【定期存款】6個月4.5厘收息$22,500　美元失守5厘

上一篇文章
【定期存款】12個月最高4.25厘、實際回報仍勝機管局債？4厘長息僅剩7銀行
市場對美聯儲的減息時間點有爭議，認為可能推遲減息，有見及此，部分銀行重新加了6個月港元定期存款年利率。
6個月港元定存目前最高有4.5厘，以100萬元本金，可收息$22,500，回報更勝機管局的零售債券。
目前有近20銀行仍有4厘高息，不少也提供現有資金優惠，以下先列出4.3厘以上的選擇，列出其新舊資金對比︰
|6個月港元定期存款
（4.3厘或以上）
|銀行
|新資金年利率
|存款額
|現有資金年利率
|存款額
|匯立銀行
|4.5厘
|10元
|4.5厘
|10元
|南洋商業銀行
|4.5厘
|100萬元（特選理財客戶）
|4.3厘
|100萬元（一般客戶電子渠道）
|招商永隆
|4.4厘
|500萬元（手機銀行）
|4.4厘
|500萬元（手機銀行）
|工銀亞洲
|4.4厘（188天）
|300萬元（理財客戶）
|4.0厘
|5萬元（一般客戶電子渠道）
|大眾銀行
|4.4厘
|50萬元（手機銀行）
|4.2厘
|50萬元
|信銀國際
|4.35厘
|10萬元（理財客戶）
|4.3厘
|10萬元（理財客戶）
|東亞銀行
|4.35厘
|200萬元（全新理財客戶）
|3.9厘
|1萬元（理財客戶）
|華僑銀行
|4.35厘
|10萬元（理財客戶）
|/
|/
|富邦銀行
|4.3厘
|50萬元（手機銀行）
|4.2厘
|100萬元（手機銀行）
以上先列出較高息的銀行，有兩間銀行高達4.5厘，虛擬銀行匯立最新加至4.5厘，僅10元起存，毋需新資金。
若是南商的特選理財客戶，100萬元新資金也有4.5厘，如符合條件，半年可收息$22,500。
較低起存額可考慮信銀國際，10萬元起存4.35厘，一般客戶也有4.25厘。
【定期存款】5.2厘對撼「三跑債」 拆解最新策略 銀行集中加呢個存期！
其餘4厘或以上的6個月存期︰
|6個月港元定期存款
（4厘或以上）
|交銀香港
|4.25厘
|2萬元（一般客戶電子渠道）
|4.25厘
|2萬元（一般客戶電子渠道）
|集友銀行
|4.25厘
|100萬元（分行）
|4.15厘
|100萬元
|大新銀行
|4.2厘
|10萬至50萬元（理財客戶）
|4.0厘
|100萬元
|星展銀行
|4.2厘
|5萬元（電子渠道）
|4.15厘
|5萬元（電子渠道）
|中銀香港
|4.2厘
|1萬元
|/
|/
|Mox Bank
|4.2厘
|1元
|3厘
|1元
|天星銀行
|4.1厘
|1000元
|4.1厘
|1000元
|建行亞洲
|4.05厘
|100萬元
|/
|/
|渣打銀行
|4.05厘
|1萬元
|/
|/
|上海商業銀行
|4.03厘
|1000元（電子渠道）
|4.03厘
|1000元（電子渠道）
|恒生銀行
|4.0厘
|1萬元
|/
|/
近一星期除了匯立加息外，大新銀行及天星銀行也把6個月存期重新加至4厘以上。
大型銀行方面，本月以來恒生、滙豐及渣打已先後減息，滙豐更減至4厘以下，大行僅中銀香港暫時守住4.2厘。
6個月美元定存失守5厘
美元定期存款也減息，目前6個月存期已全線失守5厘，最高跌至4.9厘。
|高息美元定期（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|工銀亞洲
|4.9厘（188天）
|10萬美元
|分行新資金
|信銀國際
|4.9厘
|1萬美元
|CITIC Diamond客戶手機新資金
|東亞銀行
|4.9厘
|200萬港元等值
|全新顯卓私人理財客戶
|富邦銀行
|4.8厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
|創興銀行
|4.75厘
|1萬美元
|網上銀行/流動理財、新舊資金均可
本文最後更新日期︰2024年1月19日
責任編輯︰廖毅然
更多高息存款︰
【定期存款】12個月最高4.25厘、回報仍勝機管局債券？4厘長息僅剩7銀行
10萬元定期存款 │低門檻仍有5厘 現有資金4.45厘｜最多收息$4,150
【高息活期存款2024】恒生4.98厘 大新6個月5厘 「渣打馬拉松」縮水｜1月份優惠一文看清
《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險】
＝＝＝＝
邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料
欄名 : 存款收息