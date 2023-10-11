【定期存款】6個月4.8厘　低門檻4.75厘｜大戶半年收息$47,000　多過3年綠債息

開立6個月港元定期存款，可以鎖定利息回報至明年3月，不怕近期的波動市況。6個月存期目前最高4.8厘，包括富邦的手機新資金優惠，及華僑銀行的綠債退款，都有4.8厘，竟比綠色債券更高息，存50萬元收息$12,000。東亞銀行的4.7厘門檻要200萬元，大戶更可收息達$47,000，遠比綠債3年收息更多！

4.5厘以上港元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 華僑銀行 4.8厘 50萬元 需為綠債退款；5萬元起存4.75厘 富邦銀行 4.8厘 50萬元 手機銀行新資金 東亞銀行 4.7厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 星展銀行 4.65厘 5萬元 網上新資金, 現有資金4.6厘 大眾銀行 4.6厘 50萬元 手機銀行新資金 大新銀行 4.6厘 10萬-50萬元 全新VIP銀行服務客戶 富融銀行 4.6厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道

想知更多綠債退款好選擇，即睇︰做5厘定存 這6個存期都有4.5厘或以上

如果是低門檻，可以吼以下這些銀行。

華僑銀行的綠債退款優惠，如果是5萬元至50萬元以下，低門檻起存，也有4.75厘，與綠債比肩。

星展銀行今日（10月11日）加至最高4.65厘，屬6個月存期，5萬元網上新資金便可開立。

東亞銀行的低門檻6個月存期也有最高4.65，但屬於全新至尊理財客戶的優惠，2萬元可起存。

虛銀富融目前提供最高4.6厘，屬6個月存期，不設最低起存門檻，現有資金也可開立。

大型銀行方面，滙豐、中銀香港及恒生銀行，6個月存期都有4.5厘，均是1萬元新資金可以開立，當中恒生及中銀更毋需高端理財客戶。

下表即看低門檻之選︰

低門檻高息之選（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 華僑銀行 4.75厘 5萬元 需為綠債退款 星展銀行 4.65厘 5萬元 網上或手機銀行新資金 東亞銀行 4.65厘 2萬元 全新至尊理財客戶 富融銀行 4.6厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 大眾銀行 4.5厘 1萬元 手機銀行新資金 滙豐銀行 4.5厘 1萬元 尚玉或卓越理財客戶網上新資金 中銀香港 4.5厘 1萬元 個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立 恒生銀行 4.5厘 1萬元 綜合客戶網上新資金 渣打 4.3厘 1萬元 網上新資金 交銀香港 4.3厘 2萬元 個人客戶於電子渠道開立

美元6個月5.4厘



若想吼更高息，手頭上又有美元資金，美元定期就最適合。目前6個月美元定存，5厘已屬基本，最高達5.4厘，由大新銀行提供，不過屬於新客戶優惠。若果是現有客戶，滙豐、恒生、中銀香港及虛銀富融都有5.2厘，當中富融更只毋需新資金。

讀者需留意，雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

高息美元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 大新 5.4厘 10萬至50萬港元等值 全新VIP銀行服務客戶 東亞 5.2厘 200萬港元等值 全新顯卓私人理財客戶 恒生 5.2厘 1萬美元 網上新資金 中銀香港 5.2厘 1000美元 個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立 滙豐 5.2厘 2000美元 尚玉或卓越理財客戶的網上新資金 富融 5.2厘 不設最低或最高存款限制 虛擬銀行，只有電子渠道

本文最後更新日期︰2023年10月11日

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