【定期存款】6個月4.5厘收息$22,500　美元失守5厘

▲ 6個月港元定存目前最高有4.5厘，以100萬元本金，可收息$22,500，回報更勝機管局的零售債券。

市場對美聯儲的減息時間點有爭議，認為可能推遲減息，有見及此，部分銀行重新加了6個月港元定期存款年利率。

6個月港元定存目前最高有4.5厘，以100萬元本金，可收息$22,500，回報更勝機管局的零售債券。

目前有近20銀行仍有4厘高息，不少也提供現有資金優惠，以下先列出4.3厘以上的選擇，列出其新舊資金對比︰

6個月港元定期存款

（4.3厘或以上） 銀行 新資金年利率 存款額 現有資金年利率 存款額 匯立銀行 4.5厘 10元 4.5厘 10元 南洋商業銀行 4.5厘 100萬元（特選理財客戶） 4.3厘 100萬元（一般客戶電子渠道） 招商永隆 4.4厘 500萬元（手機銀行） 4.4厘 500萬元（手機銀行） 工銀亞洲 4.4厘（188天） 300萬元（理財客戶） 4.0厘 5萬元（一般客戶電子渠道） 大眾銀行 4.4厘 50萬元（手機銀行） 4.2厘 50萬元 信銀國際 4.35厘 10萬元（理財客戶） 4.3厘 10萬元（理財客戶） 東亞銀行 4.35厘 200萬元（全新理財客戶） 3.9厘 1萬元（理財客戶） 華僑銀行 4.35厘 10萬元（理財客戶） / / 富邦銀行 4.3厘 50萬元（手機銀行） 4.2厘 100萬元（手機銀行）

以上先列出較高息的銀行，有兩間銀行高達4.5厘，虛擬銀行匯立最新加至4.5厘，僅10元起存，毋需新資金。

若是南商的特選理財客戶，100萬元新資金也有4.5厘，如符合條件，半年可收息$22,500。

較低起存額可考慮信銀國際，10萬元起存4.35厘，一般客戶也有4.25厘。

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其餘4厘或以上的6個月存期︰

6個月港元定期存款

（4厘或以上） 交銀香港 4.25厘 2萬元（一般客戶電子渠道） 4.25厘 2萬元（一般客戶電子渠道） 集友銀行 4.25厘 100萬元（分行） 4.15厘 100萬元 大新銀行 4.2厘 10萬至50萬元（理財客戶） 4.0厘 100萬元 星展銀行 4.2厘 5萬元（電子渠道） 4.15厘 5萬元（電子渠道） 中銀香港 4.2厘 1萬元 / / Mox Bank 4.2厘 1元 3厘 1元 天星銀行 4.1厘 1000元 4.1厘 1000元 建行亞洲 4.05厘 100萬元 / / 渣打銀行 4.05厘 1萬元 / / 上海商業銀行 4.03厘 1000元（電子渠道） 4.03厘 1000元（電子渠道） 恒生銀行 4.0厘 1萬元 / /

近一星期除了匯立加息外，大新銀行及天星銀行也把6個月存期重新加至4厘以上。

大型銀行方面，本月以來恒生、滙豐及渣打已先後減息，滙豐更減至4厘以下，大行僅中銀香港暫時守住4.2厘。

6個月美元定存失守5厘

美元定期存款也減息，目前6個月存期已全線失守5厘，最高跌至4.9厘。

高息美元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 工銀亞洲 4.9厘（188天） 10萬美元 分行新資金 信銀國際 4.9厘 1萬美元 CITIC Diamond客戶手機新資金 東亞銀行 4.9厘 200萬港元等值 全新顯卓私人理財客戶 富邦銀行 4.8厘 3萬美元 手機銀行新資金 創興銀行 4.75厘 1萬美元 網上銀行/流動理財、新舊資金均可

本文最後更新日期︰2024年1月19日

責任編輯︰廖毅然

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