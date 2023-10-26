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【定期存款】6個月高見5厘、存百萬收息$25,000　美元5.3厘

收息攻略 07:57 2023/10/26

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6個月存期的港元定存在本周突破5厘，比綠色債券的保底息更高，美元定存更有5.3厘。

開立6個月港元定期存款，可以鎖定利息回報至明年3月，不怕近期的波動市況。6個月存期的港元定存在本周突破5厘，比綠色債券的保底息更高，50萬元起存收息$12,500，若本金達100萬元，半年收息$25,000。

以下列出最高息的6個月港元定存，全部介乎4.5厘至5厘，有些銀行低過4.5厘，這裡就不列出了︰

最高息的港元定期（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
富邦銀行5.0厘50萬元手機銀行新資金
南洋商業銀行4.8厘100萬元特選理財客戶新資金
大眾銀行4.8厘50萬元手機銀行新資金
東亞銀行4.7厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
星展銀行4.7厘5萬元網上新資金
集友4.68厘100萬元於分行以新資金開立
華僑銀行4.65厘10萬元宏富理財新資金
交銀香港4.6厘2萬元個人客戶於電子渠道開立
富融銀行4.6厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
4.5厘之選（6個月存期）
工銀亞洲4.5厘（188天）300萬元理財金客戶新資金
大新銀行4.5厘10萬-50萬元全新VIP銀行服務客戶
滙豐銀行4.5厘1萬元尚玉或卓越理財客戶網上新資金
中銀香港4.5厘1萬元個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立
渣打銀行4.5厘1萬元網上新資金
恒生銀行4.5厘1萬元綜合客戶網上新資金
平安壹賬通4.5厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
匯立銀行4.5厘10元虛擬銀行，只有電子渠道

低門檻4.7厘

如果是低門檻，星展銀行本月加至最高4.7厘，屬6個月存期，5萬元網上新資金便可開立。大眾銀行的手機新資金，若達1萬元，6個月也有4.7厘年利率。

東亞銀行的低門檻6個月存期也有最高4.65，但屬於全新至尊理財客戶的優惠，2萬元可起存。

現有資金方面，交銀香港與虛銀富融目前提供4.6厘，不但低起存額，且新舊資金皆可。

【高息攻略】想月月收息5厘？被動收入靠這兩招

大型銀行方面，滙豐、中銀香港、渣打銀行及恒生銀行，6個月存期都有4.5厘，均是1萬元新資金可以開立。

以下盤點6個月存期的低門檻之選︰

低門檻高息之選（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
星展銀行4.7厘5萬元網上或手機銀行新資金
大眾銀行4.7厘1萬元手機銀行新資金
東亞銀行4.65厘2萬元全新至尊理財客戶
交銀香港4.6厘2萬元個人客戶於電子渠道開立
富融銀行4.6厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
滙豐銀行4.5厘1萬元尚玉或卓越理財客戶網上新資金
中銀香港4.5厘1萬元個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立
恒生銀行4.5厘1萬元綜合客戶網上新資金
渣打銀行4.5厘1萬元網上新資金
平安壹賬通4.5厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
匯立銀行4.5厘10元虛擬銀行，只有電子渠道

美元6個月5.3厘

若想吼更高息，手頭上又有美元資金，美元定期就最適合。目前6個月美元定存，5厘已屬基本，最高達5.3厘，也是富邦銀行的優惠，需3萬元新資金。大新銀行也有5.3厘，屬全新客戶優惠。

高息美元定期（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
富邦5.3厘3萬美元手機銀行新資金
大新5.3厘10萬至50萬港元等值全新VIP銀行服務客戶
東亞5.2厘200萬港元等值全新顯卓私人理財客戶
恒生5.2厘1萬美元網上新資金
交銀香港5.2厘3000美元個人客戶於電子渠道開立
富融5.2厘不設最低或最高存款限制虛擬銀行，只有電子渠道

讀者需留意，雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

本文最後更新日期︰2023年10月27日

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