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【定期存款】6個月4.5厘、毋需新資金　美元僅剩1個5厘

收息攻略 07:05 2024/01/11

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6個月港元定存目前最高有4.5厘，不再是大戶專屬優惠，接近零元起存，新舊資金皆可開立。

2024年定期存款將是減息的趨勢，但本周仍有銀行逆市加息，6個月存期更加至4.5厘全城最高。

6個月港元定存目前最高有4.5厘，不再是大戶專屬優惠，接近零元起存，新舊資金皆可開立。

目前有近20銀行仍有4厘高息，不少也提供現有資金優惠，以下先列出4.3厘以上的選擇，列出其新舊資金對比︰

6個月港元定期存款
（4.3厘以上）
銀行新資金年利率存款額現有資金年利率存款額
匯立銀行4.5厘10元4.5厘10元
南洋商業銀行4.5厘100萬元（特選理財客戶）4.3厘100萬元（一般客戶電子渠道）
招商永隆4.45厘50萬元（手機銀行）4.45厘50萬元（手機銀行）
工銀亞洲4.4厘
（188天）		300萬元（理財客戶）4.1厘5萬元（一般客戶電子渠道）
東亞銀行4.4厘200萬元（全新理財客戶）3.95厘1萬元（理財客戶）
富邦銀行4.4厘50萬元（手機銀行）4.3厘100萬元（手機銀行）
大眾銀行4.4厘50萬元（手機銀行）4.2厘50萬元
信銀國際4.35厘10萬元（理財客戶）4.25厘10萬元（理財客戶）
華僑銀行4.35厘10萬元（理財客戶）//

以上先列出較高息的銀行，有兩間銀行高達4.5厘，虛擬銀行匯立最新加至4.5厘，僅10元起存，毋需新資金。

若是南商的特選理財客戶，100萬元新資金也有4.5厘，如符合條件，半年可收息$22,500。

招商永隆本周減加息後，6個月為4.45厘，但起存門檻降至50萬元，且毋需新資金，以現有資金優惠當中，也屬較高水平。

【機管局債券】4.25厘開售在即 拆解「進可攻、退可守」原理 比定存更吸引

其餘4厘或以上的6個月存期︰

6個月港元定期存款
（4厘至4.3厘）
銀行新資金年利率存款額現有資金年利率存款額
星展銀行4.25厘5萬元（電子渠道）4.2厘5萬元（電子渠道）
交銀香港4.25厘2萬元（一般客戶電子渠道）4.25厘2萬元（一般客戶電子渠道）
滙豐銀行4.2厘1萬元（理財客戶）//
中銀香港4.2厘1萬元//
恒生銀行4.2厘1萬元//
渣打銀行4.2厘1萬元//
Mox Bank4.2厘1元3厘1元
建行亞洲4.05厘100萬元//
上海商莱銀行4.03厘1000元（電子渠道）4.03厘1000元（電子渠道）

其他銀行方面，大型銀行如滙豐、中銀香港等一律退守4.2厘，且只限新資金。

6個月美元定存尚餘1個5厘

美元定期存款也減息，目前6個月存期僅剩創興銀行有5厘。另工銀亞洲仍提供188天5厘。

高息美元定期
（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
創興銀行5.0厘1萬美元網上銀行/流動理財、新舊資金均可
工銀亞洲5.0厘
（188天）		10萬美元分行新資金
集友銀行4.95厘12.5萬美元於分行以新資金開立
信銀國際4.95厘1萬美元CITIC Diamond客戶手機新資金
東亞銀行4.9厘200萬港元等值全新顯卓私人理財客戶
富邦銀行4.9厘3萬美元手機銀行新資金

本文最後更新日期︰2024年1月12日

責任編輯︰廖毅然

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