【定期存款】6個月最高4.4厘、188天4厘收息6萬元！（6月2日更新）

港股載浮載沉，想鎖定較穩定的回報，可以考慮6個月定期存款，目前最高4.4厘。本周一些低門檻的6個月存期，年利率也加了上來，值得推介給大家。

最高息的港元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 渣打 4.4厘 10萬元 優先私人理財客戶新資金 工銀亞洲 4.0厘（188天） 300萬元 理財金客戶新資金 富邦 3.9厘 50萬元 手機銀行新資金 花旗 3.84厘 不設最低存款額 網上/手機銀行開立 東亞 3.7厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 集友 3.7厘 100萬元 分行新資金 南洋商業銀行 3.7厘 100萬元 理財客戶新資金 星展 3.7厘 5萬元 網上新資金

存188天賺6萬元

目前最高息是渣打的4.4厘，雖然起存額只需10萬元，但需為「優先私人理財客戶」新資金，而該層級客戶須有800萬港元的平均總結存，因此門檻並不低。

工銀亞洲的188天存期新資金優惠，最高4厘，也是適用於指定理財客戶，且起存額達300萬元，期終收息逾6萬大元；如果是80萬元起存，本金較相宜，年利率也有3.9厘，期終收息約1.6萬元，回報相當不俗。

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低門檻3.7厘

6個月存期，低門檻的有星展及平安壹賬通銀行（5個月），分別有3.7厘，信銀國際也有3.65厘。

低門檻高息之選（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 星展 3.7厘 5萬元 網上或手機銀行新資金 平安壹賬通 3.7厘（5個月） 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 信銀國際 3.65厘 1萬元 網上新資金 南洋商業銀行 3.6厘 10萬元 個人客戶新資金 交銀香港 3.55厘 2萬元 電子渠道開立 招商永隆 3.5厘 1萬元 手機銀行開立 富融 3.5厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道

轉錢做美元定期 注意滙兌風險

目前6個月存期，美元定存以大新銀行的5厘最高，但起存額為200萬港元等值的新資金。

雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

高息美元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 大新 5.0厘 200萬港元等值 VIP銀行服務客戶新資金 富邦 4.9厘 3萬美元 手機銀行新資金 創興 4.9厘 1萬美元 網上或手機銀行開立 東亞 4.85厘 20萬港元等值 全新顯卓私人理財客戶 信銀國際 4.85厘 1500美元 網上新資金

本文最後更新日期︰2023年6月2日

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