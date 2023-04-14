【定期存款】6個月存期大比併 3.7厘賺息$9,250（4月14日更新）

美國加息快見頂？想趁現在鎖定較長期的高息定存，存1年又嫌太久，可以選擇6個月存期。目前港元定存之中，6個月最高有3.7厘，美元定存6個月更高達4.9厘﹗

本文用簡單3個表，幫大家比較19間銀行、6個月存期的港元與美元定期年利率，究竟做美元定期較抵，抑或港元定期較化算？

6個月定期存款大比併

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愈高息門檻愈高 最多賺息逾5.5萬元

上圖可見，愈是高息，起存金額的要求愈高，3.6厘或以上的，最少都要50萬元本金，甚至需要指定戶口才可以開立，可見銀行目前的策略都是針對大戶。

例如目前6個月存期最高息是富邦的3.7厘，條件是50萬元新資金，6個月賺息9250元。集友、東亞及南商都是3.6厘，但全都要百萬元本金，東亞更要200萬元才有3.6厘，且需為全新顯卓私人理財客戶，半年收息$36,000。

而賺息最多的是工銀亞洲，該行的188天存期，最高有3.4厘，由於起存額達300萬元之多，因此半年賺息大約5.2萬元，但需為理財金客戶的新資金。

不過，東亞全新至尊理財客戶如果起存額只2萬元，也有3.55厘；工銀亞洲客戶如果起存額約10萬元，也有3.2厘，所以，上圖雖只列出銀行的最高牌價，若直接查詢，可能會有適合任何本金的優惠。

4.9厘 VS 3.7厘

目前6個月存期，美元定存以富邦的4.9厘最高，屬手機銀行新資金優惠，要3萬美元起存。假設50萬港元等值的本金，未計滙兌成本，半年賺息約1.2萬港元。同一本金，較其港元3.7厘定存多賺息3000元。

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轉錢做美元定期 注意滙兌風險

雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

計及透過銀行兌換美元的差價及手續費，若息差僅約1厘，或未必足以覆蓋成本，讀者要注意這一點。然而，若本身已有美元存款，近日不妨多做美元定期，一定較港元定期更賺息。

本文最後更新日期︰2023年4月14日

撰文︰廖毅然

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