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【加密貨幣】NFT 可以存在於 App Store 30%「蘋果稅」讓NFT初創公司望而卻步

博客 13:58 2022/10/31

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過去一周，市場重新關注今周的美聯儲利率決定，預計美聯儲將再次加息 75 個基點。歐洲央行於周四如期加息75個基點。英國下議院上周二投票贊成將加密資產納入該國受監管的金融服務範圍。由蘇格蘭民族黨議員（MPLisa Cameron擔任主席的加密和數字資產全黨議會小組（APPG）呼籲英國政府明確其對加密行業的承諾。由於馬斯克（Elon Musk）終諾實收購Twitter，狗狗幣一周內飆升了 26% 以上。上周比特幣價格反彈至 20,000 美元以上。比特幣於1028日周五報 20,298 美元，一周上升 6.6 %。以太幣一周上升18.1%，周五報1,514美元。

蘋果公司Apple）更新了其App Store政策，而其中新增了關於 NFT 與加密貨幣的相關規定。NFT 可以存在於 App Store，但不能夠開啟額外的功能，應用程不得包含按鍵、外部鏈接或其他引導用戶在蘋果應用商店之外進行購買的功能。任何形式的 NFT 交易服務必須使用 Apple 的支付機制。即是Apple 封鎖了外置連結，使所有商業活動都需要於 App Store 進行。而高出市場數倍的30%「蘋果稅」讓不少NFT初創公司望而卻步。

新加坡金融管理局 (MAS) 已就加密貨幣交易和穩定幣的新監管措施提出建議，旨在降低加密貨幣交易對消費者造成傷害的風險。新加坡金融管理局聲明中表示，由於完全禁止加密貨幣不可行，數字支付代幣（digital payment token DPT數字資產生態系統中更廣泛的作用。為了降低消費者在加密貨幣交易中的風險，MAS 將要求 DPT 服務提供者確保正確的商業行為和充分的風險披露。DPT服務提供者將被要求提供相關風險披露，以使零售消費者能夠就加密交易做出明智的決定。他們還必須禁止零售消費者使用信貸工具和槓桿進行加密交易。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周五報5119點，一周上升10.9%ix比特幣指數報4903點，一周上升6.6%ix以太幣指數報13007點，一周上升18.1%

指數 指數水平（點）* 一周變化
ix加密貨幣指數 5119 +10.9%（+502）
ix比特幣指數 4903 +6.6%（+302）
ix以太幣指數 13007 +18.1%（+1992）
*截至2022年10月28日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。    

 

＝＝＝＝＝

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撰文 : 許慧儀 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

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