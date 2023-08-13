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【定期存款】6個月收息11萬　破頂息4.5厘、低門檻4.35厘（8月11日更新）

收息攻略 22:14 2023/08/13

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7月加息塵埃落定，儘管美國加息快見頂，但HIBOR仍然高企，銀行近日除了瘋搶短期存款外，亦把焦點放在6個月存期上，目前已有最少15間銀行的6個月港元定存達到4厘或以上的水平。

大型銀行給予特選客戶的優惠，可能高達5厘，但這並非公開的優惠，以下就不詳述。

其他銀行最高有4.5厘，由招商永隆推出，但只限起存額達500萬元的大戶，如果有足夠本金，半年收息多達11萬元！

若門檻低一點，富邦銀行的4.4厘，50萬元可以起存，星展的4.35厘只需5萬元起存︰

最高息的港元定期（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
招商永隆4.5厘500萬元手機銀行開立，50萬以下4.05厘
富邦4.4厘50萬元手機銀行新資金
星展4.35厘5萬元網上新資金, 現有資金4厘
工銀亞洲4.3厘（188天）300萬元理財金客戶新資金，300萬以下4.2厘
東亞4.3厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
集友4.3厘100萬元於分行以新資金開立，100萬以下4.1厘
信銀國際4.3厘10萬元網上理財/手機銀行的新資金
大眾銀行4.2厘50萬元手機銀行新資金
平安壹賬通4.2厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
Mox Bank4.2厘1元新資金；虛擬銀行，只有電子渠道
富融銀行4.2厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
南洋商業銀行4.15厘100萬元分行新資金，100萬以下4.05厘
創興4.05厘50萬元網上銀行/流動理財、新舊資金均可
華僑銀行4.05厘10萬元宏富理財客戶新資金；一般客戶50萬元起存3.88厘
交銀香港4.0厘2萬元個人客戶於電子渠道開立

4厘高息大小通吃

招商永隆的4.5厘雖然門檻高，但該行在不同起存門檻都加息，「大小通吃」，以6個月存期為例，如果起存額50萬元起，也有4.1厘；

工銀亞洲的188天存期，最高達4.3厘，屬300萬元起存額，半年收息逾6.6萬。但如果本金只有10萬元，也有高達4.1厘。

【高息定存】1個月8厘邊度有？6個月4.5厘全城新高！捕捉8月破頂息

低門檻4.35厘

6個月存期，低門檻的要數星展，5萬元起存有4.35厘，若是現有資金，也有4.25厘。

幾家虛銀大鬥法，富融、平安壹賬通及Mox目前都有4.2厘。

低門檻高息之選（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
星展4.35厘5萬元網上或手機銀行新資金
東亞4.25厘2萬元-30萬元全新至尊理財客戶
平安壹賬通4.2厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
Mox Bank4.2厘1元新資金；虛擬銀行，只有電子渠道
富融4.2厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
大眾銀行4.1厘1萬元手機銀行新資金
招商永隆4.05厘1萬元手機銀行開立，新舊資金皆可
工銀亞洲4.0厘5萬元網上或手機銀行開立
交銀香港4.0厘2萬元個人客戶於電子渠道開立

美元6個月有5厘
目前6個月存期，美元定存以富邦銀行最高，有5.1厘。工銀亞洲的188天存期也有5厘。

雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

高息美元定期（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
富邦5.1厘3萬美元手機銀行新資金
工銀亞洲5.0厘（188天）1.5萬美元分行新資金
南洋商業銀行4.9厘10萬港元等值分行新資金
恒生4.8厘1萬美元優越私人理財客戶以新資金開立
交銀香港4.8厘3000美元電子渠道開立，不論新舊資金

本文最後更新日期︰2023年8月11日

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