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【定期存款】6個月最高4.9厘、半年收息$24,500　零門檻4.7厘

收息攻略 12:48 2023/11/10

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6個月存期的港元定存目前最高4.9厘，比綠色債券的保底息更高，半年收息$24,500。

開立6個月港元定期存款，鎖定利息回報，不怕近期的波動市況。6個月存期的港元定存目前最高4.9厘，比綠色債券的保底息更高，半年收息$24,500。

有虛擬銀行加至4.7厘，不設最低存款額，是低門檻之中最高息。

以下列出最高息的6個月港元定存，全部介乎4.6厘至5厘，有些銀行只有4.5厘或以下，這裡就不列出了︰

最高息的港元定期（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
華僑銀行4.9厘100萬元全新宏富理財客戶，已計及現金獎賞
富邦銀行4.8厘50萬元手機銀行新資金
南洋商業銀行4.75厘100萬元特選理財客戶新資金
東亞銀行4.7厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
集友4.7厘100萬元於分行以新資金開立
大眾銀行4.7厘50萬元手機銀行新資金
星展銀行4.7厘5萬元網上新資金
平安壹賬通4.7厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
富融銀行4.7厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
交銀香港4.6厘2萬元個人客戶於電子渠道開立
滙豐銀行4.6厘1萬元尚玉或卓越理財客戶網上新資金

滙豐加息　低門檻4.6厘

如果是低門檻，虛銀平安壹賬通及富融銀行都有4.7厘，新舊資金皆可。星展銀行本月加至最高4.7厘，屬6個月存期，5萬元網上新資金便可開立。

大眾銀行的手機新資金，若達1萬元，6個月也有4.6厘年利率，若有50萬元，同樣是4.7厘。

東亞銀行的低門檻6個月存期也有最高4.65，但屬於全新至尊理財客戶的優惠，2萬元可起存。

短期存款︰美國不加息 定存仲有得升！做1個月9厘速賺$4,000

大型銀行方面，滙豐本周加息有4.6厘，但中銀香港、渣打銀行及恒生銀行暫時維持4.5厘。

以下盤點6個月存期的低門檻之選︰

低門檻高息之選（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
星展銀行4.7厘5萬元網上或手機銀行新資金
平安壹賬通4.7厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
富融銀行4.7厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
東亞銀行4.65厘2萬元全新至尊理財客戶
交銀香港4.6厘2萬元個人客戶於電子渠道開立
滙豐銀行4.6厘1萬元尚玉或卓越理財客戶網上新資金
大眾銀行4.6厘1萬元手機銀行新資金
中銀香港4.5厘1萬元個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立
恒生銀行4.5厘1萬元綜合客戶網上新資金
渣打銀行4.5厘1萬元網上新資金

美元6個月5.2厘

若想吼更高息，手頭上又有美元資金，美元定期就最適合。目前6個月美元定存，5厘已屬基本，最高達5.2厘，由多間銀行提供。

讀者需留意，雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

高息美元定期（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
東亞5.2厘200萬港元等值全新顯卓私人理財客戶
大新5.2厘10萬至50萬港元等值全新VIP銀行服務客戶
交銀香港5.2厘3000美元個人客戶於電子渠道開立
富融5.2厘不設最低或最高存款限制虛擬銀行，只有電子渠道
富邦5.1厘3萬美元手機銀行新資金
恒生5.0厘1萬美元網上新資金

本文最後更新日期︰2023年11月10日

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