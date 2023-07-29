【定期存款】6個月存期　18銀行有4厘　提前準備年結（7月28日更新）

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【銀色債券2023】5厘高息三大攻略 如何零成本賺$15,000？抽夠30手最穩陣？
7月加息塵埃落定，儘管美國加息快見頂，但HIBOR仍然高企，銀行近日除了瘋搶短期存款外，亦把焦點放在6個月存期上，目前已有18間銀行的6個月港元定存超過4厘。
雖然港股近日有好轉跡象，但如果你仍存在戒心，或者不敢all in股市，想留一點彈藥放在低風險的定期存款，滙豐的6個月存期高達5.21厘，不過只限特選客戶，非人人有份。
不計滙豐優惠，其他銀行最高有4.6厘，是大眾銀行的新資金優惠，上限300萬元，大戶賺息$69,000不是夢！但如果做100萬元，也能輕鬆收息$23,000︰
|最高息的港元定期（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|滙豐
|5.21厘
|50萬元
|特選客戶
|大眾銀行
|4.6厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|渣打
|4.55厘
|50萬元
|特選客戶
|富邦
|4.4厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|集友
|4.3厘
|100萬元
|於分行以新資金開立，100萬以下4厘
|富融銀行
|4.2厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
|南洋商業銀行
|4.15厘
|100萬元
|分行新資金，100萬以下4.05厘
|工銀亞洲
|4.1厘（188天）
|300萬元
|理財金客戶新資金，300萬以下4厘
|東亞
|4.1厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|中銀香港
|4.1厘
|50萬元
|特選客戶
|招商永隆
|4.1厘
|50萬元
|手機銀行開立，50萬以下4.05厘
|創興
|4.05厘
|50萬元
|網上銀行/流動理財、新舊資金均可
|華僑銀行
|4.05厘
|10萬元
|宏富理財客戶新資金；一般客戶50萬元起存3.88厘
|信銀國際
|4.05厘
|10萬元
|網上理財/手機銀行的新資金
|星展
|4.05厘
|5萬元
|網上新資金, 現有資金4厘
|交銀香港
|4.0厘
|2萬元
|個人客戶於電子渠道開立
|平安壹賬通
|4.0厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|匯立
|4.0厘
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
基本4.3厘 符合條件4.6厘
大眾銀行的6個月存期牌價為4.3厘，任何渠道、不論新舊資金都有4.3厘高息。如果是手機銀行新資金，目前最新推廣是多額外0.3厘，即合共達4.6厘。
【銀色債券2023】5厘高息三大攻略 如何零成本賺$15,000？
富邦銀行也有4.4厘，屬手機銀行新資金優惠，起存額為50萬元。
現有資金同樣是這兩間銀行最高，大眾及富邦都有4.3厘，前者為50萬元起存，後者則要100萬元。
低門檻4.3厘
6個月存期，低門檻的要數虛擬銀行，幾家虛銀大鬥法，富融目前最高，6個月存期有4.2厘，匯立及平安壹賬通均有4厘。
但大眾銀行也不低，1萬元至10萬元以下，若用上述手機銀行新資金的優惠，合共有4.5厘。
|低門檻高息之選（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|大眾銀行
|4.5厘
|1萬元
|手機銀行新資金
|富融
|4.2厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
|招商永隆
|4.05厘
|1萬元
|手機銀行開立，新舊資金皆可
|星展
|4.05厘
|5萬元
|網上或手機銀行新資金
|交銀香港
|4.0厘
|2萬元
|個人客戶於電子渠道開立
|平安壹賬通
|4.0厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|匯立
|4.0厘
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
美元6個月有5厘
目前6個月存期，美元定存以富邦銀行最高，有5.1厘。工銀亞洲的188天存期也有5厘。信銀國際1萬美元起存有5厘。
雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。
|高息美元定期（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富邦
|5.1厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
|工銀亞洲
|5.0厘（188天）
|1.5萬美元
|分行新資金
|信銀國際
|5.0厘
|1萬美元
|網上新資金
|南洋商業銀行
|4.9厘
|10萬港元等值
|分行新資金
|恒生
|4.8厘
|1萬美元
|優越私人理財客戶以新資金開立
|交銀香港
|4.8厘
|3000美元
|電子渠道開立，不論新舊資金
本文最後更新日期︰2023年7月28日
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欄名 : 存款收息