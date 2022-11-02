PayMe x 759阿信屋 買滿$120減$20 莎莎買滿$380成VIP 送$1000購物券

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.PayMe x 759阿信屋：買滿120元減20元

即日起至11月30日，PayMe聯同759阿信屋派福利，現用PayMe去 759阿信屋買滿120元或以上，即減20元。新用戶只要買滿100元或以上，並以 PayMe 付款，於七個工作天內可獲得50元折扣優惠券。下次買滿100元或以上，就會自動扣減50元。

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2. Sasa莎莎：莎莎VIP 首單95折及1000元迎新優惠

即日起至11月7日，分店凡消費滿380元，即可升級成為VIP，首單即享95折，再享逾1000元迎新優惠。

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3.一幻拉麵：屯門市廣場店 生日獲免費拉麵

為慶祝一幻屯門市廣場店開業2周年，即日起至11月30日，屯門店特別推出生日優惠，生日正日惠顧可免費品嚐拉麵，生日月內惠顧可半價品嚐拉麵，與壽星同行者更可享8折優惠。

一幻屯門店地址：屯門市廣場一期2樓2319號舖

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撰文：hket小編

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