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【定期存款】6個月4.8厘、低門檻4.6厘、發鈔行4.5厘成焦點

收息攻略 07:15 2023/09/30

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6個月港元定期存款，近日焦點全落在大型銀行，滙豐銀行、中銀香港及恒生銀行最新均加至4.5厘，低門檻而言屬全城最高。中小型銀行方面，最高達4.8厘，存50萬元收息$12,000。

富邦銀行4.8厘新高

6個月港元定存，最高息是富邦銀行的4.8厘，50萬元可起存，屬手機銀行的新資金優惠。這優惠本周剛由4.6厘加至4.8厘。

大眾銀行則有最高4.7厘，50萬元手機銀行新資金可以開立。

滙豐加至4.5厘後，多間銀行先後跟進至同樣水平，目前有最少5間銀行在4.5厘水平。

收息必睇︰【港元定存】滙豐、中銀4.5厘低門檻之冠！拆解「港元荒」3大原因

最高息的港元定期（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
富邦銀行4.8厘100萬元分行新資金
大眾銀行4.7厘50萬元手機銀行新資金
星展銀行4.5厘5萬元網上新資金, 現有資金4厘
滙豐銀行4.5厘1萬元尚玉或卓越理財客戶網上新資金
中銀香港4.5厘1萬元個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立
恒生銀行4.5厘1萬元綜合客戶網上新資金
富融銀行4.5厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
4厘 - 4.5厘（6個月存期）
工銀亞洲4.4厘（188天）300萬元理財金客戶新資金，300萬以下4.2厘
東亞銀行4.4厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
大新銀行4.4厘10萬-50萬元全新VIP銀行服務客戶
招商永隆4.35厘500萬元手機銀行開立，1萬元4.05厘
信銀國際4.35厘10萬元網上新資金
華僑銀行4.3厘10萬元宏富理財客戶新資金；一般客戶50萬元起存3.88厘
交銀香港4.3厘2萬元個人客戶於電子渠道開立
渣打4.3厘1萬元網上新資金
集友4.25厘100萬元於分行以新資金開立
建行亞洲4.2厘100萬元所有客戶新資金
南洋商業銀行4.15厘100萬元分行新資金，100萬以下4.05厘

低門檻4.5厘

6個月港元定存，低門檻最高4.6厘，屬大眾銀行的新資金優惠，起存額1萬元至10萬元以下，有4.6厘。

其次是4.5厘，由滙豐、恒生、中銀香港等大行提供，僅1萬元可以起存，但留意需為新資金。

星展銀行5萬元起存有4.5厘，若是現有資金，也有4.4厘。

美元6個月5.6厘
6個月美元定存，有多間銀行達5厘水平，最高達5.6厘，為富邦銀行的優惠，起存額不低，要10萬美元分行新資金。

滙豐、中銀香港及恒生本月也有加息，全部均為5.2厘。

高息美元定期（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
富邦銀行5.6厘10萬美元分行新資金
大新5.4厘10萬至50萬港元等值全新VIP銀行服務客戶
恒生5.2厘1萬美元網上新資金
滙豐5.2厘2000美元尚玉或卓越理財客戶網上新資金
中銀香港5.2厘1000美元個人客戶網上或手機新資金

讀者需留意，雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

本文最後更新日期︰2023年9月30日

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