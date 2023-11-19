【定期存款】6個月低門檻4.8厘｜168天5.3厘、一般客戶5厘

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【定期存款】3個月存期 6個5厘選擇 大戶一季賺$25,000
開立6個月港元定期存款，鎖定利息回報，不怕近期的波動市況，可以鎖定近5厘高息至明年中。6個月存期的港元定存目前最高4.9厘，比綠色債券的保底息更高，半年收息$24,500。
4.9厘優惠屬華僑銀行的全新理財客戶優惠，在4.65厘的年利率之上，再加現金獎賞，合共有半年期4.9厘。
該行還新設特別存期168天，即接近半年期，年利率高達5.3厘，起存額50萬元新資金，需宏富理財客戶新資金。不過若是一般個人客戶，10萬元起存都有5厘！
低門檻方面，有虛擬銀行加至4.8厘，是低門檻之中最高息。
以下列出最高息的6個月港元定存，全部介乎4.6厘至5厘，有些銀行只有4.5厘或以下，這裡就不列出了︰
|最高息的港元定期（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|華僑銀行
|5.3厘
（168天）
|50萬元
|宏富理財客戶新資金
|5.2厘
（168天）
|10萬-50萬以下
|宏富理財客戶新資金
|5.0厘
（168天）
|10萬元
|一般個人客戶新資金
|富邦銀行
|4.8厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|大眾銀行
|4.8厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|平安壹賬通
|4.8厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|南洋商業銀行
|4.75厘
|100萬元
|特選理財客戶新資金
|東亞銀行
|4.7厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|集友
|4.7厘
|100萬元
|於分行以新資金開立
|星展銀行
|4.7厘
|5萬元
|網上新資金
|富融銀行
|4.7厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
|交銀香港
|4.6厘
|2萬元
|個人客戶於電子渠道開立
|滙豐銀行
|4.6厘
|1萬元
|尚玉或卓越理財客戶網上新資金
|恒生銀行
|4.6厘
|1萬元
|網上新資金
滙豐加息 低門檻4.6厘
如果是低門檻，虛銀平安壹賬通有4.8厘，新舊資金皆可。
大眾銀行的手機新資金，若達1萬元，6個月也有4.7厘年利率，若有50萬元，同樣是4.8厘。
虛銀富融有4.7厘，不設最低起存額；而星展銀行本月加至最高4.7厘，屬6個月存期，5萬元網上新資金便可開立。
東亞銀行的低門檻6個月存期也有最高4.65，但屬於全新至尊理財客戶的優惠，2萬元可起存。
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大型銀行方面，滙豐月初加息至4.6厘，恒生銀行本周跟隨，6個月存期同樣為4.6厘。
以下盤點6個月存期的低門檻之選︰
|低門檻高息之選（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|平安壹賬通
|4.8厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|星展銀行
|4.7厘
|5萬元
|網上或手機銀行新資金
|大眾銀行
|4.7厘
|1萬元
|手機銀行新資金
|富融銀行
|4.7厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
|東亞銀行
|4.65厘
|2萬元
|全新至尊理財客戶
|交銀香港
|4.6厘
|2萬元
|個人客戶於電子渠道開立
|滙豐銀行
|4.6厘
|1萬元
|尚玉或卓越理財客戶網上新資金
|中銀香港
|4.5厘
|1萬元
|個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立
|恒生銀行
|4.5厘
|1萬元
|綜合客戶網上新資金
|渣打銀行
|4.5厘
|1萬元
|網上新資金
|信銀國際
|4.4厘
|1萬元
|CITICdiamond客戶手機新資金
美元6個月5.2厘
若想吼更高息，手頭上又有美元資金，美元定期就最適合。目前6個月美元定存，5厘已屬基本，最高達5.2厘，由多間銀行提供。
讀者需留意，雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。
|高息美元定期（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|東亞
|5.2厘
|200萬港元等值
|全新顯卓私人理財客戶
|大新
|5.2厘
|10萬至50萬港元等值
|全新VIP銀行服務客戶
|交銀香港
|5.2厘
|3000美元
|個人客戶於電子渠道開立
|富融
|5.2厘
|不設最低或最高存款限制
|虛擬銀行，只有電子渠道
|富邦
|5.1厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
|恒生
|5.0厘
|1萬美元
|網上新資金
本文最後更新日期︰2023年11月17日
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欄名 : 存款收息