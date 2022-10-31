經濟衰退中 最易犯的3大投資錯誤

面對13年的股市新低、各國經濟將陷入衰退的預測，還有林林總總的負面消息，我們該如何讓自己冷靜下來？CNBC就緩引財務顧問，他們從過去的經濟衰退經驗中，看到3個最大的投資失誤，你又是否認同以下的說法呢？

經濟衰退中3大投資失誤







以為可以用更低價買入

經濟衰退期或許很難捱，但並非完全沒有希望，我們可從過往的衰退期中汲取訓。財務顧問稱，在市場下跌時賣出是最大的錯誤。我們或多或少都需要一些堅持，因為投資是長達數十年的活動，儘管市場大跌，但我們還有許多時間來恢復。而且更錯誤的是，你以為你可以用更低價格買入，有時就會因此錯過復甦期。

當然，這理論只適用於一些你長期看好的投資，經濟衰退期是很好的「照妖鏡」，如果你買的股票連一個衰退週期都捱不過，最好還是把它賣掉、及早止蝕吧。

你把「超出應有的資金」放在股市以外嗎？

最近大家都愛談論定期存款，這是害怕投資的表現。誠然，沒有什麼比放錢在銀行更好，但我們是不是把「超出應有的資金」放在股市以外？避開跌市的同時，也代表你要承受錯過未來收益的風險，畢竟一般人很難準確地掌握熊市轉做牛市的時機。

開始投資時，我們就應訂下原則，如果是屬於長期投資的部分，在波動中也要堅持；若是短期的、高風險的部分，才要在跌市中減少。

時刻保持平衡

無論是熊市或牛市，市場的變化都會令你的資產在目標配置中轉移，所以在投資前應是制定參數，這部分的股票佔比是多少，隨着市場的變化，它的佔比可能會有改變，這時候你就要重新平衡投資組合，否則它會偏離你原訂的目標及風險承受能力。

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