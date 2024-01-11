【定期存款】6個月4.5厘、毋需新資金　美元僅剩1個5厘

▲ 6個月港元定存目前最高有4.5厘，不再是大戶專屬優惠，接近零元起存，新舊資金皆可開立。

2024年定期存款將是減息的趨勢，但本周仍有銀行逆市加息，6個月存期更加至4.5厘全城最高。

6個月港元定存目前最高有4.5厘，不再是大戶專屬優惠，接近零元起存，新舊資金皆可開立。

目前有近20銀行仍有4厘高息，不少也提供現有資金優惠，以下先列出4.3厘以上的選擇，列出其新舊資金對比︰

6個月港元定期存款

（4.3厘以上） 銀行 新資金年利率 存款額 現有資金年利率 存款額 匯立銀行 4.5厘 10元 4.5厘 10元 南洋商業銀行 4.5厘 100萬元（特選理財客戶） 4.3厘 100萬元（一般客戶電子渠道） 招商永隆 4.45厘 50萬元（手機銀行） 4.45厘 50萬元（手機銀行） 工銀亞洲 4.4厘

（188天） 300萬元（理財客戶） 4.1厘 5萬元（一般客戶電子渠道） 東亞銀行 4.4厘 200萬元（全新理財客戶） 3.95厘 1萬元（理財客戶） 富邦銀行 4.4厘 50萬元（手機銀行） 4.3厘 100萬元（手機銀行） 大眾銀行 4.4厘 50萬元（手機銀行） 4.2厘 50萬元 信銀國際 4.35厘 10萬元（理財客戶） 4.25厘 10萬元（理財客戶） 華僑銀行 4.35厘 10萬元（理財客戶） / /

以上先列出較高息的銀行，有兩間銀行高達4.5厘，虛擬銀行匯立最新加至4.5厘，僅10元起存，毋需新資金。

若是南商的特選理財客戶，100萬元新資金也有4.5厘，如符合條件，半年可收息$22,500。

招商永隆本周減加息後，6個月為4.45厘，但起存門檻降至50萬元，且毋需新資金，以現有資金優惠當中，也屬較高水平。

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其餘4厘或以上的6個月存期︰

6個月港元定期存款

（4厘至4.3厘） 銀行 新資金年利率 存款額 現有資金年利率 存款額 星展銀行 4.25厘 5萬元（電子渠道） 4.2厘 5萬元（電子渠道） 交銀香港 4.25厘 2萬元（一般客戶電子渠道） 4.25厘 2萬元（一般客戶電子渠道） 滙豐銀行 4.2厘 1萬元（理財客戶） / / 中銀香港 4.2厘 1萬元 / / 恒生銀行 4.2厘 1萬元 / / 渣打銀行 4.2厘 1萬元 / / Mox Bank 4.2厘 1元 3厘 1元 建行亞洲 4.05厘 100萬元 / / 上海商莱銀行 4.03厘 1000元（電子渠道） 4.03厘 1000元（電子渠道）

其他銀行方面，大型銀行如滙豐、中銀香港等一律退守4.2厘，且只限新資金。

6個月美元定存尚餘1個5厘

美元定期存款也減息，目前6個月存期僅剩創興銀行有5厘。另工銀亞洲仍提供188天5厘。

高息美元定期

（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 創興銀行 5.0厘 1萬美元 網上銀行/流動理財、新舊資金均可 工銀亞洲 5.0厘

（188天） 10萬美元 分行新資金 集友銀行 4.95厘 12.5萬美元 於分行以新資金開立 信銀國際 4.95厘 1萬美元 CITIC Diamond客戶手機新資金 東亞銀行 4.9厘 200萬港元等值 全新顯卓私人理財客戶 富邦銀行 4.9厘 3萬美元 手機銀行新資金

本文最後更新日期︰2024年1月12日

責任編輯︰廖毅然

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