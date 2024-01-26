【定期存款】6個月最高4.5厘　16銀行仍有4厘以上

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【定期存款2024】怕股市波動？收息萬元攻略！15款高息定存任揀
市場對美聯儲的減息時間點有爭議，認為可能推遲減息，目前3月減息機會率降至約5成（此前為7成），較多人相信美聯儲在6月底甚至下半年才減息，而息口變化要傳導至本港需更長時間，即使減息也是緩步啟動，息口不會快速下滑。
因此，未來半年的息口有望維持在高水平。6個月港元定期存款目前最高仍有4.5厘，有16間銀行仍有4厘年利率以上的高息水平。
|6個月港元定期存款（4厘或以上）
|銀行
|新資金年利率
|存款額
|南洋商業銀行
|4.5厘
|100萬元（特選理財客戶）
|工銀亞洲
|4.4厘
（188天）
|300萬元（理財客戶）
|大眾銀行
|4.4厘
|50萬元（手機銀行）
|大新銀行
|4.4厘
|10萬至50萬元（全新理財客戶）
|信銀國際
|4.35厘
|10萬元（理財客戶）
|東亞銀行
|4.35厘
|200萬元（全新理財客戶）
|華僑銀行
|4.35厘
|10萬元（理財客戶）
|招商永隆
|4.25厘
|500萬元（手機銀行）
|交銀香港
|4.25厘
|2萬元（一般客戶電子渠道）
|集友銀行
|4.25厘
|100萬元（分行新資金）
|星展銀行
|4.2厘
|5萬元（電子渠道新資金）
|中銀香港
|4.2厘
|1萬元（電子渠道新資金）
|富邦銀行
|4.1厘
|50萬元（手機銀行）
|天星銀行
|4.1厘
|1000元（現有資金）
|建行亞洲
|4.1厘
|100萬元（新資金）
|富融銀行
|4.1厘
|不設最低起存額
最高4.5厘 回報更勝機管局債
錯過了「三跑債」？6個月港元定存，南洋商業銀行本周仍有高達4.5厘，100萬元新資金起存，半年收息$22,500，回報更勝機管局的零售債券。
虛擬銀行匯立則由全城最高4.5厘減至3.8厘，發鈔行滙豐及渣打近日均減至3.9厘，它們都跌出上述高息榜。大型銀行之中，僅中銀香港能守住6個月4厘高息，目前有4.2厘。
現有資金4.25厘
上表頭5個高息選擇，全都要新資金或大額的起存額。若想低門檻做定期，現有資金有4.25厘，交銀香港的電子渠道優惠，2萬元起存。
部分虛擬銀行都有4厘或以上，起存額均相當低，有些更不限新舊資金，詳情可看下表︰
|低門檻之選 --- 6個月港元定期存款
|交銀香港
|4.25厘
|2萬元
|星展銀行
|4.2厘
|5萬元
|中銀香港
|4.2厘
|1萬元
|信銀國際
|4.1厘
|1萬元
|天星銀行
|4.1厘
|1000元
|富融銀行
|4.1厘
|不設最低起存額
|Mox Bank
|4.0厘
|1元
6個月美元定存失守5厘
美元定期存款也減息，目前6個月存期已全線失守5厘，最高跌至4.9厘。
|高息美元定期（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|南洋商業銀行
|4.9厘
|10萬港元等值
|特選理財客戶新資金
|富邦銀行
|4.9厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
|信銀國際
|4.9厘
|1萬美元
|CITIC Diamond客戶手機新資金
|東亞銀行
|4.8厘
|200萬港元等值
|全新顯卓私人理財客戶
|工銀亞洲
|4.8厘
（188天）
|10萬美元
|分行新資金
本文最後更新日期︰2024年1月26日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息