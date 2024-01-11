【定期存款】6個月4.5厘、毋需新資金　美元僅剩1個5厘

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【定期存款】3個月最高5厘 現有資金4.7厘 美元5.5厘繼續有
2024年定期存款將是減息的趨勢，但本周仍有銀行逆市加息，6個月存期更加至4.5厘全城最高。
6個月港元定存目前最高有4.5厘，不再是大戶專屬優惠，接近零元起存，新舊資金皆可開立。
目前有近20銀行仍有4厘高息，不少也提供現有資金優惠，以下先列出4.3厘以上的選擇，列出其新舊資金對比︰
|6個月港元定期存款
（4.3厘以上）
|銀行
|新資金年利率
|存款額
|現有資金年利率
|存款額
|匯立銀行
|4.5厘
|10元
|4.5厘
|10元
|南洋商業銀行
|4.5厘
|100萬元（特選理財客戶）
|4.3厘
|100萬元（一般客戶電子渠道）
|招商永隆
|4.45厘
|50萬元（手機銀行）
|4.45厘
|50萬元（手機銀行）
|工銀亞洲
|4.4厘
（188天）
|300萬元（理財客戶）
|4.1厘
|5萬元（一般客戶電子渠道）
|東亞銀行
|4.4厘
|200萬元（全新理財客戶）
|3.95厘
|1萬元（理財客戶）
|富邦銀行
|4.4厘
|50萬元（手機銀行）
|4.3厘
|100萬元（手機銀行）
|大眾銀行
|4.4厘
|50萬元（手機銀行）
|4.2厘
|50萬元
|信銀國際
|4.35厘
|10萬元（理財客戶）
|4.25厘
|10萬元（理財客戶）
|華僑銀行
|4.35厘
|10萬元（理財客戶）
|/
|/
以上先列出較高息的銀行，有兩間銀行高達4.5厘，虛擬銀行匯立最新加至4.5厘，僅10元起存，毋需新資金。
若是南商的特選理財客戶，100萬元新資金也有4.5厘，如符合條件，半年可收息$22,500。
招商永隆本周減加息後，6個月為4.45厘，但起存門檻降至50萬元，且毋需新資金，以現有資金優惠當中，也屬較高水平。
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其餘4厘或以上的6個月存期︰
|6個月港元定期存款
（4厘至4.3厘）
|銀行
|新資金年利率
|存款額
|現有資金年利率
|存款額
|星展銀行
|4.25厘
|5萬元（電子渠道）
|4.2厘
|5萬元（電子渠道）
|交銀香港
|4.25厘
|2萬元（一般客戶電子渠道）
|4.25厘
|2萬元（一般客戶電子渠道）
|滙豐銀行
|4.2厘
|1萬元（理財客戶）
|/
|/
|中銀香港
|4.2厘
|1萬元
|/
|/
|恒生銀行
|4.2厘
|1萬元
|/
|/
|渣打銀行
|4.2厘
|1萬元
|/
|/
|Mox Bank
|4.2厘
|1元
|3厘
|1元
|建行亞洲
|4.05厘
|100萬元
|/
|/
|上海商莱銀行
|4.03厘
|1000元（電子渠道）
|4.03厘
|1000元（電子渠道）
其他銀行方面，大型銀行如滙豐、中銀香港等一律退守4.2厘，且只限新資金。
6個月美元定存尚餘1個5厘
美元定期存款也減息，目前6個月存期僅剩創興銀行有5厘。另工銀亞洲仍提供188天5厘。
|高息美元定期
（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|創興銀行
|5.0厘
|1萬美元
|網上銀行/流動理財、新舊資金均可
|工銀亞洲
|5.0厘
（188天）
|10萬美元
|分行新資金
|集友銀行
|4.95厘
|12.5萬美元
|於分行以新資金開立
|信銀國際
|4.95厘
|1萬美元
|CITIC Diamond客戶手機新資金
|東亞銀行
|4.9厘
|200萬港元等值
|全新顯卓私人理財客戶
|富邦銀行
|4.9厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
本文最後更新日期︰2024年1月12日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息