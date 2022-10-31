港人設計理財紙牌桌遊「低買高賣」 助小童培養投資觀念

由香港人設計及推出的全新紙牌桌遊——「Buy Low Sell High 低買高賣」，適合 6 歲以上兒童與家長一同遊玩，以趣味形式深入淺出地培養及教導兒童投資觀念：你花錢買的東西，會否令你財富增值呢？ 遊戲模擬「競投」及「資產被收購」的過程，讓玩家能更易掌握及對財富運用有更清晰具體的概念。

「Buy Low Sell High 低買高賣」紙牌桌遊深入淺出介紹投資理念，簡單易明，只要在週末花半小時與子女遊玩，就能在輕鬆愉快的氛圍下啟發子女精明消費，為將來理財致富打好基礎，更可增強親子關係，讓家長教導子女明智理財。

這套桌遊的設計者楊梁婉芬女士是5名子女的母親，亦是一位擁有12年經驗的資產管理師，協助客戶成立家族信託及管理海外房地產及金融投資。她表示，孩子在遊戲中能夠獲得啟發，就像點亮燈泡，既有自發性，又能留下深刻印象。

現報名參加並親臨十一月二十七日舉行的「環球置業及投資博覽 2022」，即可免費參加工作坊率先試玩「Buy Low Sell High 低買高賣」，更有機會羸取「Buy Low Sell High 低買高賣」紙牌桌遊一盒（價值港幣260元），名額 50 個。

報名：按此

「環球置業及投資博覽 2022」 日期：2022 年 11 月 27 日（周日）時間：上午十時至下午四時三十分

地點：九龍香格里拉酒店宴會廳 （尖沙咀東麼地道 64 號）

大會網址： 按此

費用：全免

電話：(+852) 9888 7515



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