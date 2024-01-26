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【定期存款】6個月最高4.5厘　16銀行仍有4厘以上

收息攻略 08:00 2024/01/26

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市場對美聯儲減息時間點有爭議，未來半年的息口有望維持在高水平。6個月港元定期存款目前最高仍有4.5厘，有16間銀行仍有4厘年利率以上的高息水平。

市場對美聯儲的減息時間點有爭議，認為可能推遲減息，目前3月減息機會率降至約5成（此前為7成），較多人相信美聯儲在6月底甚至下半年才減息，而息口變化要傳導至本港需更長時間，即使減息也是緩步啟動，息口不會快速下滑。

因此，未來半年的息口有望維持在高水平。6個月港元定期存款目前最高仍有4.5厘，有16間銀行仍有4厘年利率以上的高息水平。

6個月港元定期存款（4厘或以上）
銀行新資金年利率存款額
南洋商業銀行4.5厘100萬元（特選理財客戶）
工銀亞洲4.4厘
（188天）		300萬元（理財客戶）
大眾銀行4.4厘50萬元（手機銀行）
大新銀行4.4厘10萬至50萬元（全新理財客戶）
信銀國際4.35厘10萬元（理財客戶）
東亞銀行4.35厘200萬元（全新理財客戶）
華僑銀行4.35厘10萬元（理財客戶）
招商永隆4.25厘500萬元（手機銀行）
交銀香港4.25厘2萬元（一般客戶電子渠道）
集友銀行4.25厘100萬元（分行新資金）
星展銀行4.2厘5萬元（電子渠道新資金）
中銀香港4.2厘1萬元（電子渠道新資金）
富邦銀行4.1厘50萬元（手機銀行）
天星銀行4.1厘1000元（現有資金）
建行亞洲4.1厘100萬元（新資金）
富融銀行4.1厘不設最低起存額

最高4.5厘　回報更勝機管局債

錯過了「三跑債」？6個月港元定存，南洋商業銀行本周仍有高達4.5厘，100萬元新資金起存，半年收息$22,500，回報更勝機管局的零售債券。

虛擬銀行匯立則由全城最高4.5厘減至3.8厘，發鈔行滙豐及渣打近日均減至3.9厘，它們都跌出上述高息榜。大型銀行之中，僅中銀香港能守住6個月4厘高息，目前有4.2厘。

港元定存｜盤點4.5厘高息 加碼Tips新年前賺10厘快錢

現有資金4.25厘

上表頭5個高息選擇，全都要新資金或大額的起存額。若想低門檻做定期，現有資金有4.25厘，交銀香港的電子渠道優惠，2萬元起存。

部分虛擬銀行都有4厘或以上，起存額均相當低，有些更不限新舊資金，詳情可看下表︰

低門檻之選 --- 6個月港元定期存款
交銀香港4.25厘2萬元
星展銀行4.2厘5萬元
中銀香港4.2厘1萬元
信銀國際4.1厘1萬元
天星銀行4.1厘1000元
富融銀行4.1厘不設最低起存額
Mox Bank4.0厘1元

6個月美元定存失守5厘

美元定期存款也減息，目前6個月存期已全線失守5厘，最高跌至4.9厘。

高息美元定期（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
南洋商業銀行4.9厘10萬港元等值特選理財客戶新資金
富邦銀行4.9厘3萬美元手機銀行新資金
信銀國際4.9厘1萬美元CITIC Diamond客戶手機新資金
東亞銀行4.8厘200萬港元等值全新顯卓私人理財客戶
工銀亞洲4.8厘
（188天）		10萬美元分行新資金

本文最後更新日期︰2024年1月26日

責任編輯︰廖毅然

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