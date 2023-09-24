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【定期存款】6個月最高4.9厘、低門檻4.5厘、3大發鈔行4.2厘

收息攻略 08:17 2023/09/24

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6個月港元定期存款，滙豐銀行、中銀香港及渣打銀行最新均加至4.2厘。中小型銀行方面，最高達4.9厘，存50萬元收息$12,250。低門檻亦有最高4.5厘。

最高息的港元定期（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
大新銀行4.9厘10萬-50萬元全新VIP銀行服務客戶
富邦銀行4.7厘100萬元分行新資金
大眾銀行4.6厘50萬元手機銀行新資金
工銀亞洲4.4厘（188天）300萬元理財金客戶新資金，300萬以下4.2厘
東亞銀行4.4厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
招商永隆4.35厘500萬元手機銀行開立，1萬元4.05厘
信銀國際4.35厘10萬元網上新資金
華僑銀行4.3厘10萬元宏富理財客戶新資金；一般客戶50萬元起存3.88厘
富融銀行4.3厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
集友4.25厘100萬元於分行以新資金開立
建行亞洲4.2厘100萬元所有客戶新資金
星展銀行4.2厘5萬元網上新資金, 現有資金4厘
滙豐銀行4.2厘1萬元尚玉或卓越理財客戶網上新資金
中銀香港4.2厘1萬元個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立
渣打4.2厘1萬元網上新資金
南洋商業銀行4.15厘100萬元分行新資金，100萬以下4.05厘
交銀香港4.15厘2萬元個人客戶於電子渠道開立

大新4.9厘高息

6個月港元定存，最高息是大新銀行的4.9厘，10萬元可起存，最多存50萬元，屬全新VIP銀行服務客戶的新資金優惠。

富邦銀行有4.7厘，屬分行新資金優惠，要100萬元起存；大眾銀行則有最高4.6厘，50萬元新資金可以開立。

收息必睇︰【綠債2023】專家料首日可升6% 銀彈攻勢或無效？拆解「免息免按金」真相

低門檻高息之選（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
大眾銀行4.5厘1萬元手機銀行新資金
東亞銀行4.35厘2萬元全新至尊理財客戶
富融銀行4.3厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
星展銀行4.2厘5萬元網上或手機銀行新資金
滙豐銀行4.2厘1萬元尚玉或卓越理財客戶網上新資金
中銀香港4.2厘1萬元個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立
渣打4.2厘1萬元網上新資金
交銀香港4.15厘2萬元個人客戶於電子渠道開立

低門檻4.5厘

6個月港元定存，低門檻最高4.5厘，也屬大眾銀行的新資金優惠，起存額1萬元至10萬元以下，有4.5厘。

現有客戶方面，星展銀行5萬元起存有4.2厘，若是現有資金，也有4.1厘。

滙豐銀行、渣打銀行及中銀香港最新均加至4.2厘，只1萬元起存，屬低門檻之選。不過滙豐的4.2厘限尚玉或卓越理財客戶，若為HSBC One或其他客戶，則為4厘。渣打及中銀香港的4.2厘則是一般客戶的網上新資金便可。

美元6個月5.6厘
6個月美元定存，有多間銀行達5厘水平，最高達5.6厘，為富邦銀行的優惠，起存額不低，要10萬美元分行新資金。

大新銀行及恒生銀行本月也有加息，分別為5.4厘及5.2厘。

高息美元定期（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
富邦銀行5.6厘10萬美元分行新資金
大新5.4厘10萬至50萬港元等值全新VIP銀行服務客戶
恒生5.2厘1萬美元網上新資金
工銀亞洲5.1厘（188天）1.5萬美元分行新資金
信銀國際5.1厘1萬美元網上理財/手機銀行的新資金
創興5.0厘1萬美元網上銀行/流動理財、新舊資金均可

讀者需留意，雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

本文最後更新日期︰2023年9月22日

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