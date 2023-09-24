【定期存款】6個月最高4.9厘、低門檻4.5厘、3大發鈔行4.2厘

6個月港元定期存款，滙豐銀行、中銀香港及渣打銀行最新均加至4.2厘。中小型銀行方面，最高達4.9厘，存50萬元收息$12,250。低門檻亦有最高4.5厘。

最高息的港元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 大新銀行 4.9厘 10萬-50萬元 全新VIP銀行服務客戶 富邦銀行 4.7厘 100萬元 分行新資金 大眾銀行 4.6厘 50萬元 手機銀行新資金 工銀亞洲 4.4厘（188天） 300萬元 理財金客戶新資金，300萬以下4.2厘 東亞銀行 4.4厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 招商永隆 4.35厘 500萬元 手機銀行開立，1萬元4.05厘 信銀國際 4.35厘 10萬元 網上新資金 華僑銀行 4.3厘 10萬元 宏富理財客戶新資金；一般客戶50萬元起存3.88厘 富融銀行 4.3厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 集友 4.25厘 100萬元 於分行以新資金開立 建行亞洲 4.2厘 100萬元 所有客戶新資金 星展銀行 4.2厘 5萬元 網上新資金, 現有資金4厘 滙豐銀行 4.2厘 1萬元 尚玉或卓越理財客戶網上新資金 中銀香港 4.2厘 1萬元 個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立 渣打 4.2厘 1萬元 網上新資金 南洋商業銀行 4.15厘 100萬元 分行新資金，100萬以下4.05厘 交銀香港 4.15厘 2萬元 個人客戶於電子渠道開立

大新4.9厘高息

6個月港元定存，最高息是大新銀行的4.9厘，10萬元可起存，最多存50萬元，屬全新VIP銀行服務客戶的新資金優惠。

富邦銀行有4.7厘，屬分行新資金優惠，要100萬元起存；大眾銀行則有最高4.6厘，50萬元新資金可以開立。

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低門檻高息之選（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 大眾銀行 4.5厘 1萬元 手機銀行新資金 東亞銀行 4.35厘 2萬元 全新至尊理財客戶 富融銀行 4.3厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 星展銀行 4.2厘 5萬元 網上或手機銀行新資金 滙豐銀行 4.2厘 1萬元 尚玉或卓越理財客戶網上新資金 中銀香港 4.2厘 1萬元 個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立 渣打 4.2厘 1萬元 網上新資金 交銀香港 4.15厘 2萬元 個人客戶於電子渠道開立

低門檻4.5厘

6個月港元定存，低門檻最高4.5厘，也屬大眾銀行的新資金優惠，起存額1萬元至10萬元以下，有4.5厘。

現有客戶方面，星展銀行5萬元起存有4.2厘，若是現有資金，也有4.1厘。

滙豐銀行、渣打銀行及中銀香港最新均加至4.2厘，只1萬元起存，屬低門檻之選。不過滙豐的4.2厘限尚玉或卓越理財客戶，若為HSBC One或其他客戶，則為4厘。渣打及中銀香港的4.2厘則是一般客戶的網上新資金便可。

美元6個月5.6厘

6個月美元定存，有多間銀行達5厘水平，最高達5.6厘，為富邦銀行的優惠，起存額不低，要10萬美元分行新資金。

大新銀行及恒生銀行本月也有加息，分別為5.4厘及5.2厘。

高息美元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦銀行 5.6厘 10萬美元 分行新資金 大新 5.4厘 10萬至50萬港元等值 全新VIP銀行服務客戶 恒生 5.2厘 1萬美元 網上新資金 工銀亞洲 5.1厘（188天） 1.5萬美元 分行新資金 信銀國際 5.1厘 1萬美元 網上理財/手機銀行的新資金 創興 5.0厘 1萬美元 網上銀行/流動理財、新舊資金均可

讀者需留意，雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

本文最後更新日期︰2023年9月22日

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