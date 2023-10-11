【定期存款】6個月4.8厘　低門檻4.75厘｜大戶半年收息$47,000　多過3年綠債息

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【高息活期存款】恒生加至8厘 大新6.5厘、3個月平均4.6厘｜10月份優惠更新
開立6個月港元定期存款，可以鎖定利息回報至明年3月，不怕近期的波動市況。6個月存期目前最高4.8厘，包括富邦的手機新資金優惠，及華僑銀行的綠債退款，都有4.8厘，竟比綠色債券更高息，存50萬元收息$12,000。東亞銀行的4.7厘門檻要200萬元，大戶更可收息達$47,000，遠比綠債3年收息更多！
|4.5厘以上港元定期（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|華僑銀行
|4.8厘
|50萬元
|需為綠債退款；5萬元起存4.75厘
|富邦銀行
|4.8厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|東亞銀行
|4.7厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|星展銀行
|4.65厘
|5萬元
|網上新資金, 現有資金4.6厘
|大眾銀行
|4.6厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|大新銀行
|4.6厘
|10萬-50萬元
|全新VIP銀行服務客戶
|富融銀行
|4.6厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
想知更多綠債退款好選擇，即睇︰做5厘定存 這6個存期都有4.5厘或以上
如果是低門檻，可以吼以下這些銀行。
華僑銀行的綠債退款優惠，如果是5萬元至50萬元以下，低門檻起存，也有4.75厘，與綠債比肩。
星展銀行今日（10月11日）加至最高4.65厘，屬6個月存期，5萬元網上新資金便可開立。
東亞銀行的低門檻6個月存期也有最高4.65，但屬於全新至尊理財客戶的優惠，2萬元可起存。
虛銀富融目前提供最高4.6厘，屬6個月存期，不設最低起存門檻，現有資金也可開立。
大型銀行方面，滙豐、中銀香港及恒生銀行，6個月存期都有4.5厘，均是1萬元新資金可以開立，當中恒生及中銀更毋需高端理財客戶。
下表即看低門檻之選︰
|低門檻高息之選（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|華僑銀行
|4.75厘
|5萬元
|需為綠債退款
|星展銀行
|4.65厘
|5萬元
|網上或手機銀行新資金
|東亞銀行
|4.65厘
|2萬元
|全新至尊理財客戶
|富融銀行
|4.6厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
|大眾銀行
|4.5厘
|1萬元
|手機銀行新資金
|滙豐銀行
|4.5厘
|1萬元
|尚玉或卓越理財客戶網上新資金
|中銀香港
|4.5厘
|1萬元
|個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立
|恒生銀行
|4.5厘
|1萬元
|綜合客戶網上新資金
|渣打
|4.3厘
|1萬元
|網上新資金
|交銀香港
|4.3厘
|2萬元
|個人客戶於電子渠道開立
美元6個月5.4厘
若想吼更高息，手頭上又有美元資金，美元定期就最適合。目前6個月美元定存，5厘已屬基本，最高達5.4厘，由大新銀行提供，不過屬於新客戶優惠。若果是現有客戶，滙豐、恒生、中銀香港及虛銀富融都有5.2厘，當中富融更只毋需新資金。
讀者需留意，雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。
|高息美元定期（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|大新
|5.4厘
|10萬至50萬港元等值
|全新VIP銀行服務客戶
|東亞
|5.2厘
|200萬港元等值
|全新顯卓私人理財客戶
|恒生
|5.2厘
|1萬美元
|網上新資金
|中銀香港
|5.2厘
|1000美元
|個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立
|滙豐
|5.2厘
|2000美元
|尚玉或卓越理財客戶的網上新資金
|富融
|5.2厘
|不設最低或最高存款限制
|虛擬銀行，只有電子渠道
本文最後更新日期︰2023年10月11日
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欄名 : 存款收息