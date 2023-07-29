【定期存款】6個月存期　18銀行有4厘　提前準備年結（7月28日更新）

7月加息塵埃落定，儘管美國加息快見頂，但HIBOR仍然高企，銀行近日除了瘋搶短期存款外，亦把焦點放在6個月存期上，目前已有18間銀行的6個月港元定存超過4厘。

雖然港股近日有好轉跡象，但如果你仍存在戒心，或者不敢all in股市，想留一點彈藥放在低風險的定期存款，滙豐的6個月存期高達5.21厘，不過只限特選客戶，非人人有份。

不計滙豐優惠，其他銀行最高有4.6厘，是大眾銀行的新資金優惠，上限300萬元，大戶賺息$69,000不是夢！但如果做100萬元，也能輕鬆收息$23,000︰

最高息的港元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 滙豐 5.21厘 50萬元 特選客戶 大眾銀行 4.6厘 50萬元 手機銀行新資金 渣打 4.55厘 50萬元 特選客戶 富邦 4.4厘 50萬元 手機銀行新資金 集友 4.3厘 100萬元 於分行以新資金開立，100萬以下4厘 富融銀行 4.2厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 南洋商業銀行 4.15厘 100萬元 分行新資金，100萬以下4.05厘 工銀亞洲 4.1厘（188天） 300萬元 理財金客戶新資金，300萬以下4厘 東亞 4.1厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 中銀香港 4.1厘 50萬元 特選客戶 招商永隆 4.1厘 50萬元 手機銀行開立，50萬以下4.05厘 創興 4.05厘 50萬元 網上銀行/流動理財、新舊資金均可 華僑銀行 4.05厘 10萬元 宏富理財客戶新資金；一般客戶50萬元起存3.88厘 信銀國際 4.05厘 10萬元 網上理財/手機銀行的新資金 星展 4.05厘 5萬元 網上新資金, 現有資金4厘 交銀香港 4.0厘 2萬元 個人客戶於電子渠道開立 平安壹賬通 4.0厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 匯立 4.0厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道

基本4.3厘 符合條件4.6厘

大眾銀行的6個月存期牌價為4.3厘，任何渠道、不論新舊資金都有4.3厘高息。如果是手機銀行新資金，目前最新推廣是多額外0.3厘，即合共達4.6厘。

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富邦銀行也有4.4厘，屬手機銀行新資金優惠，起存額為50萬元。

現有資金同樣是這兩間銀行最高，大眾及富邦都有4.3厘，前者為50萬元起存，後者則要100萬元。

低門檻4.3厘

6個月存期，低門檻的要數虛擬銀行，幾家虛銀大鬥法，富融目前最高，6個月存期有4.2厘，匯立及平安壹賬通均有4厘。

但大眾銀行也不低，1萬元至10萬元以下，若用上述手機銀行新資金的優惠，合共有4.5厘。

低門檻高息之選（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 大眾銀行 4.5厘 1萬元 手機銀行新資金 富融 4.2厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 招商永隆 4.05厘 1萬元 手機銀行開立，新舊資金皆可 星展 4.05厘 5萬元 網上或手機銀行新資金 交銀香港 4.0厘 2萬元 個人客戶於電子渠道開立 平安壹賬通 4.0厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 匯立 4.0厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道

美元6個月有5厘

目前6個月存期，美元定存以富邦銀行最高，有5.1厘。工銀亞洲的188天存期也有5厘。信銀國際1萬美元起存有5厘。

雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

高息美元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦 5.1厘 3萬美元 手機銀行新資金 工銀亞洲 5.0厘（188天） 1.5萬美元 分行新資金 信銀國際 5.0厘 1萬美元 網上新資金 南洋商業銀行 4.9厘 10萬港元等值 分行新資金 恒生 4.8厘 1萬美元 優越私人理財客戶以新資金開立 交銀香港 4.8厘 3000美元 電子渠道開立，不論新舊資金

本文最後更新日期︰2023年7月28日

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