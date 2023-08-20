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【定期存款】6個月破頂息4.68厘、1萬元起存低門檻｜4銀行達4.5厘（8月21日更新）

收息攻略 07:40 2023/08/20

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7月加息塵埃落定，儘管美國加息快見頂，但HIBOR仍然高企，銀行近日除了瘋搶短期存款外，亦把焦點放在6個月存期上，目前大部分銀行都有4厘，最少4間銀行達到4.5厘或以上。

本周6個月存息兩度破頂，富邦加至4.6厘新高後，信銀國際再破頂，推4.68厘，前者屬分行新資金，後者適用於銀債退款。

若門檻低一點，大新銀行的4.5厘，10萬元可以起存，星展的4.35厘只需5萬元起存︰

最高息的港元定期（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
信銀國際4.68厘1萬元銀債退款，需在分行開立
富邦銀行4.6厘100萬元分行新資金
招商永隆4.5厘500萬元手機銀行開立，1萬元4.05厘
大新銀行4.5厘10萬-50萬元全新VIP銀行服務客戶
大眾銀行4.4厘50萬元手機銀行新資金
星展銀行4.35厘5萬元網上新資金, 現有資金4厘
工銀亞洲4.3厘（188天）300萬元理財金客戶新資金，300萬以下4.2厘
東亞銀行4.3厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
集友銀行4.3厘100萬元於分行以新資金開立，100萬以下4.1厘
平安壹賬通4.2厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
Mox Bank4.2厘1元新資金；虛擬銀行，只有電子渠道
富融銀行4.2厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
南洋商業銀行4.15厘100萬元分行新資金，100萬以下4.05厘
創興銀行4.15厘50萬元網上銀行/流動理財、新舊資金均可
華僑銀行4.05厘10萬元宏富理財客戶新資金；一般客戶50萬元起存3.88厘
交銀香港4.0厘2萬元個人客戶於電子渠道開立

4.5厘高息大小通吃

4.5厘高息，無論你是大額存戶、抑或小額收息都一樣有。最高息的信銀4.68厘，只需1萬元起存，50萬元本金就收息$11,700，不過就適用於銀債退款。

中度門檻的4.5厘可以考慮大新銀行，其全新VIP銀行服務客戶，10萬元至50萬元，6個月存期有4.5厘，做盡50萬元可收息$11,250。

高門檻的可考慮富邦銀行，100萬元新資金在分行開立，有4.6厘，以100萬元計算，半年收息$23,000！

招商永隆的4.5厘門檻最高，要500萬元起存額，半年收息逾11萬元。不過該行其他門檻也有高息，如果起存額50萬元起，也有4.1厘。

【高息定期存款】5厘定存10幾款任你揀 拆解銀行加息背後原因

低門檻4.35厘

6個月存期，低門檻的要數星展，5萬元起存有4.35厘，若是現有資金，也有4.25厘。

幾家虛銀大鬥法，富融、平安壹賬通及Mox目前都有4.2厘。

低門檻高息之選（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
信銀國際4.68厘1萬元銀債退款，需在分行開立
大眾銀行4.4厘1萬元手機銀行新資金
星展銀行4.35厘5萬元網上或手機銀行新資金
東亞銀行4.25厘2萬元-30萬元全新至尊理財客戶
平安壹賬通4.2厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
Mox Bank4.2厘1元新資金；虛擬銀行，只有電子渠道
富融銀行4.2厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
招商永隆4.05厘1萬元手機銀行開立，新舊資金皆可
工銀亞洲4.0厘5萬元網上或手機銀行開立
交銀香港4.0厘2萬元個人客戶於電子渠道開立

美元6個月有5厘
美元定存也有破頂息，6個月存期高達5.6厘，達全城最高定期存款息率（3個月或以上）。這是富邦銀行的優惠，起存額不低，要10萬美元新資金

讀者需留意，雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

高息美元定期（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
富邦銀行5.6厘10萬美元分行新資金
工銀亞洲5.1厘（188天）1.5萬美元分行新資金
南洋商業銀行4.9厘10萬港元等值分行新資金
恒生銀行4.8厘1萬美元優越私人理財客戶以新資金開立
交銀香港4.8厘3000美元電子渠道開立，不論新舊資金

本文最後更新日期︰2023年8月21日

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