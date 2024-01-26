【定期存款】6個月最高4.5厘　16銀行仍有4厘以上

▲ 市場對美聯儲減息時間點有爭議，未來半年的息口有望維持在高水平。6個月港元定期存款目前最高仍有4.5厘，有16間銀行仍有4厘年利率以上的高息水平。

市場對美聯儲的減息時間點有爭議，認為可能推遲減息，目前3月減息機會率降至約5成（此前為7成），較多人相信美聯儲在6月底甚至下半年才減息，而息口變化要傳導至本港需更長時間，即使減息也是緩步啟動，息口不會快速下滑。

因此，未來半年的息口有望維持在高水平。6個月港元定期存款目前最高仍有4.5厘，有16間銀行仍有4厘年利率以上的高息水平。

6個月港元定期存款（4厘或以上） 銀行 新資金年利率 存款額 南洋商業銀行 4.5厘 100萬元（特選理財客戶） 工銀亞洲 4.4厘

（188天） 300萬元（理財客戶） 大眾銀行 4.4厘 50萬元（手機銀行） 大新銀行 4.4厘 10萬至50萬元（全新理財客戶） 信銀國際 4.35厘 10萬元（理財客戶） 東亞銀行 4.35厘 200萬元（全新理財客戶） 華僑銀行 4.35厘 10萬元（理財客戶） 招商永隆 4.25厘 500萬元（手機銀行） 交銀香港 4.25厘 2萬元（一般客戶電子渠道） 集友銀行 4.25厘 100萬元（分行新資金） 星展銀行 4.2厘 5萬元（電子渠道新資金） 中銀香港 4.2厘 1萬元（電子渠道新資金） 富邦銀行 4.1厘 50萬元（手機銀行） 天星銀行 4.1厘 1000元（現有資金） 建行亞洲 4.1厘 100萬元（新資金） 富融銀行 4.1厘 不設最低起存額

最高4.5厘 回報更勝機管局債

錯過了「三跑債」？6個月港元定存，南洋商業銀行本周仍有高達4.5厘，100萬元新資金起存，半年收息$22,500，回報更勝機管局的零售債券。

虛擬銀行匯立則由全城最高4.5厘減至3.8厘，發鈔行滙豐及渣打近日均減至3.9厘，它們都跌出上述高息榜。大型銀行之中，僅中銀香港能守住6個月4厘高息，目前有4.2厘。

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現有資金4.25厘

上表頭5個高息選擇，全都要新資金或大額的起存額。若想低門檻做定期，現有資金有4.25厘，交銀香港的電子渠道優惠，2萬元起存。

部分虛擬銀行都有4厘或以上，起存額均相當低，有些更不限新舊資金，詳情可看下表︰

低門檻之選 --- 6個月港元定期存款 交銀香港 4.25厘 2萬元 星展銀行 4.2厘 5萬元 中銀香港 4.2厘 1萬元 信銀國際 4.1厘 1萬元 天星銀行 4.1厘 1000元 富融銀行 4.1厘 不設最低起存額 Mox Bank 4.0厘 1元

6個月美元定存失守5厘

美元定期存款也減息，目前6個月存期已全線失守5厘，最高跌至4.9厘。

高息美元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 南洋商業銀行 4.9厘 10萬港元等值 特選理財客戶新資金 富邦銀行 4.9厘 3萬美元 手機銀行新資金 信銀國際 4.9厘 1萬美元 CITIC Diamond客戶手機新資金 東亞銀行 4.8厘 200萬港元等值 全新顯卓私人理財客戶 工銀亞洲 4.8厘

（188天） 10萬美元 分行新資金

本文最後更新日期︰2024年1月26日

責任編輯︰廖毅然

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