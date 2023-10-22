【定期存款】6個月最高4.8厘　半年收息$24,000｜9銀行逾4.5厘、低門檻4.7厘

上一篇文章
【定期存款】12個月最高4.8厘 低門檻賺4.5厘 4厘長息全城有份
開立6個月港元定期存款，可以鎖定利息回報至明年3月，不怕近期的波動市況。6個月存期目前最高4.8厘，比綠色債券的保底息更高，有3間銀行達此水平，100萬元本金，半年收息$24,000。
|6個月港元定期（4.6厘 - 4.8厘）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|南洋商業銀行
|4.8厘
|100萬元
|特選理財客戶新資金
|大眾銀行
|4.8厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|富邦銀行
|4.8厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|東亞銀行
|4.7厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|星展銀行
|4.7厘
|5萬元
|網上新資金
|華僑銀行
|4.65厘
|10萬元
|宏富理財新資金
|大新銀行
|4.6厘
|10萬-50萬元
|全新VIP銀行服務客戶
|交銀香港
|4.6厘
|2萬元
|個人客戶於電子渠道開立
|富融銀行
|4.6厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
|6個月港元定存（4.2厘 - 4.5厘）
|銀行
|年利率
|起存額
|條件
|工銀亞洲
|4.5厘（188天）
|300萬元
|理財金客戶新資金
|集友
|4.5厘
|100萬元
|於分行以新資金開立
|滙豐銀行
|4.5厘
|1萬元
|尚玉或卓越理財客戶網上新資金
|中銀香港
|4.5厘
|1萬元
|個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立
|渣打銀行
|4.5厘
|1萬元
|網上新資金
|恒生銀行
|4.5厘
|1萬元
|綜合客戶網上新資金
|招商永隆
|4.35厘
|500萬元
|手機銀行開立
|信銀國際
|4.3厘
|10萬元
|網上新資金
|Mox Bank
|4.3厘
|1元
|新資金
|花旗
|4.29厘
|不設最高及最低存款限制
|網上銀行或手機銀行開立
|上商
|4.28厘
|1000元
|網上/流動銀行開立
|建行亞洲
|4.2厘
|100萬元
|所有客戶新資金
如果是低門檻，星展銀行本周加至最高4.7厘，屬6個月存期，5萬元網上新資金便可開立。
大眾銀行的手機新資金，若達1萬元，6個月也有4.7厘年利率。
東亞銀行的低門檻6個月存期也有最高4.65，但屬於全新至尊理財客戶的優惠，2萬元可起存。
現有資金方面，交銀香港與虛銀富融目前提供4.6厘，不但低起存額，且新舊資金皆可。
大型銀行方面，滙豐、中銀香港、渣打銀行及恒生銀行，6個月存期都有4.5厘，均是1萬元新資金可以開立。
美元6個月5.4厘
若想吼更高息，手頭上又有美元資金，美元定期就最適合。目前6個月美元定存，5厘已屬基本，最高達5.4厘，由大新銀行提供，不過屬於新客戶優惠。若果是現有客戶，滙豐、恒生、中銀香港及虛銀富融都有5.2厘，當中富融更只毋需新資金。
|高息美元定期（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|大新
|5.4厘
|10萬至50萬港元等值
|全新VIP銀行服務客戶
|東亞
|5.2厘
|200萬港元等值
|全新顯卓私人理財客戶
|恒生
|5.2厘
|1萬美元
|網上新資金
|交銀香港
|5.2厘
|3000美元
|個人客戶於電子渠道開立
|富融
|5.2厘
|不設最低或最高存款限制
|虛擬銀行，只有電子渠道
讀者需留意，雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。
本文最後更新日期︰2023年10月20日
更多高息存款︰
定期存款利率邊間好？現有資金4.8厘、新資金5.05厘新高（附不同存期最高息之選）
【高息活期存款】恒生加至8厘 渣打馬拉松6厘、4個月平均逾4厘｜10月份優惠更新
【定期存款】12個月最高4.8厘 低門檻賺4.5厘 4厘長息全城有份
《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險】
＝＝＝＝
邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料
欄名 : 存款收息