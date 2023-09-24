【定期存款】6個月最高4.9厘、低門檻4.5厘、3大發鈔行4.2厘

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【港元定存】本周逼近5厘 收息1.2萬元撼贏綠債
6個月港元定期存款，滙豐銀行、中銀香港及渣打銀行最新均加至4.2厘。中小型銀行方面，最高達4.9厘，存50萬元收息$12,250。低門檻亦有最高4.5厘。
|最高息的港元定期（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|大新銀行
|4.9厘
|10萬-50萬元
|全新VIP銀行服務客戶
|富邦銀行
|4.7厘
|100萬元
|分行新資金
|大眾銀行
|4.6厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|工銀亞洲
|4.4厘（188天）
|300萬元
|理財金客戶新資金，300萬以下4.2厘
|東亞銀行
|4.4厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|招商永隆
|4.35厘
|500萬元
|手機銀行開立，1萬元4.05厘
|信銀國際
|4.35厘
|10萬元
|網上新資金
|華僑銀行
|4.3厘
|10萬元
|宏富理財客戶新資金；一般客戶50萬元起存3.88厘
|富融銀行
|4.3厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
|集友
|4.25厘
|100萬元
|於分行以新資金開立
|建行亞洲
|4.2厘
|100萬元
|所有客戶新資金
|星展銀行
|4.2厘
|5萬元
|網上新資金, 現有資金4厘
|滙豐銀行
|4.2厘
|1萬元
|尚玉或卓越理財客戶網上新資金
|中銀香港
|4.2厘
|1萬元
|個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立
|渣打
|4.2厘
|1萬元
|網上新資金
|南洋商業銀行
|4.15厘
|100萬元
|分行新資金，100萬以下4.05厘
|交銀香港
|4.15厘
|2萬元
|個人客戶於電子渠道開立
大新4.9厘高息
6個月港元定存，最高息是大新銀行的4.9厘，10萬元可起存，最多存50萬元，屬全新VIP銀行服務客戶的新資金優惠。
富邦銀行有4.7厘，屬分行新資金優惠，要100萬元起存；大眾銀行則有最高4.6厘，50萬元新資金可以開立。
收息必睇︰【綠債2023】專家料首日可升6% 銀彈攻勢或無效？拆解「免息免按金」真相
|低門檻高息之選（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|大眾銀行
|4.5厘
|1萬元
|手機銀行新資金
|東亞銀行
|4.35厘
|2萬元
|全新至尊理財客戶
|富融銀行
|4.3厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
|星展銀行
|4.2厘
|5萬元
|網上或手機銀行新資金
|滙豐銀行
|4.2厘
|1萬元
|尚玉或卓越理財客戶網上新資金
|中銀香港
|4.2厘
|1萬元
|個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立
|渣打
|4.2厘
|1萬元
|網上新資金
|交銀香港
|4.15厘
|2萬元
|個人客戶於電子渠道開立
低門檻4.5厘
6個月港元定存，低門檻最高4.5厘，也屬大眾銀行的新資金優惠，起存額1萬元至10萬元以下，有4.5厘。
現有客戶方面，星展銀行5萬元起存有4.2厘，若是現有資金，也有4.1厘。
滙豐銀行、渣打銀行及中銀香港最新均加至4.2厘，只1萬元起存，屬低門檻之選。不過滙豐的4.2厘限尚玉或卓越理財客戶，若為HSBC One或其他客戶，則為4厘。渣打及中銀香港的4.2厘則是一般客戶的網上新資金便可。
美元6個月5.6厘
6個月美元定存，有多間銀行達5厘水平，最高達5.6厘，為富邦銀行的優惠，起存額不低，要10萬美元分行新資金。
大新銀行及恒生銀行本月也有加息，分別為5.4厘及5.2厘。
|高息美元定期（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富邦銀行
|5.6厘
|10萬美元
|分行新資金
|大新
|5.4厘
|10萬至50萬港元等值
|全新VIP銀行服務客戶
|恒生
|5.2厘
|1萬美元
|網上新資金
|工銀亞洲
|5.1厘（188天）
|1.5萬美元
|分行新資金
|信銀國際
|5.1厘
|1萬美元
|網上理財/手機銀行的新資金
|創興
|5.0厘
|1萬美元
|網上銀行/流動理財、新舊資金均可
讀者需留意，雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。
本文最後更新日期︰2023年9月22日
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欄名 : 存款收息