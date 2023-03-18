【定期存款】6個月存期大比併 美元最高5厘 港元最高4.1厘（3月18日更新）

定期存款加返息？想趁現在鎖定較長存期，存1年又嫌太久，可以選擇6個月存期。目前港元定存之中，6個月最高有4.1厘，美元定存6個月最高達4.8厘。

以下幫你比較近20間銀行、6個月存期的港元與美元定期年利率，究竟做美元定期較抵，抑或港元定期較化算？

6個月定期存款大比併

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5.0厘 VS 4.1厘

目前6個月存期，美元定存以富邦的5厘最高，屬分行的快閃優惠，要10萬美元新資金。這優惠不提供港元部分，富邦另有以手機銀行開立的6個月港元定存優惠，為3.6厘，較同一存期的美息低1.4厘。

富邦以外，南商的6個月美元存息有4.7厘，要10萬港元等值新資金，相對門檻較低。

港元定期方面，6個月以大新銀行的4.1厘最高，但條件也較高，要100萬港元新資金，且需指定戶口；若想門檻低一點，信銀國際有3.5厘、交銀香港有3.75厘，分別只需1萬元及2萬元起存額，後者更不論新舊資金皆可。

息差最闊逾1.4厘

以上近20間銀行的6個月美元定期都較港元高息，差距最大的是富邦，有達1.4厘的息差。別小看這1.4厘的息差，假設起存額是10萬美元（即約78萬港元），美元定期半年5厘賺息約1.95萬元，港元3.6厘半年賺息約1.4萬元，相差便達到約5500元。

轉錢做美元定期 注意滙兌風險

雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

如果計及透過銀行兌換美元的差價及手續費，約1.2厘的息差未必足以覆蓋成本，讀者要注意這一點。然而，若本身已有美元存款，近日不妨多做美元定期，一定較港元定期更賺息。

本文最後更新日期︰2023年3月18日

撰文︰廖毅然

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