美聯儲的下一步︰開闢小幅加息之路

美聯儲將在香港時間本周四凌晨公布議息結果，DWS美國經濟師Christian Scherrmann認為，11月的會議毫無疑問會再加息75點子，最大的問題是美聯儲會在12月的會議上做什麼。他估計，美聯儲將開始新的市場預期管理，第一步是開闢一條小幅加息之路。

早在7-8月時，「美聯儲轉向」的憧憬令股市出現過反彈，但當減少加息的希望破滅時，此前的反彈被確認為熊市反彈。Christian Scherrmann認為，美聯儲主席鮑威爾及其他委員努力地管理市場的預期，但下一步可能會更複雜一點，美聯儲需要開一條小幅加息之路，但又要不被人誤會是鴿派。

Christian Scherrmann認為，經濟上有幾個跡象表明美聯儲可以開始這個「新劇本」，例如房地產市場正在下跌、全球供應鏈問題有所緩解、耐用品價格放緩、勞動力需求正在降溫等等。美國經濟可能在未來幾個季度陷入衰退的想法已經獲得了關注。

目前美聯儲對2023年的經濟增長預測仍是相對樂觀，不過Christian Scherrmann預計，它可能會在未來改變預測，有機會定義作溫和的衰退，亦有機會指出是通脹壓力持續存在的衰退，這將為美聯儲提供暫停加息但保持高利率的理由。

不過，Christian Scherrmann相信，即使美聯儲開始描畫衰退及減慢加息的情景，這都不會在11月的會議中反映出來，最少要待到12月的會議才會有進一步討論。

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