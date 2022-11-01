綫上虛擬活動提升企業商機　以直播連接世界各地買賣家

過去綫上虛擬活動被視為實體活動的代替品，在實體活動停滯時作為活動參與者及主辦方的備用方案。然而在混合新常態下，綫上虛擬活動展現了它的潛能，其中亞太地區將成爲綫上虛擬活動增長最快的市場。香港作為國際主要的會展獎勵旅遊（MICE）活動之都，一直為貿易夥伴帶來多種商機。隨著實體活動逐漸重新舉行，加上更成熟的綫上虛擬活動，相輔相成且更包容的混合式活動將會是未來活動展覽的趨勢。

虛擬平台重現實體互動 可自由交談

爲配合用戶需求及應對瞬息萬變的突發狀況，主辦方需要打破大眾對綫上虛擬活動的傳統框架，為虛擬活動注入新元素。透過虛擬活動平台，主辦方能夠根據活動目的、規模和需求彈性調整，包括舉辦數日與多軌道的活動、提供多元售票渠道、甚至是活動後的成效追蹤等。一些主辦單位更透過虛擬平台的展場及展覽攤位，重現日常的實體社交互動，包括單獨對話或自由交談機會，讓與會者、演講者和贊助商之間的溝通彷如親臨現場。

隨著世界各地相繼重新開放，綫上虛擬活動需要提高多元性以滿足不同層面的需求，特別是當面對面交流仍然是拓展人脈最普及的方式。

然而，企業仍然無法放棄綫上虛擬活動所帶來的便利、時間和成本等優勢，加上綫上虛擬活動能輕易連接世界各地的受眾，為企業發展提供了前所未有的潛力。例如本地展覽平台已善用直播功能連接世界各地買家或賣家，使無法實體參與的參展商可實時與在場賣家溝通，從而獲得更多市場機遇。對於參加者而言，綫上虛擬活動的靈活性讓他們可以更妥善安排時間、平衡工作和個人活動。

善用AR、VR改善體驗 消除語言隔閡

採用混合模式舉行活動則能達到雙贏的局面，讓參加者和企業聚焦在最重要的「體驗」上。透過人工智慧、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）等科技將即時翻譯和轉錄帶入虛擬平台的活動體驗已十分常見，令活動更獨特、包容和充滿互動性，甚至消除語言隔閡，這些體驗都較難在實體活動中實現。實體活動能完善整個體驗，讓參加者親身感受活動氛圍；但若加上虛擬平台所提供的互動性、靈活性和擴增規模，將能為活動帶來嶄新的體驗和成效。



對主辦單位而言，舉辦活動的平台是否方便可取是決定活動體驗的重要因素之一。事實上，舉辦混合式活動所需的平台已是隨手可得，令實行難度大大降低，例如內部員工大會可以利用日常通信設備輕鬆舉行。

科技與實體活動的結合已經改變遊戲規則，但混合式活動能進一步推動實體和虛擬世界的融合。從會議、貿易展覽到員工大會，甚至是大規模的慶典活動，混合式活動彙集了數碼化和實體化的優點以達至更完善的體驗。當世界各地的員工已迅速適應混合工作模式，而混合式活動興起，這個創新模式在未來將成為大家心中的預設模式。

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經