【定期存款】6個月最高4.9厘、半年收息$24,500　零門檻4.7厘

▲ 6個月存期的港元定存目前最高4.9厘，比綠色債券的保底息更高，半年收息$24,500。

開立6個月港元定期存款，鎖定利息回報，不怕近期的波動市況。6個月存期的港元定存目前最高4.9厘，比綠色債券的保底息更高，半年收息$24,500。

有虛擬銀行加至4.7厘，不設最低存款額，是低門檻之中最高息。

以下列出最高息的6個月港元定存，全部介乎4.6厘至5厘，有些銀行只有4.5厘或以下，這裡就不列出了︰

最高息的港元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 華僑銀行 4.9厘 100萬元 全新宏富理財客戶，已計及現金獎賞 富邦銀行 4.8厘 50萬元 手機銀行新資金 南洋商業銀行 4.75厘 100萬元 特選理財客戶新資金 東亞銀行 4.7厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 集友 4.7厘 100萬元 於分行以新資金開立 大眾銀行 4.7厘 50萬元 手機銀行新資金 星展銀行 4.7厘 5萬元 網上新資金 平安壹賬通 4.7厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 富融銀行 4.7厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 交銀香港 4.6厘 2萬元 個人客戶於電子渠道開立 滙豐銀行 4.6厘 1萬元 尚玉或卓越理財客戶網上新資金

滙豐加息 低門檻4.6厘

如果是低門檻，虛銀平安壹賬通及富融銀行都有4.7厘，新舊資金皆可。星展銀行本月加至最高4.7厘，屬6個月存期，5萬元網上新資金便可開立。

大眾銀行的手機新資金，若達1萬元，6個月也有4.6厘年利率，若有50萬元，同樣是4.7厘。

東亞銀行的低門檻6個月存期也有最高4.65，但屬於全新至尊理財客戶的優惠，2萬元可起存。

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大型銀行方面，滙豐本周加息有4.6厘，但中銀香港、渣打銀行及恒生銀行暫時維持4.5厘。

以下盤點6個月存期的低門檻之選︰

低門檻高息之選（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 星展銀行 4.7厘 5萬元 網上或手機銀行新資金 平安壹賬通 4.7厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 富融銀行 4.7厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 東亞銀行 4.65厘 2萬元 全新至尊理財客戶 交銀香港 4.6厘 2萬元 個人客戶於電子渠道開立 滙豐銀行 4.6厘 1萬元 尚玉或卓越理財客戶網上新資金 大眾銀行 4.6厘 1萬元 手機銀行新資金 中銀香港 4.5厘 1萬元 個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立 恒生銀行 4.5厘 1萬元 綜合客戶網上新資金 渣打銀行 4.5厘 1萬元 網上新資金

美元6個月5.2厘



若想吼更高息，手頭上又有美元資金，美元定期就最適合。目前6個月美元定存，5厘已屬基本，最高達5.2厘，由多間銀行提供。

讀者需留意，雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

高息美元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 東亞 5.2厘 200萬港元等值 全新顯卓私人理財客戶 大新 5.2厘 10萬至50萬港元等值 全新VIP銀行服務客戶 交銀香港 5.2厘 3000美元 個人客戶於電子渠道開立 富融 5.2厘 不設最低或最高存款限制 虛擬銀行，只有電子渠道 富邦 5.1厘 3萬美元 手機銀行新資金 恒生 5.0厘 1萬美元 網上新資金

本文最後更新日期︰2023年11月10日

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