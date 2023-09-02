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【定期存款】6個月4.5厘、存百萬收息$22,500｜低門檻4.35厘（9月1日更新）

收息攻略 18:00 2023/09/02

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HIBOR仍然高企，銀行近日減3個月定存息，但6個月存期仍然高企，最少3間銀行達到4.5厘，存百萬元收息$22,500。低門檻亦有最高4.35厘︰

最高息的港元定期（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
富邦銀行4.5厘100萬元分行新資金
大新銀行4.5厘10萬-50萬元全新VIP銀行服務客戶
大眾銀行4.5厘50萬元手機銀行新資金
招商永隆4.4厘500萬元手機銀行開立，1萬元4.05厘
星展銀行4.35厘5萬元網上新資金, 現有資金4厘
工銀亞洲4.3厘（188天）300萬元理財金客戶新資金，300萬以下4.2厘
東亞銀行4.3厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
信銀國際4.2厘10萬元網上新資金
Mox Bank4.2厘1元新資金；虛擬銀行，只有電子渠道
富融銀行4.2厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
南洋商業銀行4.15厘100萬元分行新資金，100萬以下4.05厘
平安壹賬通4.1厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
華僑銀行4.05厘10萬元宏富理財客戶新資金；一般客戶50萬元起存3.88厘
交銀香港4.05厘2萬元個人客戶於電子渠道開立

4.5厘高息大小通吃

4.5厘高息，無論你是大額存戶、抑或小額收息都一樣有。門檻最高是富邦銀行的4.5厘，需100萬元起存，屬分行新資金優惠。該行的手機銀行新資金優惠，同樣6個月存期為4.4厘，起存額則小一點，為50萬元。

中度門檻的4.5厘可以考慮大眾銀行，其6個月存期牌價為4.2厘，手機銀行新資金有額外0.3厘，合共4.5厘，起存額為50萬元。

大新銀行的4.5厘門檻最低，但屬全新VIP銀行服務客戶的優惠，10萬元至50萬元，6個月存期有4.5厘，做盡50萬元可收息$11,250。

【定期存款】一定穩賺不賠？計錯兩條數 隨時蝕俾銀行

現有資金4.4厘

現有資金而言，招商永隆的4.4厘最高息，但起存額達500萬元，需在手機銀行開立。該行不同起存門檻都有4厘，1萬元起存，6個月有4.05厘。

低門檻4.35厘

6個月存期，低門檻的要數星展，5萬元起存有4.35厘，若是現有資金，也有4.25厘。

幾家虛銀大鬥法，富融、平安壹賬通及Mox目前都有超過4厘。

低門檻高息之選（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
大眾銀行4.4厘1萬元手機銀行新資金
星展銀行4.35厘5萬元網上或手機銀行新資金
東亞銀行4.25厘2萬元-30萬元全新至尊理財客戶
信銀國際4.2厘10萬元網上新資金
Mox Bank4.2厘1元新資金；虛擬銀行，只有電子渠道
富融銀行4.2厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
平安壹賬通4.1厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
交銀香港4.05厘2萬元個人客戶於電子渠道開立
招商永隆4.05厘1萬元手機銀行開立，新舊資金皆可
工銀亞洲4.0厘5萬元網上或手機銀行開立

美元6個月有5厘
美元定存也有破頂息，6個月存期高達5.6厘，達全城最高定期存款息率（3個月或以上）。這是富邦銀行的優惠，起存額不低，要10萬美元新資金

讀者需留意，雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

高息美元定期（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
富邦銀行5.6厘10萬美元分行新資金
工銀亞洲5.1厘（188天）1.5萬美元分行新資金
南洋商業銀行4.9厘10萬港元等值分行新資金
恒生銀行4.8厘1萬美元優越私人理財客戶以新資金開立
交銀香港4.8厘3000美元電子渠道開立，不論新舊資金

本文最後更新日期︰2023年9月1日

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