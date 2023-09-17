【定期存款】6個月最高4.7厘、滙豐中銀突襲升穿4厘

6個月港元定期存款，滙豐銀行及中銀香港最新均加至4.2厘。中小型銀行方面，最高達4.7厘，存50萬元收息$11,750。低門檻亦有最高4.35厘。

大新4.7厘高息

6個月港元定存，最高息是大新銀行的4.7厘，10萬元可起存，最多存50萬元，屬全新VIP銀行服務客戶的新資金優惠。

富邦銀行及大眾銀行均有最高4.5厘，皆屬新資金優惠。富邦的4.5厘需100萬元起存，並在分行開立。大眾銀行的4.5厘則限手機銀行新資金，50萬元起存。

收息必睇︰【綠債2023】專家料首日可升6% 銀彈攻勢或無效？拆解「免息免按金」真相

低門檻4.35厘

6個月港元定存，低門檻最高4.35厘，為東亞銀行的全新至尊理財客戶優惠，存款額限2萬元至30萬元。

現有客戶方面，星展銀行5萬元起存有4.3厘，若是現有資金，也有4.2厘。

滙豐銀行及中銀香港最新均加至4.2厘，只1萬元起存，屬低門檻之選。不過滙豐的4.2厘限尚玉或卓越理財客戶，若為HSBC One或其他客戶，則為4厘。中銀香港的4.2厘則是一般客戶的網上新資金便可。

美元6個月5.6厘

6個月美元定存，有多間銀行達5厘水平，最高達5.6厘，為富邦銀行的優惠，起存額不低，要10萬美元分行新資金。

大新銀行及恒生銀行本周也有加息，分別為5.4厘及5.2厘。

讀者需留意，雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

本文最後更新日期︰2023年9月15日

更多高息存款︰

定期存款利率邊間好？新資金5厘、現有資金4.45厘（附不同存期最高息之選）

【高息活期存款】恒生加至7.8厘 渣打馬拉松7厘｜9月份優惠更新

【美元定期存款】5.6厘比銀債更高息、1年期5.1厘 港元轉美元做定期、需留意3大風險

《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險】

＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料