【定期存款】6個月賺息$9250、10萬元以下最高3.5厘（4月28日更新）

美國加息快見頂？想趁現在鎖定較長期的高息定存，存1年又嫌太久，可以選擇6個月存期。目前港元定存之中，6個月最高有3.7厘，美元定存6個月更高達4.9厘﹗

本文用簡單3個表，幫大家比較19間銀行、6個月存期的港元與美元定期年利率，究竟做美元定期較抵，抑或港元定期較化算？

6個月定期存款大比併

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愈高息門檻愈高 最多賺息逾5.5萬元

上圖可見，愈是高息，起存金額的要求愈高，而且全部都是衝着新資金而來，高過3.5厘的最少要50萬元入場，富邦的3.7厘要50萬元新資金，東亞的3.6厘更誇張，要全新理財客戶之餘，還要200萬元新資金；而集友及招商永隆的的3.55厘，分別也要100萬元及50萬元。

以上最高息的頭幾位，最少都要50萬元本金，甚至需要指定戶口才可以開立，可見銀行目前的策略都是針對大戶。

而賺息最多的是工銀亞洲，該行的188天存期，最高有3.4厘，由於起存額達300萬元之多，因此半年賺息大約5.2萬元，但需為理財金客戶的新資金。

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現有資金3.55厘 低門檻3.5厘

如果想做現有資金的優惠，最高是招商永隆的3.55厘，但要手機銀行開立，而且要50萬元；如果1萬元起存，也有3.5厘。

交銀香港也是3.5厘，起存門檻同樣低，只2萬元，但需在電子渠道開立，同樣沒有新資金要求。

東亞全新至尊理財客戶如果起存額只2萬元，也有3.55厘；工銀亞洲客戶如果起存額約10萬元，也有3.2厘，所以，上圖雖只列出銀行的最高牌價，若直接查詢，可能會有適合任何本金的優惠。

轉錢做美元定期 注意滙兌風險

目前6個月存期，美元定存以富邦的4.9厘最高，屬手機銀行新資金優惠，要3萬美元起存。雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

計及透過銀行兌換美元的差價及手續費，若息差僅約1厘，或未必足以覆蓋成本，讀者要注意這一點。然而，若本身已有美元存款，近日不妨多做美元定期，一定較港元定期更賺息。

本文最後更新日期︰2023年4月28日

撰文︰廖毅然

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