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【定期存款】6個月4.8厘　低門檻4.75厘｜大戶半年收息$47,000　多過3年綠債息

收息攻略 14:32 2023/10/11

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開立6個月港元定期存款，可以鎖定利息回報至明年3月，不怕近期的波動市況。6個月存期目前最高4.8厘，包括富邦的手機新資金優惠，及華僑銀行的綠債退款，都有4.8厘，竟比綠色債券更高息，存50萬元收息$12,000。東亞銀行的4.7厘門檻要200萬元，大戶更可收息達$47,000，遠比綠債3年收息更多！

4.5厘以上港元定期（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
華僑銀行4.8厘50萬元需為綠債退款；5萬元起存4.75厘
富邦銀行4.8厘50萬元手機銀行新資金
東亞銀行4.7厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
星展銀行4.65厘5萬元網上新資金, 現有資金4.6厘
大眾銀行4.6厘50萬元手機銀行新資金
大新銀行4.6厘10萬-50萬元全新VIP銀行服務客戶
富融銀行4.6厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道

想知更多綠債退款好選擇，即睇︰做5厘定存 這6個存期都有4.5厘或以上

如果是低門檻，可以吼以下這些銀行。

華僑銀行的綠債退款優惠，如果是5萬元至50萬元以下，低門檻起存，也有4.75厘，與綠債比肩。

星展銀行今日（10月11日）加至最高4.65厘，屬6個月存期，5萬元網上新資金便可開立。

東亞銀行的低門檻6個月存期也有最高4.65，但屬於全新至尊理財客戶的優惠，2萬元可起存。

虛銀富融目前提供最高4.6厘，屬6個月存期，不設最低起存門檻，現有資金也可開立。

大型銀行方面，滙豐、中銀香港及恒生銀行，6個月存期都有4.5厘，均是1萬元新資金可以開立，當中恒生及中銀更毋需高端理財客戶。

下表即看低門檻之選︰

低門檻高息之選（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
華僑銀行4.75厘5萬元需為綠債退款
星展銀行4.65厘5萬元網上或手機銀行新資金
東亞銀行4.65厘2萬元全新至尊理財客戶
富融銀行4.6厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
大眾銀行4.5厘1萬元手機銀行新資金
滙豐銀行4.5厘1萬元尚玉或卓越理財客戶網上新資金
中銀香港4.5厘1萬元個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立
恒生銀行4.5厘1萬元綜合客戶網上新資金
渣打4.3厘1萬元網上新資金
交銀香港4.3厘2萬元個人客戶於電子渠道開立

美元6個月5.4厘

若想吼更高息，手頭上又有美元資金，美元定期就最適合。目前6個月美元定存，5厘已屬基本，最高達5.4厘，由大新銀行提供，不過屬於新客戶優惠。若果是現有客戶，滙豐、恒生、中銀香港及虛銀富融都有5.2厘，當中富融更只毋需新資金。

讀者需留意，雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

高息美元定期（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
大新5.4厘10萬至50萬港元等值全新VIP銀行服務客戶
東亞5.2厘200萬港元等值全新顯卓私人理財客戶
恒生5.2厘1萬美元網上新資金
中銀香港5.2厘1000美元個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立
滙豐5.2厘2000美元尚玉或卓越理財客戶的網上新資金
富融5.2厘不設最低或最高存款限制虛擬銀行，只有電子渠道

本文最後更新日期︰2023年10月11日

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