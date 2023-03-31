【定期存款】6個月存期大比併 最高3.7厘 愈高息門檻愈高 大戶激賺5.5萬元

美國加息快見頂？想趁現在鎖定較長期的高息定存，存1年又嫌太久，可以選擇6個月存期。目前港元定存之中，6個月最高有3.7厘，美元定存6個月更高達5厘﹗

本周我們轉轉風格，用簡單3個表，幫大家比較19間銀行、6個月存期的港元與美元定期年利率，究竟做美元定期較抵，抑或港元定期較化算？

6個月定期存款大比併

▼ 點擊圖片放大

愈高息門檻愈高 最多賺息逾5.5萬元

上圖可見，愈是高息，起存金額的要求愈高，也普遍需要新資金，甚至需要指定戶口才可以開立，可見銀行目前的策略都是針對大戶。

以圖3而言，3.6厘或以上的6個月定存優惠，全部都要最少100萬元新資金。最高是集友的3.7厘，條件是100萬元新資金，6個月賺息18500元。富邦、南商及大新的3.6厘，全都要100萬元新資金，而且只有富邦沒有指定戶口要求。

東亞銀行全新顯卓私人理財客戶，200萬元起存，6個月也有3.6厘，半年賺息3.6萬元。

而賺息最多的是工銀亞洲，該行的188天存期，最高有3.6厘，期內賺息大約5.5萬元，但需為理財金客戶的新資金。而其實如果起存額約10萬元，也有3.4厘，如果是現有資金，5萬元起存，該行也有3.25厘。所以，上圖雖只列出銀行的最高牌價，若直接查詢，可能會有適合任何本金的優惠。

5.0厘 VS 3.7厘

目前6個月存期，美元定存以富邦的5厘最高，屬分行的快閃優惠，要10萬美元新資金，未計滙兌成本，半年賺息約1.95萬港元。這優惠不提供港元部分，富邦另有以手機銀行開立的6個月港元定存優惠，為3.6厘，較同一存期的美息低1.4厘。

富邦以外，創興的6個月美元存息有4.7厘，要1萬美元，不限新舊資金，相對門檻較低，但要在電子渠道開立。

港元定期方面，6個月最高為3.7厘，便是上述提到的集友銀行優惠，但未知會否延續至4月份。

息差最闊近2厘

以上18間銀行的6個月美元定期都較港元高息，差距較大的是創興，有達1.85厘的息差。別小看這1.85厘的息差，假設起存額是10萬美元（即約78萬港元），美元定期半年4.7厘賺息約1.83萬元，港元定存2.85厘，半年賺息約1.1萬元，相差達到逾7000元。

【跨行轉帳】美元定存最高5厘 想轉美金去另一間銀行做定期？比較跨行轉帳費用

轉錢做美元定期 注意滙兌風險

雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

計及透過銀行兌換美元的差價及手續費，若息差僅約1厘，或未必足以覆蓋成本，讀者要注意這一點。然而，若本身已有美元存款，近日不妨多做美元定期，一定較港元定期更賺息。

本文最後更新日期︰2023年3月31日

撰文︰廖毅然

更多高息存款︰

定期存款2023 滙豐減息 4大銀行哪間佔優？（附10厘高息本月到期表）

用50萬元做定期存款 最多收息$19,000 11銀行短存期更高息 （3月30日更新）

人民幣今年重返升軌 定期存款最高15厘 本月到期 長息2.8厘（2023年3月更新）

《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險】

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料