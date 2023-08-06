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【定期存款】銀行轉搶6個月存期　存百萬收息$22,000　低門檻4.2厘（8月4日更新）

收息攻略 08:19 2023/08/06

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7月加息塵埃落定，儘管美國加息快見頂，但HIBOR仍然高企，銀行近日除了瘋搶短期存款外，亦把焦點放在6個月存期上，目前已有近20間銀行的6個月港元定存達到4厘或以上的水平。

雖然港股近日有好轉跡象，但如果你仍存在戒心，或者不敢all in股市，想留一點彈藥放在低風險的定期存款，滙豐的6個月存期高達5.21厘，不過只限特選客戶，非人人有份。

不計滙豐優惠，其他銀行最高有4.4厘，是富邦銀行及大眾銀行的新資金優惠，存百萬元收息$22,000。而大眾銀行的4.4厘上限達300萬元，大戶賺息$66,000不是夢！︰

最高息的港元定期（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
滙豐5.21厘50萬元特選客戶
渣打4.55厘50萬元特選客戶
大眾銀行4.4厘50萬元手機銀行新資金
富邦4.4厘50萬元手機銀行新資金
東亞4.3厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
集友4.3厘100萬元於分行以新資金開立，100萬以下4.1厘
信銀國際4.3厘10萬元網上理財/手機銀行的新資金
工銀亞洲4.2厘（188天）300萬元理財金客戶新資金，300萬以下4.1厘
平安壹賬通4.2厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
Mox Bank4.2厘1元新資金；虛擬銀行，只有電子渠道
富融銀行4.2厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
南洋商業銀行4.15厘100萬元分行新資金，100萬以下4.05厘
星展4.15厘5萬元網上新資金, 現有資金4厘
中銀香港4.1厘50萬元特選客戶
招商永隆4.1厘50萬元手機銀行開立，50萬以下4.05厘
創興4.05厘50萬元網上銀行/流動理財、新舊資金均可
華僑銀行4.05厘10萬元宏富理財客戶新資金；一般客戶50萬元起存3.88厘
交銀香港4.0厘2萬元個人客戶於電子渠道開立
匯立4.0厘10元虛擬銀行，只有電子渠道

基本4.1厘　符合條件4.4厘

大眾銀行的6個月存期牌價為4.1厘，任何渠道、不論新舊資金都有4.1厘高息。如果是手機銀行新資金，目前最新推廣是多額外0.3厘，即合共達4.4厘。

【高息定期存款】2年期4.2厘做得過？錯過了銀債 還有這8間長存期4厘

富邦銀行也有4.4厘，屬手機銀行新資金優惠，起存額為50萬元。

現有資金同樣是這兩間銀行最高，大眾及富邦都有4.3厘，前者為50萬元起存，後者則要100萬元。

低門檻4.3厘

6個月存期，低門檻的要數虛擬銀行，幾家虛銀大鬥法，富融、平安壹賬通及Mox目前都有4.2厘，匯立則為4厘。

要留意，Mox的4.2厘需為新資金，現有資金則不足4厘。

但大眾銀行也不低，1萬元至10萬元以下，若用上述手機銀行新資金的優惠，合共有4.3厘。

美元6個月有5厘
目前6個月存期，美元定存以富邦銀行最高，有5.1厘。工銀亞洲的188天存期也有5厘。信銀國際1萬美元起存有5厘。

雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

高息美元定期（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
富邦5.1厘3萬美元手機銀行新資金
工銀亞洲5.0厘（188天）1.5萬美元分行新資金
南洋商業銀行4.9厘10萬港元等值分行新資金
恒生4.8厘1萬美元優越私人理財客戶以新資金開立
交銀香港4.8厘3000美元電子渠道開立，不論新舊資金

本文最後更新日期︰2023年8月4日

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