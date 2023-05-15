【定期存款】港元美元都有4厘！10萬元存半年3.55厘（5月15日更新）

美國加息快見頂？想趁現在鎖定較長期的高息定存，存1年又嫌太久，可以選擇6個月存期。目前港元定存之中，6個月最高有4.18厘，美元定存6個月更高達4.9厘﹗港元及美元都有4厘。不過，與3個月存期不同，銀行針對較長存期的產品，都集中吸納大戶，以致起存額普遍很高。

本文用簡單3個表，幫大家比較約20間銀行、6個月存期的港元與美元定期年利率，究竟做美元定期較抵，抑或港元定期較化算？

6個月定期存款大比併

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新資金4.18厘 百萬元起存

上圖可見，愈是高息，起存金額的要求愈高，而且全部都是衝着新資金而來，高過3.5厘的最少要50萬元入場，例如全城最高的華僑永亨4.18厘，要100萬元新資金，且限指定理財客戶。另外亦要留意，這優惠的基本年利率為3.58厘，另外0.6厘會以現金獎賞形式在年底前發放。

這優惠原於上月底到期，但後來延至5月底。

富邦的3.7厘要50萬元新資金，東亞的3.6厘、建行的3.55厘，除了要指定理財客戶之外，起存額更分別要200萬元及300萬元。

以上最高息的頭幾位，最少都要50萬元本金，甚至需要指定戶口才可以開立，與3個月存期的低門檻高息大相逕庭，可見銀行的短錢目標是「大小通吃」，高低存款額都吸納；但若是較長存期，例如這裡介紹的6個月存期，目前的策略都是針對大戶。

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存10萬元最高3.55厘

東亞全新至尊理財客戶如果起存額只2萬元，也有3.55厘，低門檻之中最高息，存10萬元賺息1775元

如果想做現有資金的優惠，最高是招商永隆的3.55厘，但要手機銀行開立，而且要50萬元；如果1萬元起存，也有3.5厘。

交銀香港也是3.5厘，起存門檻同樣低，只2萬元，但需在電子渠道開立，同樣沒有新資金要求。

工銀亞洲客戶如果起存額約10萬元，也有3.25厘，所以，上圖雖只列出銀行的最高牌價，若直接查詢，可能會有適合任何本金的優惠。

轉錢做美元定期 注意滙兌風險

目前6個月存期，美元定存以富邦的4.9厘最高，屬手機銀行新資金優惠，要3萬美元起存。雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

計及透過銀行兌換美元的差價及手續費，若息差僅約1厘，或未必足以覆蓋成本，讀者要注意這一點。然而，若本身已有美元存款，近日不妨多做美元定期，一定較港元定期更賺息。

本文最後更新日期︰2023年5月15日

撰文︰廖毅然

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