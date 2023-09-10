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【定期存款】6個月最高4.5厘、滙豐突襲升穿4厘

收息攻略 09:36 2023/09/10

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6個月港元定期存款，滙豐銀行最新加至4.2厘。中小型銀行方面，最少2間銀行達到4.5厘，存百萬元收息$22,500。低門檻亦有最高4.3厘。

最高息的港元定期（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
富邦銀行4.5厘100萬元分行新資金
大新銀行4.5厘10萬-50萬元全新VIP銀行服務客戶
大眾銀行4.4厘50萬元手機銀行新資金
招商永隆4.35厘500萬元手機銀行開立，1萬元4.05厘
東亞銀行4.35厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
工銀亞洲4.3厘（188天）300萬元理財金客戶新資金，300萬以下4.2厘
華僑銀行4.3厘10萬元宏富理財客戶新資金；一般客戶50萬元起存3.88厘
星展銀行4.3厘5萬元網上新資金, 現有資金4厘
信銀國際4.2厘10萬元網上新資金
滙豐銀行4.2厘1萬元尚玉或卓越理財客戶網上新資金
南洋商業銀行4.15厘100萬元分行新資金，100萬以下4.05厘
交銀香港4.05厘2萬元個人客戶於電子渠道開立
富融銀行4.0厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道

富邦、大新4.5厘高息

6個月港元定存，最高息是富邦銀行的4.5厘，需100萬元起存，屬分行新資金優惠，存百萬元收息2.25萬元。該行的手機銀行新資金優惠，同樣6個月存期為4.4厘，起存額則小一點，為50萬元。

大新銀行也有4.5厘，但屬全新VIP銀行服務客戶的優惠，10萬元至50萬元，6個月存期有4.5厘，做盡50萬元可收息$11,250。

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低門檻4.3厘

6個月港元定存，低門檻的有星展銀行，5萬元起存有4.3厘，若是現有資金，也有4.2厘。

滙豐銀行最新加至4.2厘，限尚玉或卓越理財客戶，1萬元起存；若為HSBC One或其他客戶，也有4厘。

低門檻高息之選（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
大眾銀行4.3厘1萬元手機銀行新資金
星展銀行4.3厘5萬元網上或手機銀行新資金
東亞銀行4.25厘2萬元-30萬元全新至尊理財客戶
滙豐銀行4.2厘1萬元尚玉或卓越理財客戶網上新資金
交銀香港4.05厘2萬元個人客戶於電子渠道開立
招商永隆4.05厘1萬元手機銀行開立，新舊資金皆可
工銀亞洲4.0厘5萬元網上或手機銀行開立
富融銀行4.0厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道

美元6個月有5厘
6個月美元定存，有5間銀行達5厘水平，最高達5.6厘，為富邦銀行的優惠，起存額不低，要10萬美元分行新資金。

讀者需留意，雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

高息美元定期（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
富邦銀行5.6厘10萬美元分行新資金
大新5.2厘10萬至50萬港元等值全新VIP銀行服務客戶
工銀亞洲5.1厘（188天）1.5萬美元分行新資金
創興5.0厘1萬美元網上銀行/流動理財、新舊資金均可
信銀國際5.0厘1萬美元網上理財/手機銀行的新資金

本文最後更新日期︰2023年9月8日

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