【定期存款】6個月有3個4厘、80萬本金賺1.65萬元、零門檻3.7厘（6月9日更新）

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【高息存款】4厘定存「曬冷」 9大銀行、高低門檻、新舊資金
港股載浮載沉，想鎖定較穩定的回報，可以考慮6個月定期存款，目前最高4.4厘。本周一些低門檻的6個月存期，年利率也加了上來，值得推介給大家。
|最高息的港元定期（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|渣打
|4.4厘
|10萬元
|優先私人理財客戶新資金
|工銀亞洲
|4.1厘（188天）
|300萬元
|理財金客戶新資金
|4.0厘（188天）
|80萬元
|富邦
|3.9厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|花旗
|3.9厘
|5萬元
|Citigold新客戶，並持有指定產品結存
|東亞
|3.8厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|信銀國際
|3.8厘
|1萬元
|網上新資金
|南洋商業銀行
|3.7厘
|100萬元
|理財客戶新資金
|星展
|3.7厘
|5萬元
|網上新資金
|富融
|3.7厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
存188天 大戶賺6.3萬元
目前最高息是渣打的4.4厘，雖然起存額只需10萬元，但需為「優先私人理財客戶」新資金，而該層級客戶須有800萬港元的平均總結存，因此門檻並不低。
工銀亞洲的188天存期新資金優惠，本周加至最高4.1厘，也是適用於指定理財客戶，且起存額達300萬元，期終收息逾6.3萬大元；如果是80萬元起存，本金較相宜，年利率也有4厘，期終收息近1.65萬元，回報相當不俗。
低門檻3.8厘 零門檻3.7厘
6個月存期，低門檻的有信銀國際的3.8厘，星展及平安壹賬通銀行（5個月），分別都有3.7厘。而虛銀富融本周加至3.7厘，不設最低存款額。
|低門檻高息之選（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|信銀國際
|3.8厘
|1萬元
|網上新資金
|星展
|3.7厘
|5萬元
|網上或手機銀行新資金
|平安壹賬通
|3.7厘（5個月）
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|富融
|3.7厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
|南洋商業銀行
|3.6厘
|10萬元
|個人客戶新資金
|交銀香港
|3.6厘
|2萬元
|電子渠道開立
|招商永隆
|3.5厘
|1萬元
|手機銀行開立
轉錢做美元定期 注意滙兌風險
目前6個月存期，美元定存以大新銀行及富邦銀行最高，兩者都有5厘，大新的起存額為200萬港元等值的新資金，富邦則為10萬美元新資金。
雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。
|高息美元定期（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|大新
|5.0厘
|200萬港元等值
|VIP銀行服務客戶新資金
|富邦
|5.0厘
|10萬美元
|分行新資金
|創興
|4.9厘
|1萬美元
|網上或手機銀行開立
|東亞
|4.85厘
|20萬港元等值
|全新顯卓私人理財客戶
|信銀國際
|4.85厘
|1500美元
|網上新資金
本文最後更新日期︰2023年6月9日
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欄名 : 存款收息