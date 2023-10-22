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【定期存款】6個月最高4.8厘　半年收息$24,000｜9銀行逾4.5厘、低門檻4.7厘

收息攻略 07:30 2023/10/22

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港元定存6個月最高4.8厘，有3間銀行提供，100萬元本金，半年收息$24,000。另有9銀行提供逾4.5厘優惠，低門檻最高4.7厘。

開立6個月港元定期存款，可以鎖定利息回報至明年3月，不怕近期的波動市況。6個月存期目前最高4.8厘，比綠色債券的保底息更高，有3間銀行達此水平，100萬元本金，半年收息$24,000。

6個月港元定期（4.6厘 - 4.8厘）
銀行年利率存款額條件
南洋商業銀行4.8厘100萬元特選理財客戶新資金
大眾銀行4.8厘50萬元手機銀行新資金
富邦銀行4.8厘50萬元手機銀行新資金
東亞銀行4.7厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
星展銀行4.7厘5萬元網上新資金
華僑銀行4.65厘10萬元宏富理財新資金
大新銀行4.6厘10萬-50萬元全新VIP銀行服務客戶
交銀香港4.6厘2萬元個人客戶於電子渠道開立
富融銀行4.6厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道

【高息存款】鎖定4.9厘至明年初、單月6.5厘 月月有息加

6個月港元定存（4.2厘 - 4.5厘）
銀行年利率起存額條件
工銀亞洲4.5厘（188天）300萬元理財金客戶新資金
集友4.5厘100萬元於分行以新資金開立
滙豐銀行4.5厘1萬元尚玉或卓越理財客戶網上新資金
中銀香港4.5厘1萬元個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立
渣打銀行4.5厘1萬元網上新資金
恒生銀行4.5厘1萬元綜合客戶網上新資金
招商永隆4.35厘500萬元手機銀行開立
信銀國際4.3厘10萬元網上新資金
Mox Bank4.3厘1元新資金
花旗4.29厘不設最高及最低存款限制網上銀行或手機銀行開立
上商4.28厘1000元網上/流動銀行開立
建行亞洲4.2厘100萬元所有客戶新資金

如果是低門檻，星展銀行本周加至最高4.7厘，屬6個月存期，5萬元網上新資金便可開立。

大眾銀行的手機新資金，若達1萬元，6個月也有4.7厘年利率。

東亞銀行的低門檻6個月存期也有最高4.65，但屬於全新至尊理財客戶的優惠，2萬元可起存。

現有資金方面，交銀香港與虛銀富融目前提供4.6厘，不但低起存額，且新舊資金皆可。

大型銀行方面，滙豐、中銀香港、渣打銀行及恒生銀行，6個月存期都有4.5厘，均是1萬元新資金可以開立。

美元6個月5.4厘

若想吼更高息，手頭上又有美元資金，美元定期就最適合。目前6個月美元定存，5厘已屬基本，最高達5.4厘，由大新銀行提供，不過屬於新客戶優惠。若果是現有客戶，滙豐、恒生、中銀香港及虛銀富融都有5.2厘，當中富融更只毋需新資金。

高息美元定期（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
大新5.4厘10萬至50萬港元等值全新VIP銀行服務客戶
東亞5.2厘200萬港元等值全新顯卓私人理財客戶
恒生5.2厘1萬美元網上新資金
交銀香港5.2厘3000美元個人客戶於電子渠道開立
富融5.2厘不設最低或最高存款限制虛擬銀行，只有電子渠道

讀者需留意，雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

本文最後更新日期︰2023年10月20日

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