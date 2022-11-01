市況連日低迷 股市老手的「自救」建議

近日，港股跌勢持續，恆指一個月内不斷下挫，更跌穿萬五點指向萬四。目前低迷的市場行情，市場信心也跟隨跌至谷底。看著不斷流失的資金，許多投資人已經束手無策，甚至只希望儘快離場，已經失去繼續投資的欲望。難道面對跌勢，只能逆來順受？股市老手表示仍有自救的方法。

市場低迷的「急救法」

1.手持現金

首要任務是手持更多現金，以備不時之需，除了持有自己國家或地區的貨幣之外，還可以選擇持有其他國家貨幣以分散投資，例如，可選美元、澳幣等。

2.調整持股比例

其次，由於市場非常動蕩，不應過多持有股票。按照股市老手建議，持股比例最好不要超過5成，股票與債券可以各50%。

3.擇優避險

選股要以績優股或股息率較高的為目標，其中也可以分散買入ETF。由於市場波動且低迷，應以保守的態度投資，所以應該避開風險更大的新興市場，應該投資於美國等較成熟的經濟體，以保障自己的利益。

如何管理投資組合



1.定期檢查持股

如果買入之前是為了短線投資以賺取資金的，在賺取了這部分資金後，就可以考慮放出。如果當初買入的目的是長期持有，並且未來展望不錯，就可以選擇繼續持有。



2.相對低位的做法

現在市場呈現低迷，但無人能預測現時是否已經是最低位，唯一能確定的是，現在市場屬於相對低位。未來市場可能反彈，也可能繼續下挫。所以這時可以調整持股，但不是將持股降到最低。

3.現金償還

如果有融資，最好將融資轉成現股，能更靈活調整投資，對短期有益。但若現金過多，如果未來市況好轉，又會對賣出造成壓力，應適當調整。



4.密切留意盤勢

大盤走勢一直變化，每個形勢都有相應的措施，如果不是決定永久離開市場，就必須隨時留意大盤形勢，並且適時調整。

責任編輯：梁政琪

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