【定期存款】6個月4.8厘、低門檻4.6厘、發鈔行4.5厘成焦點

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【港元定存】滙豐、中銀4.5厘低門檻之冠！拆解「港元荒」3大原因
6個月港元定期存款，近日焦點全落在大型銀行，滙豐銀行、中銀香港及恒生銀行最新均加至4.5厘，低門檻而言屬全城最高。中小型銀行方面，最高達4.8厘，存50萬元收息$12,000。
富邦銀行4.8厘新高
6個月港元定存，最高息是富邦銀行的4.8厘，50萬元可起存，屬手機銀行的新資金優惠。這優惠本周剛由4.6厘加至4.8厘。
大眾銀行則有最高4.7厘，50萬元手機銀行新資金可以開立。
滙豐加至4.5厘後，多間銀行先後跟進至同樣水平，目前有最少5間銀行在4.5厘水平。
收息必睇︰【港元定存】滙豐、中銀4.5厘低門檻之冠！拆解「港元荒」3大原因
|最高息的港元定期（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富邦銀行
|4.8厘
|100萬元
|分行新資金
|大眾銀行
|4.7厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|星展銀行
|4.5厘
|5萬元
|網上新資金, 現有資金4厘
|滙豐銀行
|4.5厘
|1萬元
|尚玉或卓越理財客戶網上新資金
|中銀香港
|4.5厘
|1萬元
|個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立
|恒生銀行
|4.5厘
|1萬元
|綜合客戶網上新資金
|富融銀行
|4.5厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
|4厘 - 4.5厘（6個月存期）
|工銀亞洲
|4.4厘（188天）
|300萬元
|理財金客戶新資金，300萬以下4.2厘
|東亞銀行
|4.4厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|大新銀行
|4.4厘
|10萬-50萬元
|全新VIP銀行服務客戶
|招商永隆
|4.35厘
|500萬元
|手機銀行開立，1萬元4.05厘
|信銀國際
|4.35厘
|10萬元
|網上新資金
|華僑銀行
|4.3厘
|10萬元
|宏富理財客戶新資金；一般客戶50萬元起存3.88厘
|交銀香港
|4.3厘
|2萬元
|個人客戶於電子渠道開立
|渣打
|4.3厘
|1萬元
|網上新資金
|集友
|4.25厘
|100萬元
|於分行以新資金開立
|建行亞洲
|4.2厘
|100萬元
|所有客戶新資金
|南洋商業銀行
|4.15厘
|100萬元
|分行新資金，100萬以下4.05厘
低門檻4.5厘
6個月港元定存，低門檻最高4.6厘，屬大眾銀行的新資金優惠，起存額1萬元至10萬元以下，有4.6厘。
其次是4.5厘，由滙豐、恒生、中銀香港等大行提供，僅1萬元可以起存，但留意需為新資金。
星展銀行5萬元起存有4.5厘，若是現有資金，也有4.4厘。
美元6個月5.6厘
6個月美元定存，有多間銀行達5厘水平，最高達5.6厘，為富邦銀行的優惠，起存額不低，要10萬美元分行新資金。
滙豐、中銀香港及恒生本月也有加息，全部均為5.2厘。
|高息美元定期（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富邦銀行
|5.6厘
|10萬美元
|分行新資金
|大新
|5.4厘
|10萬至50萬港元等值
|全新VIP銀行服務客戶
|恒生
|5.2厘
|1萬美元
|網上新資金
|滙豐
|5.2厘
|2000美元
|尚玉或卓越理財客戶網上新資金
|中銀香港
|5.2厘
|1000美元
|個人客戶網上或手機新資金
讀者需留意，雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。
本文最後更新日期︰2023年9月30日
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欄名 : 存款收息