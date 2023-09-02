【定期存款】6個月4.5厘、存百萬收息$22,500｜低門檻4.35厘（9月1日更新）

HIBOR仍然高企，銀行近日減3個月定存息，但6個月存期仍然高企，最少3間銀行達到4.5厘，存百萬元收息$22,500。低門檻亦有最高4.35厘︰

最高息的港元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦銀行 4.5厘 100萬元 分行新資金 大新銀行 4.5厘 10萬-50萬元 全新VIP銀行服務客戶 大眾銀行 4.5厘 50萬元 手機銀行新資金 招商永隆 4.4厘 500萬元 手機銀行開立，1萬元4.05厘 星展銀行 4.35厘 5萬元 網上新資金, 現有資金4厘 工銀亞洲 4.3厘（188天） 300萬元 理財金客戶新資金，300萬以下4.2厘 東亞銀行 4.3厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 信銀國際 4.2厘 10萬元 網上新資金 Mox Bank 4.2厘 1元 新資金；虛擬銀行，只有電子渠道 富融銀行 4.2厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 南洋商業銀行 4.15厘 100萬元 分行新資金，100萬以下4.05厘 平安壹賬通 4.1厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 華僑銀行 4.05厘 10萬元 宏富理財客戶新資金；一般客戶50萬元起存3.88厘 交銀香港 4.05厘 2萬元 個人客戶於電子渠道開立

4.5厘高息大小通吃

4.5厘高息，無論你是大額存戶、抑或小額收息都一樣有。門檻最高是富邦銀行的4.5厘，需100萬元起存，屬分行新資金優惠。該行的手機銀行新資金優惠，同樣6個月存期為4.4厘，起存額則小一點，為50萬元。

中度門檻的4.5厘可以考慮大眾銀行，其6個月存期牌價為4.2厘，手機銀行新資金有額外0.3厘，合共4.5厘，起存額為50萬元。

大新銀行的4.5厘門檻最低，但屬全新VIP銀行服務客戶的優惠，10萬元至50萬元，6個月存期有4.5厘，做盡50萬元可收息$11,250。

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現有資金4.4厘

現有資金而言，招商永隆的4.4厘最高息，但起存額達500萬元，需在手機銀行開立。該行不同起存門檻都有4厘，1萬元起存，6個月有4.05厘。

低門檻4.35厘

6個月存期，低門檻的要數星展，5萬元起存有4.35厘，若是現有資金，也有4.25厘。

幾家虛銀大鬥法，富融、平安壹賬通及Mox目前都有超過4厘。

低門檻高息之選（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 大眾銀行 4.4厘 1萬元 手機銀行新資金 星展銀行 4.35厘 5萬元 網上或手機銀行新資金 東亞銀行 4.25厘 2萬元-30萬元 全新至尊理財客戶 信銀國際 4.2厘 10萬元 網上新資金 Mox Bank 4.2厘 1元 新資金；虛擬銀行，只有電子渠道 富融銀行 4.2厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 平安壹賬通 4.1厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 交銀香港 4.05厘 2萬元 個人客戶於電子渠道開立 招商永隆 4.05厘 1萬元 手機銀行開立，新舊資金皆可 工銀亞洲 4.0厘 5萬元 網上或手機銀行開立

美元6個月有5厘

美元定存也有破頂息，6個月存期高達5.6厘，達全城最高定期存款息率（3個月或以上）。這是富邦銀行的優惠，起存額不低，要10萬美元新資金

讀者需留意，雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

高息美元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦銀行 5.6厘 10萬美元 分行新資金 工銀亞洲 5.1厘（188天） 1.5萬美元 分行新資金 南洋商業銀行 4.9厘 10萬港元等值 分行新資金 恒生銀行 4.8厘 1萬美元 優越私人理財客戶以新資金開立 交銀香港 4.8厘 3000美元 電子渠道開立，不論新舊資金

本文最後更新日期︰2023年9月1日

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