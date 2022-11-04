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定期邊間好 ─ 5厘篇︰最少3銀行5厘或以上 Go for it, get in front !!!

收息攻略 10:55 2022/11/04

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《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末點Click埋其他幾篇!

《定期存款邊間好》幫你找最5厘之選。要做，當然就要做最高息的! 目前12個月拆息都有5厘，銀行定期存款，5厘之選將陸續有來。至今日為止，有3間銀行加入這個「5厘俱樂部」，不過留意門檻均很高，畢竟定期存款，是富者越富的遊戲。留意下圖列出的，不計算超短存期的高息優惠。

5厘或以上的港元定期

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5厘或以上的美元定期

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大新5.2厘搶走高息王

最新有大新銀行把美元定期存款年利率，上調至最高5.2厘，搶走富邦的高息王寶座，適用於12個月美元定存，但起存額相當高，要200萬港元等值。不過，即使起存額為50萬港元或20萬港元，分別也有5.1厘及5厘，算是照顧到不同層級的客戶。

而且，不止是12個月美元定存有5厘以上，大新銀行的9個月、6個月及4至5個月存期，也有高達5.1厘。

至於其港元定存，目前最高為12個月4.9厘，離5厘的大關也只是一步之遙。

富邦港元加至5.1厘  9個月也有5厘

最早突破5厘水平的是富邦銀行，早前把美元定存加至5.1厘後，最新在今日把港元定期存款，也加至5.1厘，超越華僑永亨的5厘，重奪港元的存息王。存期同樣為12個月，入場費都是100萬港元。同時，富邦也把9個月港元存息加至5厘，為首次有1年期以下的存息達到5厘水平，起存額也是100萬港元。

以12個月5.1厘計，100萬元存款額，1年賺息5.1萬元。9個月5厘，存期內也賺息3.75萬元。

華僑永亨5厘  要指定理財戶口

華僑永亨上週把港元定期加至5厘，存期為12個月，起存額20萬元，雖然較富邦低，但華僑永亨的優惠只適用於「華僑永亨宏富理財」現有客戶 或 現有客戶升級至「華僑永亨宏富理財」。要成為該理財戶口的客戶，需維持100萬元的存款及投資。以20萬元存款額計，5厘定期1年賺息1萬元。

撰文︰廖毅然

 

重溫《定期邊間好》︰

第一篇【有10萬港元放邊間銀行好

第二篇【有50萬手頭鬆動啲  選擇多好多

第三篇【短打3個月  最高4.5厘

第四篇【10萬港紙換美金  最高4.68厘

第六篇【6個月港元定存逼近5厘  最少10銀行達4厘

第七篇【虛擬最高4.7厘  人人平等  毋須指定理財戶口

《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險

 

＝＝＝＝＝

【開市追揸沽】美股議息前買賣策略 港股跌穿萬五見底未

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欄名 : 存款收息

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