【定期存款】6個月4.8厘　大戶半年收息$47,000　多過3年綠債息

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【人民幣定期存款】滙豐、恒生加息 最高13.9厘｜長息2.6厘（2023年10月更新）
開立6個月港元定期存款，可以鎖定利息回報至明年3月，不怕近期的波動市況。6個月存期目前最高4.8厘，比綠色債券更高息，存50萬元收息$12,000。大型銀行上月陸續加至4.5厘後，目前有近10間銀行的6個月存息，達4.5厘或以上︰
|最高息的港元定期（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富邦銀行
|4.8厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|東亞銀行
|4.7厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|大眾銀行
|4.6厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|大新銀行
|4.6厘
|10萬-50萬元
|全新VIP銀行服務客戶
|富融銀行
|4.6厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
|華僑銀行
|4.5厘
|10萬元
|宏富理財客戶新資金；一般客戶50萬元起存3.88厘
|滙豐銀行
|4.5厘
|1萬元
|尚玉或卓越理財客戶網上新資金
|中銀香港
|4.5厘
|1萬元
|個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立
|恒生銀行
|4.5厘
|1萬元
|綜合客戶網上新資金
|4.2厘 - 4.4厘（6個月存期）
|集友
|4.4厘
|100萬元
|於分行以新資金開立
|招商永隆
|4.35厘
|500萬元
|手機銀行開立，1萬元4.05厘
|信銀國際
|4.35厘
|10萬元
|網上新資金
|星展銀行
|4.35厘
|5萬元
|網上新資金, 現有資金4厘
|工銀亞洲
|4.3厘（188天）
|300萬元
|理財金客戶新資金，300萬以下4.2厘
|交銀香港
|4.3厘
|2萬元
|個人客戶於電子渠道開立
|渣打
|4.3厘
|1萬元
|網上新資金
|Mox Bank
|4.3厘
|1元
|新資金
|上商
|4.28厘
|1000元
|網上/流動銀行開立
|南洋商業銀行
|4.25厘
|100萬元
|特選理財客戶新資金
|建行亞洲
|4.2厘
|100萬元
|所有客戶新資金
富邦銀行4.8厘新高
上表可見，目前6個月存期，4厘已屬基本，有多達20間銀行有4厘以上。
6個月港元定存，最高息是富邦銀行的4.8厘，50萬元可起存，屬手機銀行的新資金優惠。這優惠上月底由4.6厘加至4.8厘。
東亞銀行則有最高4.7厘，但屬於顯卓私人理財新客戶的優惠，起存額要200萬元之多，若符合條件，半年勁收息$47,000，比綠債3年收息更多。
滙豐、中銀香港、恒生3大銀行繼續維持4.5厘水平，而本周華僑銀行也跟進加息，6個月存期同樣加至4.5厘。
想知更多綠債退款好選擇，即睇︰做5厘定存 這6個存期都有4.5厘或以上
低門檻4.6厘
6個月港元定存，低門檻最高4.6厘，屬虛銀富融的優惠，毋需新資金，更不設最低起存額。這也是目前虛銀最高息的定存。
滙豐、恒生、中銀香港等大行的4.5厘也是低門檻，僅1萬元可以起存，但留意需為新資金。
大眾銀行的手機銀行新資金，50萬元有4.6厘，但若是1萬元起，也有4.5厘，屬低門檻之中較高息。
|高息美元定期（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|大新
|5.5厘
|10萬至50萬港元等值
|全新VIP銀行服務客戶
|東亞
|5.2厘
|200萬港元等值
|全新顯卓私人理財客戶
|恒生
|5.2厘
|1萬美元
|網上新資金
|中銀香港
|5.2厘
|1000美元
|個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立
|滙豐
|5.2厘
|2000美元
|尚玉或卓越理財客戶的網上新資金
|富融
|5.2厘
|不設最低或最高存款限制
|虛擬銀行，只有電子渠道
美元6個月5.5厘
若想吼更高息，手頭上又有美元資金，美元定期就最適合。目前6個月美元定存，5厘已屬基本，最高達5.5厘，由大新銀行提供，不過屬於新客戶優惠。若果是現有客戶，滙豐、恒生、中銀香港及虛銀富融都有5.2厘，當中富融更只毋需新資金。
讀者需留意，雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。
本文最後更新日期︰2023年10月6日
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欄名 : 存款收息