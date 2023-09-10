【定期存款】6個月最高4.5厘、滙豐突襲升穿4厘

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【綠債2023】9.18起認購 滙豐7免恒生8免、券商更進取
6個月港元定期存款，滙豐銀行最新加至4.2厘。中小型銀行方面，最少2間銀行達到4.5厘，存百萬元收息$22,500。低門檻亦有最高4.3厘。
|最高息的港元定期（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富邦銀行
|4.5厘
|100萬元
|分行新資金
|大新銀行
|4.5厘
|10萬-50萬元
|全新VIP銀行服務客戶
|大眾銀行
|4.4厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|招商永隆
|4.35厘
|500萬元
|手機銀行開立，1萬元4.05厘
|東亞銀行
|4.35厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|工銀亞洲
|4.3厘（188天）
|300萬元
|理財金客戶新資金，300萬以下4.2厘
|華僑銀行
|4.3厘
|10萬元
|宏富理財客戶新資金；一般客戶50萬元起存3.88厘
|星展銀行
|4.3厘
|5萬元
|網上新資金, 現有資金4厘
|信銀國際
|4.2厘
|10萬元
|網上新資金
|滙豐銀行
|4.2厘
|1萬元
|尚玉或卓越理財客戶網上新資金
|南洋商業銀行
|4.15厘
|100萬元
|分行新資金，100萬以下4.05厘
|交銀香港
|4.05厘
|2萬元
|個人客戶於電子渠道開立
|富融銀行
|4.0厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
富邦、大新4.5厘高息
6個月港元定存，最高息是富邦銀行的4.5厘，需100萬元起存，屬分行新資金優惠，存百萬元收息2.25萬元。該行的手機銀行新資金優惠，同樣6個月存期為4.4厘，起存額則小一點，為50萬元。
大新銀行也有4.5厘，但屬全新VIP銀行服務客戶的優惠，10萬元至50萬元，6個月存期有4.5厘，做盡50萬元可收息$11,250。
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低門檻4.3厘
6個月港元定存，低門檻的有星展銀行，5萬元起存有4.3厘，若是現有資金，也有4.2厘。
滙豐銀行最新加至4.2厘，限尚玉或卓越理財客戶，1萬元起存；若為HSBC One或其他客戶，也有4厘。
|低門檻高息之選（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|大眾銀行
|4.3厘
|1萬元
|手機銀行新資金
|星展銀行
|4.3厘
|5萬元
|網上或手機銀行新資金
|東亞銀行
|4.25厘
|2萬元-30萬元
|全新至尊理財客戶
|滙豐銀行
|4.2厘
|1萬元
|尚玉或卓越理財客戶網上新資金
|交銀香港
|4.05厘
|2萬元
|個人客戶於電子渠道開立
|招商永隆
|4.05厘
|1萬元
|手機銀行開立，新舊資金皆可
|工銀亞洲
|4.0厘
|5萬元
|網上或手機銀行開立
|富融銀行
|4.0厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
美元6個月有5厘
6個月美元定存，有5間銀行達5厘水平，最高達5.6厘，為富邦銀行的優惠，起存額不低，要10萬美元分行新資金。
讀者需留意，雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。
|高息美元定期（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富邦銀行
|5.6厘
|10萬美元
|分行新資金
|大新
|5.2厘
|10萬至50萬港元等值
|全新VIP銀行服務客戶
|工銀亞洲
|5.1厘（188天）
|1.5萬美元
|分行新資金
|創興
|5.0厘
|1萬美元
|網上銀行/流動理財、新舊資金均可
|信銀國際
|5.0厘
|1萬美元
|網上理財/手機銀行的新資金
本文最後更新日期︰2023年9月8日
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欄名 : 存款收息