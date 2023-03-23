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【定期存款】6個月存期大比併 美元最高5厘 港元最高3.8厘（3月23日更新）

收息攻略 12:10 2023/03/23

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美國加息快見頂？想趁現在鎖定較長期的高息定存，存1年又嫌太久，可以選擇6個月存期。目前港元定存之中，6個月最高有3.8厘，美元定存6個月更高達5厘﹗

以下幫你比較近20間銀行、6個月存期的港元與美元定期年利率，究竟做美元定期較抵，抑或港元定期較化算？

6個月定期存款大比併

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5.0厘 VS 3.8厘
目前6個月存期，美元定存以富邦的5厘最高，屬分行的快閃優惠，要10萬美元新資金，未計滙兌成本，半年賺息約1.95萬港元。這優惠不提供港元部分，富邦另有以手機銀行開立的6個月港元定存優惠，為3.6厘，較同一存期的美息低1.4厘。

富邦以外，創興的6個月美元存息有4.7厘，要1萬美元，不限新舊資金，相對門檻較低，但要在電子渠道開立。

港元定期方面，6個月最高為3.8厘，雖然本周重返4厘以下，但若滿足到100萬元起存額，半年也可賺息1.9萬元。目前有3間銀行提供3.8厘，分別是集友、大新及東亞銀行，前兩者的起存額都要100萬元，均需為新資金；而東亞的3.8厘則屬指定戶口的新客戶優惠。

息差最闊逾1.85厘
以上近20間銀行的6個月美元定期都較港元高息，差距較大的是創興，有達1.85厘的息差。別小看這1.85厘的息差，假設起存額是10萬美元（即約78萬港元），美元定期半年4.7厘賺息約1.83萬元，港元定存2.85厘，半年賺息約1.1萬元，相差達到逾7000元。

轉錢做美元定期  注意滙兌風險
雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

如果計及透過銀行兌換美元的差價及手續費，約1.2厘的息差未必足以覆蓋成本，讀者要注意這一點。然而，若本身已有美元存款，近日不妨多做美元定期，一定較港元定期更賺息。

本文最後更新日期︰2023年3月23日

撰文︰廖毅然

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