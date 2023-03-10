【定期存款】6個月存期大比併 港元最高3.85厘 美元最高4.8厘（3月10日更新）

定期存款加返息？想趁現在鎖定較長存期，存1年又嫌太久，可以選擇6個月存期。目前港元定存之中，6個月最高有3.85厘，但如果換成美元定存，6個月最高達4.8厘，息差接近1厘之多，如果存款額高，這1厘的差距可能已是上萬元的分別了。

以下幫你比較近20間銀行、6個月存期的港元與美元定期年利率，究竟做美元定期較抵，抑或港元定期較化算？

6個月定期存款大比併

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4.8厘 VS 3.85厘

目前6個月存期，美元定存以富邦的4.8厘最高，要3萬美元新資金，需在電子渠道開立。而同樣優惠，富邦的6個月港元存息為3.6厘，息差達1.2厘。

富邦以外，大新銀行及南商的6個月美元存息都有4.7厘，但大新要200萬港元等值新資金，並不容易；南商則要10萬港元等值新資金，相對門檻較低。

而若果利息再低一點，花旗的4.6厘不設最低存款額要求，也不限新舊資金。而同樣優惠，花旗的6個月港元存息，為3.44厘，息差超過1.1厘。

港元定期方面，6個月以集友的3.85厘最高，但條件也較高，要100萬港元新資金；若想門檻低一點，信銀國際有3.75厘、交銀香港有3.8厘，分別只需1萬元及2萬元起存額。

息差最闊逾1.2厘

做美元定期多賺近1萬元

以上近20間銀行的6個月美元定期都較港元高息，差距最大的是富邦及南商，都有達1.2厘的息差。別小看這1厘的息差，以建行亞洲為例，其美元存息剛好較港元高出1厘（4.4厘 VS 3.4厘），由於其起存門檻較高，以40萬元（或312萬港元）起存額計，美元定期半年收息，折合約6.86萬港元；港元定期半年收息則約5.3萬元，相差近一萬元。

轉錢做美元定期 注意滙兌風險

雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

如果計及透過銀行兌換美元的差價及手續費，約1.2厘的息差未必足以覆蓋成本，讀者要注意這一點。然而，若本身已有美元存款，近日不妨多做美元定期，一定較港元定期更賺息。

南商存5個月3.78厘月月派息

附上述優惠之外，南商另提供5個月存期但「月月派息」的港元定存優惠，值得在此介紹。如果起存額100萬元，又合乎特選客戶資格（例如理財客戶/發薪客戶等），5個月有3.78厘，全期賺息約15,750元，每月派息約3150元，是較另類的玩法。

本文最後更新日期︰2023年3月10日

撰文︰廖毅然

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