【定期存款】6個月最高4.5厘、滙豐突襲升穿4厘

6個月港元定期存款，滙豐銀行最新加至4.2厘。中小型銀行方面，最少2間銀行達到4.5厘，存百萬元收息$22,500。低門檻亦有最高4.3厘。

最高息的港元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦銀行 4.5厘 100萬元 分行新資金 大新銀行 4.5厘 10萬-50萬元 全新VIP銀行服務客戶 大眾銀行 4.4厘 50萬元 手機銀行新資金 招商永隆 4.35厘 500萬元 手機銀行開立，1萬元4.05厘 東亞銀行 4.35厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 工銀亞洲 4.3厘（188天） 300萬元 理財金客戶新資金，300萬以下4.2厘 華僑銀行 4.3厘 10萬元 宏富理財客戶新資金；一般客戶50萬元起存3.88厘 星展銀行 4.3厘 5萬元 網上新資金, 現有資金4厘 信銀國際 4.2厘 10萬元 網上新資金 滙豐銀行 4.2厘 1萬元 尚玉或卓越理財客戶網上新資金 南洋商業銀行 4.15厘 100萬元 分行新資金，100萬以下4.05厘 交銀香港 4.05厘 2萬元 個人客戶於電子渠道開立 富融銀行 4.0厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道

富邦、大新4.5厘高息

6個月港元定存，最高息是富邦銀行的4.5厘，需100萬元起存，屬分行新資金優惠，存百萬元收息2.25萬元。該行的手機銀行新資金優惠，同樣6個月存期為4.4厘，起存額則小一點，為50萬元。

大新銀行也有4.5厘，但屬全新VIP銀行服務客戶的優惠，10萬元至50萬元，6個月存期有4.5厘，做盡50萬元可收息$11,250。

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低門檻4.3厘

6個月港元定存，低門檻的有星展銀行，5萬元起存有4.3厘，若是現有資金，也有4.2厘。

滙豐銀行最新加至4.2厘，限尚玉或卓越理財客戶，1萬元起存；若為HSBC One或其他客戶，也有4厘。

低門檻高息之選（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 大眾銀行 4.3厘 1萬元 手機銀行新資金 星展銀行 4.3厘 5萬元 網上或手機銀行新資金 東亞銀行 4.25厘 2萬元-30萬元 全新至尊理財客戶 滙豐銀行 4.2厘 1萬元 尚玉或卓越理財客戶網上新資金 交銀香港 4.05厘 2萬元 個人客戶於電子渠道開立 招商永隆 4.05厘 1萬元 手機銀行開立，新舊資金皆可 工銀亞洲 4.0厘 5萬元 網上或手機銀行開立 富融銀行 4.0厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道

美元6個月有5厘

6個月美元定存，有5間銀行達5厘水平，最高達5.6厘，為富邦銀行的優惠，起存額不低，要10萬美元分行新資金。

讀者需留意，雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

高息美元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦銀行 5.6厘 10萬美元 分行新資金 大新 5.2厘 10萬至50萬港元等值 全新VIP銀行服務客戶 工銀亞洲 5.1厘（188天） 1.5萬美元 分行新資金 創興 5.0厘 1萬美元 網上銀行/流動理財、新舊資金均可 信銀國際 5.0厘 1萬美元 網上理財/手機銀行的新資金

本文最後更新日期︰2023年9月8日

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