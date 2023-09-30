【定期存款】6個月4.8厘、低門檻4.6厘、發鈔行4.5厘成焦點

6個月港元定期存款，近日焦點全落在大型銀行，滙豐銀行、中銀香港及恒生銀行最新均加至4.5厘，低門檻而言屬全城最高。中小型銀行方面，最高達4.8厘，存50萬元收息$12,000。

富邦銀行4.8厘新高

6個月港元定存，最高息是富邦銀行的4.8厘，50萬元可起存，屬手機銀行的新資金優惠。這優惠本周剛由4.6厘加至4.8厘。

大眾銀行則有最高4.7厘，50萬元手機銀行新資金可以開立。

滙豐加至4.5厘後，多間銀行先後跟進至同樣水平，目前有最少5間銀行在4.5厘水平。

收息必睇︰【港元定存】滙豐、中銀4.5厘低門檻之冠！拆解「港元荒」3大原因

最高息的港元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦銀行 4.8厘 100萬元 分行新資金 大眾銀行 4.7厘 50萬元 手機銀行新資金 星展銀行 4.5厘 5萬元 網上新資金, 現有資金4厘 滙豐銀行 4.5厘 1萬元 尚玉或卓越理財客戶網上新資金 中銀香港 4.5厘 1萬元 個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立 恒生銀行 4.5厘 1萬元 綜合客戶網上新資金 富融銀行 4.5厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 4厘 - 4.5厘（6個月存期） 工銀亞洲 4.4厘（188天） 300萬元 理財金客戶新資金，300萬以下4.2厘 東亞銀行 4.4厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 大新銀行 4.4厘 10萬-50萬元 全新VIP銀行服務客戶 招商永隆 4.35厘 500萬元 手機銀行開立，1萬元4.05厘 信銀國際 4.35厘 10萬元 網上新資金 華僑銀行 4.3厘 10萬元 宏富理財客戶新資金；一般客戶50萬元起存3.88厘 交銀香港 4.3厘 2萬元 個人客戶於電子渠道開立 渣打 4.3厘 1萬元 網上新資金 集友 4.25厘 100萬元 於分行以新資金開立 建行亞洲 4.2厘 100萬元 所有客戶新資金 南洋商業銀行 4.15厘 100萬元 分行新資金，100萬以下4.05厘

低門檻4.5厘

6個月港元定存，低門檻最高4.6厘，屬大眾銀行的新資金優惠，起存額1萬元至10萬元以下，有4.6厘。

其次是4.5厘，由滙豐、恒生、中銀香港等大行提供，僅1萬元可以起存，但留意需為新資金。

星展銀行5萬元起存有4.5厘，若是現有資金，也有4.4厘。

美元6個月5.6厘

6個月美元定存，有多間銀行達5厘水平，最高達5.6厘，為富邦銀行的優惠，起存額不低，要10萬美元分行新資金。

滙豐、中銀香港及恒生本月也有加息，全部均為5.2厘。

高息美元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦銀行 5.6厘 10萬美元 分行新資金 大新 5.4厘 10萬至50萬港元等值 全新VIP銀行服務客戶 恒生 5.2厘 1萬美元 網上新資金 滙豐 5.2厘 2000美元 尚玉或卓越理財客戶網上新資金 中銀香港 5.2厘 1000美元 個人客戶網上或手機新資金

讀者需留意，雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

本文最後更新日期︰2023年9月30日

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