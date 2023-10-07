【定期存款】6個月4.8厘　大戶半年收息$47,000　多過3年綠債息

開立6個月港元定期存款，可以鎖定利息回報至明年3月，不怕近期的波動市況。6個月存期目前最高4.8厘，比綠色債券更高息，存50萬元收息$12,000。大型銀行上月陸續加至4.5厘後，目前有近10間銀行的6個月存息，達4.5厘或以上︰

最高息的港元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦銀行 4.8厘 50萬元 手機銀行新資金 東亞銀行 4.7厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 大眾銀行 4.6厘 50萬元 手機銀行新資金 大新銀行 4.6厘 10萬-50萬元 全新VIP銀行服務客戶 富融銀行 4.6厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 華僑銀行 4.5厘 10萬元 宏富理財客戶新資金；一般客戶50萬元起存3.88厘 滙豐銀行 4.5厘 1萬元 尚玉或卓越理財客戶網上新資金 中銀香港 4.5厘 1萬元 個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立 恒生銀行 4.5厘 1萬元 綜合客戶網上新資金 4.2厘 - 4.4厘（6個月存期） 集友 4.4厘 100萬元 於分行以新資金開立 招商永隆 4.35厘 500萬元 手機銀行開立，1萬元4.05厘 信銀國際 4.35厘 10萬元 網上新資金 星展銀行 4.35厘 5萬元 網上新資金, 現有資金4厘 工銀亞洲 4.3厘（188天） 300萬元 理財金客戶新資金，300萬以下4.2厘 交銀香港 4.3厘 2萬元 個人客戶於電子渠道開立 渣打 4.3厘 1萬元 網上新資金 Mox Bank 4.3厘 1元 新資金 上商 4.28厘 1000元 網上/流動銀行開立 南洋商業銀行 4.25厘 100萬元 特選理財客戶新資金 建行亞洲 4.2厘 100萬元 所有客戶新資金

富邦銀行4.8厘新高

上表可見，目前6個月存期，4厘已屬基本，有多達20間銀行有4厘以上。

6個月港元定存，最高息是富邦銀行的4.8厘，50萬元可起存，屬手機銀行的新資金優惠。這優惠上月底由4.6厘加至4.8厘。

東亞銀行則有最高4.7厘，但屬於顯卓私人理財新客戶的優惠，起存額要200萬元之多，若符合條件，半年勁收息$47,000，比綠債3年收息更多。

滙豐、中銀香港、恒生3大銀行繼續維持4.5厘水平，而本周華僑銀行也跟進加息，6個月存期同樣加至4.5厘。

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低門檻4.6厘

6個月港元定存，低門檻最高4.6厘，屬虛銀富融的優惠，毋需新資金，更不設最低起存額。這也是目前虛銀最高息的定存。

滙豐、恒生、中銀香港等大行的4.5厘也是低門檻，僅1萬元可以起存，但留意需為新資金。

大眾銀行的手機銀行新資金，50萬元有4.6厘，但若是1萬元起，也有4.5厘，屬低門檻之中較高息。

高息美元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 大新 5.5厘 10萬至50萬港元等值 全新VIP銀行服務客戶 東亞 5.2厘 200萬港元等值 全新顯卓私人理財客戶 恒生 5.2厘 1萬美元 網上新資金 中銀香港 5.2厘 1000美元 個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立 滙豐 5.2厘 2000美元 尚玉或卓越理財客戶的網上新資金 富融 5.2厘 不設最低或最高存款限制 虛擬銀行，只有電子渠道

美元6個月5.5厘



若想吼更高息，手頭上又有美元資金，美元定期就最適合。目前6個月美元定存，5厘已屬基本，最高達5.5厘，由大新銀行提供，不過屬於新客戶優惠。若果是現有客戶，滙豐、恒生、中銀香港及虛銀富融都有5.2厘，當中富融更只毋需新資金。

讀者需留意，雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

本文最後更新日期︰2023年10月6日

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