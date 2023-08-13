【定期存款】6個月收息11萬　破頂息4.5厘、低門檻4.35厘（8月11日更新）

7月加息塵埃落定，儘管美國加息快見頂，但HIBOR仍然高企，銀行近日除了瘋搶短期存款外，亦把焦點放在6個月存期上，目前已有最少15間銀行的6個月港元定存達到4厘或以上的水平。

大型銀行給予特選客戶的優惠，可能高達5厘，但這並非公開的優惠，以下就不詳述。

其他銀行最高有4.5厘，由招商永隆推出，但只限起存額達500萬元的大戶，如果有足夠本金，半年收息多達11萬元！

若門檻低一點，富邦銀行的4.4厘，50萬元可以起存，星展的4.35厘只需5萬元起存︰

最高息的港元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 招商永隆 4.5厘 500萬元 手機銀行開立，50萬以下4.05厘 富邦 4.4厘 50萬元 手機銀行新資金 星展 4.35厘 5萬元 網上新資金, 現有資金4厘 工銀亞洲 4.3厘（188天） 300萬元 理財金客戶新資金，300萬以下4.2厘 東亞 4.3厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 集友 4.3厘 100萬元 於分行以新資金開立，100萬以下4.1厘 信銀國際 4.3厘 10萬元 網上理財/手機銀行的新資金 大眾銀行 4.2厘 50萬元 手機銀行新資金 平安壹賬通 4.2厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 Mox Bank 4.2厘 1元 新資金；虛擬銀行，只有電子渠道 富融銀行 4.2厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 南洋商業銀行 4.15厘 100萬元 分行新資金，100萬以下4.05厘 創興 4.05厘 50萬元 網上銀行/流動理財、新舊資金均可 華僑銀行 4.05厘 10萬元 宏富理財客戶新資金；一般客戶50萬元起存3.88厘 交銀香港 4.0厘 2萬元 個人客戶於電子渠道開立

4厘高息大小通吃

招商永隆的4.5厘雖然門檻高，但該行在不同起存門檻都加息，「大小通吃」，以6個月存期為例，如果起存額50萬元起，也有4.1厘；

工銀亞洲的188天存期，最高達4.3厘，屬300萬元起存額，半年收息逾6.6萬。但如果本金只有10萬元，也有高達4.1厘。

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低門檻4.35厘

6個月存期，低門檻的要數星展，5萬元起存有4.35厘，若是現有資金，也有4.25厘。

幾家虛銀大鬥法，富融、平安壹賬通及Mox目前都有4.2厘。

低門檻高息之選（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 星展 4.35厘 5萬元 網上或手機銀行新資金 東亞 4.25厘 2萬元-30萬元 全新至尊理財客戶 平安壹賬通 4.2厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 Mox Bank 4.2厘 1元 新資金；虛擬銀行，只有電子渠道 富融 4.2厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 大眾銀行 4.1厘 1萬元 手機銀行新資金 招商永隆 4.05厘 1萬元 手機銀行開立，新舊資金皆可 工銀亞洲 4.0厘 5萬元 網上或手機銀行開立 交銀香港 4.0厘 2萬元 個人客戶於電子渠道開立

美元6個月有5厘

目前6個月存期，美元定存以富邦銀行最高，有5.1厘。工銀亞洲的188天存期也有5厘。

雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

高息美元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦 5.1厘 3萬美元 手機銀行新資金 工銀亞洲 5.0厘（188天） 1.5萬美元 分行新資金 南洋商業銀行 4.9厘 10萬港元等值 分行新資金 恒生 4.8厘 1萬美元 優越私人理財客戶以新資金開立 交銀香港 4.8厘 3000美元 電子渠道開立，不論新舊資金

本文最後更新日期︰2023年8月11日

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