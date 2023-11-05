【定期存款】6個月高見5厘、零門檻4.7厘、美元5.3厘

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【定期存款】1個月8厘、3個月5厘｜賺迎新兼做高息 多間4.8厘高上限
開立6個月港元定期存款，鎖定利息回報，不怕近期的波動市況。6個月存期的港元定存在近日突破5厘，比綠色債券的保底息更高，50萬元起存收息$12,500，若本金達100萬元，半年收息$25,000。
有虛擬銀行加至4.7厘，不設最低存款額，是低門檻之中最高息。
以下列出最高息的6個月港元定存，全部介乎4.5厘至5厘，有些銀行低過4.5厘，這裡就不列出了︰
|最高息的港元定期（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富邦銀行
|5.0厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|南洋商業銀行
|4.8厘
|100萬元
|特選理財客戶新資金
|東亞銀行
|4.7厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|集友
|4.7厘
|100萬元
|於分行以新資金開立
|大眾銀行
|4.7厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|星展銀行
|4.7厘
|5萬元
|網上新資金
|富融銀行
|4.7厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
|華僑銀行
|4.65厘
|10萬元
|宏富理財新資金
|交銀香港
|4.6厘
|2萬元
|個人客戶於電子渠道開立
|4.5厘（6個月存期）
|工銀亞洲
|4.5厘（188天）
|300萬元
|理財金客戶新資金
|大新銀行
|4.5厘
|10萬-50萬元
|VIP銀行服務客戶
|滙豐銀行
|4.5厘
|1萬元
|尚玉或卓越理財客戶網上新資金
|中銀香港
|4.5厘
|1萬元
|個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立
|渣打銀行
|4.5厘
|1萬元
|網上新資金
|恒生銀行
|4.5厘
|1萬元
|綜合客戶網上新資金
|平安壹賬通
|4.5厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
低門檻4.7厘
如果是低門檻，虛銀富融銀行最新加至4.7厘，不設最低起存額，新舊資金皆可。星展銀行本月加至最高4.7厘，屬6個月存期，5萬元網上新資金便可開立。
大眾銀行的手機新資金，若達1萬元，6個月也有4.6厘年利率，若有50萬元，同樣是4.7厘。
東亞銀行的低門檻6個月存期也有最高4.65，但屬於全新至尊理財客戶的優惠，2萬元可起存。
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大型銀行方面，滙豐、中銀香港、渣打銀行及恒生銀行，6個月存期都有4.5厘，均是1萬元新資金可以開立。
以下盤點6個月存期的低門檻之選︰
|低門檻高息之選（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|星展銀行
|4.7厘
|5萬元
|網上或手機銀行新資金
|富融銀行
|4.7厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
|東亞銀行
|4.65厘
|2萬元
|全新至尊理財客戶
|交銀香港
|4.6厘
|2萬元
|個人客戶於電子渠道開立
|大眾銀行
|4.6厘
|1萬元
|手機銀行新資金
|滙豐銀行
|4.5厘
|1萬元
|尚玉或卓越理財客戶網上新資金
|中銀香港
|4.5厘
|1萬元
|個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立
|恒生銀行
|4.5厘
|1萬元
|綜合客戶網上新資金
|渣打銀行
|4.5厘
|1萬元
|網上新資金
|平安壹賬通
|4.5厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
美元6個月5.3厘
若想吼更高息，手頭上又有美元資金，美元定期就最適合。目前6個月美元定存，5厘已屬基本，最高達5.3厘，也是富邦銀行的優惠，需3萬元新資金。大新銀行、恒生銀行等多間銀行也有5.2厘。
|高息美元定期（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富邦
|5.3厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
|大新
|5.3厘
|10萬至50萬港元等值
|全新VIP銀行服務客戶
|東亞
|5.2厘
|200萬港元等值
|全新顯卓私人理財客戶
|恒生
|5.2厘
|1萬美元
|網上新資金
|交銀香港
|5.2厘
|3000美元
|個人客戶於電子渠道開立
|富融
|5.2厘
|不設最低或最高存款限制
|虛擬銀行，只有電子渠道
讀者需留意，雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。
本文最後更新日期︰2023年11月5日
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欄名 : 存款收息