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【定期存款】6個月存期大比併 港元最高3.85厘 美元最高4.8厘（3月3日更新）

收息攻略 18:09 2023/03/03

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美聯儲放緩加息，而銀行加存息亦漸見謹慎，想趁現在鎖定較長存期，存1年又嫌太久，可以選擇6個月存期。近日有多間銀行下調存息，目前港元定存之中，6個月最高有3.85厘，但如果換成美元定存，6個月最高達4.8厘，息差接近1厘之多，如果存款額高，這1厘的差距可能已是上萬元的分別了。

本周我們轉換風格，不再只列出港元定期。以下幫你比較近20間銀行、6個月存期的港元與美元定期年利率，究竟做美元定期較抵，抑或港元定期較化算？

6個月定期存款大比併

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4.8厘 VS 3.85厘
目前6個月存期，美元定存以花旗及富邦的4.8厘最高，花旗門檻低，毋需指定戶口，亦沒要求是新資金，更不設最低起存額。而同樣優惠，花旗的6個月港元存息，為3.46厘，息差超過1.3厘。

富邦的要求則較多，要3萬美元新資金。而兩者都需在電子渠道開立。而同樣優惠，富邦的6個月港元存息為3.6厘，息差也達1.2厘。

港元定期方面，6個月以集友的3.85厘最高，但條件也較高，要100萬港元新資金；若想門檻低一點，信銀國際有3.75厘、交銀香港有3.7厘，分別只需1萬元及2萬元起存額。

息差最闊逾1.3厘
做美元定期多賺近1萬元
以上近20間銀行的6個月美元定期都較港元高息，差距最大的是花旗，逾1.3厘。假設本金同樣為78萬港元（即約10萬美元），美元定期半年收息，折合約1.87萬港元；港元定期半年收息則為1.4萬元。相差逾4000元。

建行亞洲的港美存息息差亦達此水平，6個月美元定期最高4.4厘，港元則為3.4厘，相差1厘。由於其起存門檻較高，以40萬元（或312萬港元）起存額計，美元定期半年收息，折合約6.86萬港元；港元定期半年收息則約5.3萬元，相差近一萬元。

轉錢做美元定期  注意滙兌風險
雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

如果計及透過銀行兌換美元的差價及手續費，約1.2厘的息差未必足以覆蓋成本，讀者要注意這一點。然而，若本身已有美元存款，近日不妨多做美元定期，一定較港元定期更賺息。

南商存5個月3.78厘月月派息

附上述優惠之外，南商另提供5個月存期但「月月派息」的港元定存優惠，值得在此介紹。如果起存額100萬元，又合乎特選客戶資格（例如理財客戶/發薪客戶等），5個月有3.78厘，全期賺息約15,750元，每月派息約3150元，是較另類的玩法。

 

本文最後更新日期︰2023年3月3日

撰文︰廖毅然

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欄名 : 存款收息

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