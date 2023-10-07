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【定期存款】6個月4.8厘　大戶半年收息$47,000　多過3年綠債息

收息攻略 19:00 2023/10/07

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開立6個月港元定期存款，可以鎖定利息回報至明年3月，不怕近期的波動市況。6個月存期目前最高4.8厘，比綠色債券更高息，存50萬元收息$12,000。大型銀行上月陸續加至4.5厘後，目前有近10間銀行的6個月存息，達4.5厘或以上︰

最高息的港元定期（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
富邦銀行4.8厘50萬元手機銀行新資金
東亞銀行4.7厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
大眾銀行4.6厘50萬元手機銀行新資金
大新銀行4.6厘10萬-50萬元全新VIP銀行服務客戶
富融銀行4.6厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
華僑銀行4.5厘10萬元宏富理財客戶新資金；一般客戶50萬元起存3.88厘
滙豐銀行4.5厘1萬元尚玉或卓越理財客戶網上新資金
中銀香港4.5厘1萬元個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立
恒生銀行4.5厘1萬元綜合客戶網上新資金
4.2厘 - 4.4厘（6個月存期）
集友4.4厘100萬元於分行以新資金開立
招商永隆4.35厘500萬元手機銀行開立，1萬元4.05厘
信銀國際4.35厘10萬元網上新資金
星展銀行4.35厘5萬元網上新資金, 現有資金4厘
工銀亞洲4.3厘（188天）300萬元理財金客戶新資金，300萬以下4.2厘
交銀香港4.3厘2萬元個人客戶於電子渠道開立
渣打4.3厘1萬元網上新資金
Mox Bank4.3厘1元新資金
上商4.28厘1000元網上/流動銀行開立
南洋商業銀行4.25厘100萬元特選理財客戶新資金
建行亞洲4.2厘100萬元所有客戶新資金

富邦銀行4.8厘新高

上表可見，目前6個月存期，4厘已屬基本，有多達20間銀行有4厘以上。

6個月港元定存，最高息是富邦銀行的4.8厘，50萬元可起存，屬手機銀行的新資金優惠。這優惠上月底由4.6厘加至4.8厘。

東亞銀行則有最高4.7厘，但屬於顯卓私人理財新客戶的優惠，起存額要200萬元之多，若符合條件，半年勁收息$47,000，比綠債3年收息更多。

滙豐、中銀香港、恒生3大銀行繼續維持4.5厘水平，而本周華僑銀行也跟進加息，6個月存期同樣加至4.5厘。

想知更多綠債退款好選擇，即睇︰做5厘定存 這6個存期都有4.5厘或以上

低門檻4.6厘

6個月港元定存，低門檻最高4.6厘，屬虛銀富融的優惠，毋需新資金，更不設最低起存額。這也是目前虛銀最高息的定存。

滙豐、恒生、中銀香港等大行的4.5厘也是低門檻，僅1萬元可以起存，但留意需為新資金。

大眾銀行的手機銀行新資金，50萬元有4.6厘，但若是1萬元起，也有4.5厘，屬低門檻之中較高息。

高息美元定期（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
大新5.5厘10萬至50萬港元等值全新VIP銀行服務客戶
東亞5.2厘200萬港元等值全新顯卓私人理財客戶
恒生5.2厘1萬美元網上新資金
中銀香港5.2厘1000美元個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立
滙豐5.2厘2000美元尚玉或卓越理財客戶的網上新資金
富融5.2厘不設最低或最高存款限制虛擬銀行，只有電子渠道

美元6個月5.5厘

若想吼更高息，手頭上又有美元資金，美元定期就最適合。目前6個月美元定存，5厘已屬基本，最高達5.5厘，由大新銀行提供，不過屬於新客戶優惠。若果是現有客戶，滙豐、恒生、中銀香港及虛銀富融都有5.2厘，當中富融更只毋需新資金。

讀者需留意，雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

本文最後更新日期︰2023年10月6日

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