【定期存款】6個月4.5厘、存百萬收息$22,500｜低門檻4.35厘（9月1日更新）

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【定期存款】一定穩賺不賠？計錯兩條數 隨時蝕俾銀行
HIBOR仍然高企，銀行近日減3個月定存息，但6個月存期仍然高企，最少3間銀行達到4.5厘，存百萬元收息$22,500。低門檻亦有最高4.35厘︰
|最高息的港元定期（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富邦銀行
|4.5厘
|100萬元
|分行新資金
|大新銀行
|4.5厘
|10萬-50萬元
|全新VIP銀行服務客戶
|大眾銀行
|4.5厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|招商永隆
|4.4厘
|500萬元
|手機銀行開立，1萬元4.05厘
|星展銀行
|4.35厘
|5萬元
|網上新資金, 現有資金4厘
|工銀亞洲
|4.3厘（188天）
|300萬元
|理財金客戶新資金，300萬以下4.2厘
|東亞銀行
|4.3厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|信銀國際
|4.2厘
|10萬元
|網上新資金
|Mox Bank
|4.2厘
|1元
|新資金；虛擬銀行，只有電子渠道
|富融銀行
|4.2厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
|南洋商業銀行
|4.15厘
|100萬元
|分行新資金，100萬以下4.05厘
|平安壹賬通
|4.1厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|華僑銀行
|4.05厘
|10萬元
|宏富理財客戶新資金；一般客戶50萬元起存3.88厘
|交銀香港
|4.05厘
|2萬元
|個人客戶於電子渠道開立
4.5厘高息大小通吃
4.5厘高息，無論你是大額存戶、抑或小額收息都一樣有。門檻最高是富邦銀行的4.5厘，需100萬元起存，屬分行新資金優惠。該行的手機銀行新資金優惠，同樣6個月存期為4.4厘，起存額則小一點，為50萬元。
中度門檻的4.5厘可以考慮大眾銀行，其6個月存期牌價為4.2厘，手機銀行新資金有額外0.3厘，合共4.5厘，起存額為50萬元。
大新銀行的4.5厘門檻最低，但屬全新VIP銀行服務客戶的優惠，10萬元至50萬元，6個月存期有4.5厘，做盡50萬元可收息$11,250。
現有資金4.4厘
現有資金而言，招商永隆的4.4厘最高息，但起存額達500萬元，需在手機銀行開立。該行不同起存門檻都有4厘，1萬元起存，6個月有4.05厘。
低門檻4.35厘
6個月存期，低門檻的要數星展，5萬元起存有4.35厘，若是現有資金，也有4.25厘。
幾家虛銀大鬥法，富融、平安壹賬通及Mox目前都有超過4厘。
|低門檻高息之選（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|大眾銀行
|4.4厘
|1萬元
|手機銀行新資金
|星展銀行
|4.35厘
|5萬元
|網上或手機銀行新資金
|東亞銀行
|4.25厘
|2萬元-30萬元
|全新至尊理財客戶
|信銀國際
|4.2厘
|10萬元
|網上新資金
|Mox Bank
|4.2厘
|1元
|新資金；虛擬銀行，只有電子渠道
|富融銀行
|4.2厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
|平安壹賬通
|4.1厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|交銀香港
|4.05厘
|2萬元
|個人客戶於電子渠道開立
|招商永隆
|4.05厘
|1萬元
|手機銀行開立，新舊資金皆可
|工銀亞洲
|4.0厘
|5萬元
|網上或手機銀行開立
美元6個月有5厘
美元定存也有破頂息，6個月存期高達5.6厘，達全城最高定期存款息率（3個月或以上）。這是富邦銀行的優惠，起存額不低，要10萬美元新資金
讀者需留意，雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。
|高息美元定期（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富邦銀行
|5.6厘
|10萬美元
|分行新資金
|工銀亞洲
|5.1厘（188天）
|1.5萬美元
|分行新資金
|南洋商業銀行
|4.9厘
|10萬港元等值
|分行新資金
|恒生銀行
|4.8厘
|1萬美元
|優越私人理財客戶以新資金開立
|交銀香港
|4.8厘
|3000美元
|電子渠道開立，不論新舊資金
本文最後更新日期︰2023年9月1日
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欄名 : 存款收息