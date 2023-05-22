【定期存款】存188天賺$15,200！半年收息最高4.18厘（5月22日更新）

港股載浮載沉，想鎖定較穩定的回報，可以考慮6個月定期存款，目前最高4.18厘，比一年期更高息，且鎖定期又較短、較靈活。本周一些低門檻的6個月存期，年利率也加了上來，值得推介給大家。

本文用簡單3個表，幫大家比較約20間銀行、6個月存期的港元與美元定期年利率，目前兩者都有超過4厘的選擇。

6個月定期存款大比併

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存188天賺$15,200

工銀亞洲的188天存期新資金優惠，最高3.8厘適用於300萬元起存的大戶，但如果是80萬元起存，本金較相宜，年利率也有3.7厘，期終收息約$15,200元，回報相當不俗。

如果是10萬至80萬元以下，188天也有3.6厘，假設存50萬元，也收息約$9200。

低門檻3.7厘

低門檻的還有星展、平安壹賬通銀行及信銀國際，星展5萬元新資金有3.7厘，現有資金也有3.65厘。

平安壹賬通最新也加至3.7厘，不過需留意這是5個月存期，但該虛銀門檻低，僅100元便可開立定存，亦無新資金要求。

信銀國際目前最高為3.65厘，只需1萬新資金在手機銀行開立，門檻同樣低。

大眾銀行最新也加至3.7厘，要50萬元起存，但若是10萬元也有3.65厘，無新資金要求。

東亞及招商永隆雖然也有低門檻之選，若是東亞全新至尊理財客戶，2萬元起存，半年有3.55厘；招商永隆1萬元起存，有3.5厘。

新資金4.18厘 百萬元起存

6個月存期最高息是華僑永亨4.18厘，要100萬元新資金，且限指定理財客戶。另外亦要留意，這優惠的基本年利率為3.58厘，另外0.6厘會以現金獎賞形式在年底前發放。

這優惠原於上月底到期，但後來延至5月底。

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轉錢做美元定期 注意滙兌風險

目前6個月存期，美元定存以富邦的4.9厘最高，屬手機銀行新資金優惠，要3萬美元起存。雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

計及透過銀行兌換美元的差價及手續費，若息差僅約1厘，或未必足以覆蓋成本，讀者要注意這一點。然而，若本身已有美元存款，近日不妨多做美元定期，一定較港元定期更賺息。

本文最後更新日期︰2023年5月22日

撰文︰廖毅然

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