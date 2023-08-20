【定期存款】6個月破頂息4.68厘、1萬元起存低門檻｜4銀行達4.5厘（8月21日更新）

7月加息塵埃落定，儘管美國加息快見頂，但HIBOR仍然高企，銀行近日除了瘋搶短期存款外，亦把焦點放在6個月存期上，目前大部分銀行都有4厘，最少4間銀行達到4.5厘或以上。

本周6個月存息兩度破頂，富邦加至4.6厘新高後，信銀國際再破頂，推4.68厘，前者屬分行新資金，後者適用於銀債退款。

若門檻低一點，大新銀行的4.5厘，10萬元可以起存，星展的4.35厘只需5萬元起存︰

最高息的港元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 信銀國際 4.68厘 1萬元 銀債退款，需在分行開立 富邦銀行 4.6厘 100萬元 分行新資金 招商永隆 4.5厘 500萬元 手機銀行開立，1萬元4.05厘 大新銀行 4.5厘 10萬-50萬元 全新VIP銀行服務客戶 大眾銀行 4.4厘 50萬元 手機銀行新資金 星展銀行 4.35厘 5萬元 網上新資金, 現有資金4厘 工銀亞洲 4.3厘（188天） 300萬元 理財金客戶新資金，300萬以下4.2厘 東亞銀行 4.3厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 集友銀行 4.3厘 100萬元 於分行以新資金開立，100萬以下4.1厘 平安壹賬通 4.2厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 Mox Bank 4.2厘 1元 新資金；虛擬銀行，只有電子渠道 富融銀行 4.2厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 南洋商業銀行 4.15厘 100萬元 分行新資金，100萬以下4.05厘 創興銀行 4.15厘 50萬元 網上銀行/流動理財、新舊資金均可 華僑銀行 4.05厘 10萬元 宏富理財客戶新資金；一般客戶50萬元起存3.88厘 交銀香港 4.0厘 2萬元 個人客戶於電子渠道開立

4.5厘高息大小通吃

4.5厘高息，無論你是大額存戶、抑或小額收息都一樣有。最高息的信銀4.68厘，只需1萬元起存，50萬元本金就收息$11,700，不過就適用於銀債退款。

中度門檻的4.5厘可以考慮大新銀行，其全新VIP銀行服務客戶，10萬元至50萬元，6個月存期有4.5厘，做盡50萬元可收息$11,250。

高門檻的可考慮富邦銀行，100萬元新資金在分行開立，有4.6厘，以100萬元計算，半年收息$23,000！

招商永隆的4.5厘門檻最高，要500萬元起存額，半年收息逾11萬元。不過該行其他門檻也有高息，如果起存額50萬元起，也有4.1厘。

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低門檻4.35厘

6個月存期，低門檻的要數星展，5萬元起存有4.35厘，若是現有資金，也有4.25厘。

幾家虛銀大鬥法，富融、平安壹賬通及Mox目前都有4.2厘。

低門檻高息之選（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 信銀國際 4.68厘 1萬元 銀債退款，需在分行開立 大眾銀行 4.4厘 1萬元 手機銀行新資金 星展銀行 4.35厘 5萬元 網上或手機銀行新資金 東亞銀行 4.25厘 2萬元-30萬元 全新至尊理財客戶 平安壹賬通 4.2厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 Mox Bank 4.2厘 1元 新資金；虛擬銀行，只有電子渠道 富融銀行 4.2厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 招商永隆 4.05厘 1萬元 手機銀行開立，新舊資金皆可 工銀亞洲 4.0厘 5萬元 網上或手機銀行開立 交銀香港 4.0厘 2萬元 個人客戶於電子渠道開立

美元6個月有5厘

美元定存也有破頂息，6個月存期高達5.6厘，達全城最高定期存款息率（3個月或以上）。這是富邦銀行的優惠，起存額不低，要10萬美元新資金

讀者需留意，雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

高息美元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦銀行 5.6厘 10萬美元 分行新資金 工銀亞洲 5.1厘（188天） 1.5萬美元 分行新資金 南洋商業銀行 4.9厘 10萬港元等值 分行新資金 恒生銀行 4.8厘 1萬美元 優越私人理財客戶以新資金開立 交銀香港 4.8厘 3000美元 電子渠道開立，不論新舊資金

本文最後更新日期︰2023年8月21日

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