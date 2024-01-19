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【定期存款】6個月4.5厘收息$22,500　美元失守5厘

收息攻略 07:00 2024/01/19

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6個月港元定存目前最高有4.5厘，以100萬元本金，可收息$22,500，回報更勝機管局的零售債券。

市場對美聯儲的減息時間點有爭議，認為可能推遲減息，有見及此，部分銀行重新加了6個月港元定期存款年利率。

6個月港元定存目前最高有4.5厘，以100萬元本金，可收息$22,500，回報更勝機管局的零售債券。

目前有近20銀行仍有4厘高息，不少也提供現有資金優惠，以下先列出4.3厘以上的選擇，列出其新舊資金對比︰

6個月港元定期存款
（4.3厘或以上）
銀行新資金年利率存款額現有資金年利率存款額
匯立銀行4.5厘10元4.5厘10元
南洋商業銀行4.5厘100萬元（特選理財客戶）4.3厘100萬元（一般客戶電子渠道）
招商永隆4.4厘500萬元（手機銀行）4.4厘500萬元（手機銀行）
工銀亞洲4.4厘（188天）300萬元（理財客戶）4.0厘5萬元（一般客戶電子渠道）
大眾銀行4.4厘50萬元（手機銀行）4.2厘50萬元
信銀國際4.35厘10萬元（理財客戶）4.3厘10萬元（理財客戶）
東亞銀行4.35厘200萬元（全新理財客戶）3.9厘1萬元（理財客戶）
華僑銀行4.35厘10萬元（理財客戶）//
富邦銀行4.3厘50萬元（手機銀行）4.2厘100萬元（手機銀行）

以上先列出較高息的銀行，有兩間銀行高達4.5厘，虛擬銀行匯立最新加至4.5厘，僅10元起存，毋需新資金。

若是南商的特選理財客戶，100萬元新資金也有4.5厘，如符合條件，半年可收息$22,500。

較低起存額可考慮信銀國際，10萬元起存4.35厘，一般客戶也有4.25厘。

【定期存款】5.2厘對撼「三跑債」 拆解最新策略 銀行集中加呢個存期！

其餘4厘或以上的6個月存期︰

6個月港元定期存款
（4厘或以上）
交銀香港4.25厘2萬元（一般客戶電子渠道）4.25厘2萬元（一般客戶電子渠道）
集友銀行4.25厘100萬元（分行）4.15厘100萬元
大新銀行4.2厘10萬至50萬元（理財客戶）4.0厘100萬元
星展銀行4.2厘5萬元（電子渠道）4.15厘5萬元（電子渠道）
中銀香港4.2厘1萬元//
Mox Bank4.2厘1元3厘1元
天星銀行4.1厘1000元4.1厘1000元
建行亞洲4.05厘100萬元//
渣打銀行4.05厘1萬元//
上海商業銀行4.03厘1000元（電子渠道）4.03厘1000元（電子渠道）
恒生銀行4.0厘1萬元//

近一星期除了匯立加息外，大新銀行及天星銀行也把6個月存期重新加至4厘以上。

大型銀行方面，本月以來恒生、滙豐及渣打已先後減息，滙豐更減至4厘以下，大行僅中銀香港暫時守住4.2厘。

6個月美元定存失守5厘

美元定期存款也減息，目前6個月存期已全線失守5厘，最高跌至4.9厘。

高息美元定期（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
工銀亞洲4.9厘（188天）10萬美元分行新資金
信銀國際4.9厘1萬美元CITIC Diamond客戶手機新資金
東亞銀行4.9厘200萬港元等值全新顯卓私人理財客戶
富邦銀行4.8厘3萬美元手機銀行新資金
創興銀行4.75厘1萬美元網上銀行/流動理財、新舊資金均可

本文最後更新日期︰2024年1月19日

責任編輯︰廖毅然

ET至高息
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