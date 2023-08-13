【定期存款】6個月收息11萬　破頂息4.5厘、低門檻4.35厘（8月11日更新）

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50萬元做定期存款｜3個收息逾$22,000的選擇、現有資金4.3厘（8月11日更新）
7月加息塵埃落定，儘管美國加息快見頂，但HIBOR仍然高企，銀行近日除了瘋搶短期存款外，亦把焦點放在6個月存期上，目前已有最少15間銀行的6個月港元定存達到4厘或以上的水平。
大型銀行給予特選客戶的優惠，可能高達5厘，但這並非公開的優惠，以下就不詳述。
其他銀行最高有4.5厘，由招商永隆推出，但只限起存額達500萬元的大戶，如果有足夠本金，半年收息多達11萬元！
若門檻低一點，富邦銀行的4.4厘，50萬元可以起存，星展的4.35厘只需5萬元起存︰
|最高息的港元定期（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|招商永隆
|4.5厘
|500萬元
|手機銀行開立，50萬以下4.05厘
|富邦
|4.4厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|星展
|4.35厘
|5萬元
|網上新資金, 現有資金4厘
|工銀亞洲
|4.3厘（188天）
|300萬元
|理財金客戶新資金，300萬以下4.2厘
|東亞
|4.3厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|集友
|4.3厘
|100萬元
|於分行以新資金開立，100萬以下4.1厘
|信銀國際
|4.3厘
|10萬元
|網上理財/手機銀行的新資金
|大眾銀行
|4.2厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|平安壹賬通
|4.2厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|Mox Bank
|4.2厘
|1元
|新資金；虛擬銀行，只有電子渠道
|富融銀行
|4.2厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
|南洋商業銀行
|4.15厘
|100萬元
|分行新資金，100萬以下4.05厘
|創興
|4.05厘
|50萬元
|網上銀行/流動理財、新舊資金均可
|華僑銀行
|4.05厘
|10萬元
|宏富理財客戶新資金；一般客戶50萬元起存3.88厘
|交銀香港
|4.0厘
|2萬元
|個人客戶於電子渠道開立
4厘高息大小通吃
招商永隆的4.5厘雖然門檻高，但該行在不同起存門檻都加息，「大小通吃」，以6個月存期為例，如果起存額50萬元起，也有4.1厘；
工銀亞洲的188天存期，最高達4.3厘，屬300萬元起存額，半年收息逾6.6萬。但如果本金只有10萬元，也有高達4.1厘。
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低門檻4.35厘
6個月存期，低門檻的要數星展，5萬元起存有4.35厘，若是現有資金，也有4.25厘。
幾家虛銀大鬥法，富融、平安壹賬通及Mox目前都有4.2厘。
|低門檻高息之選（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|星展
|4.35厘
|5萬元
|網上或手機銀行新資金
|東亞
|4.25厘
|2萬元-30萬元
|全新至尊理財客戶
|平安壹賬通
|4.2厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|Mox Bank
|4.2厘
|1元
|新資金；虛擬銀行，只有電子渠道
|富融
|4.2厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
|大眾銀行
|4.1厘
|1萬元
|手機銀行新資金
|招商永隆
|4.05厘
|1萬元
|手機銀行開立，新舊資金皆可
|工銀亞洲
|4.0厘
|5萬元
|網上或手機銀行開立
|交銀香港
|4.0厘
|2萬元
|個人客戶於電子渠道開立
美元6個月有5厘
目前6個月存期，美元定存以富邦銀行最高，有5.1厘。工銀亞洲的188天存期也有5厘。
雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。
|高息美元定期（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富邦
|5.1厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
|工銀亞洲
|5.0厘（188天）
|1.5萬美元
|分行新資金
|南洋商業銀行
|4.9厘
|10萬港元等值
|分行新資金
|恒生
|4.8厘
|1萬美元
|優越私人理財客戶以新資金開立
|交銀香港
|4.8厘
|3000美元
|電子渠道開立，不論新舊資金
本文最後更新日期︰2023年8月11日
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欄名 : 存款收息