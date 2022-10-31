定期邊間好 ─ 5厘篇︰富邦港元加至5.1厘 目前3銀行達5厘

《定期存款邊間好》今日幫你找最5厘之選。要做，當然就要做最高息的! 目前12個月拆息都有5厘，銀行定期存款，5厘之選將陸續有來。至今日為止，有3間銀行加入這個「5厘俱樂部」，不過留意門檻均很高，畢竟定期存款，是富者越富的遊戲。留意下圖列出的，不計算超短存期的高息優惠。

5厘或以上的港元定期

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5厘或以上的美元定期

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富邦港元加至5.1厘 重奪存息王寶座

最早突破5厘水平的是富邦銀行，早前把美元定存加至5.1厘後，最新在今日把港元定期存款，也加至5.1厘，超越華僑永亨的5厘，重奪港元的存息王。存期同樣為12個月，入場費都是100萬港元。同時，富邦也把9個月港元存息加至5厘，為首次有1年期以下的存息達到5厘水平，起存額也是100萬港元。

以12個月5.1厘計，100萬元存款額，1年賺息5.1萬元。9個月5厘，存期內也賺息3.75萬元。

華僑永亨5厘 要指定理財戶口

華僑永亨上週把港元定期加至5厘，存期為12個月，起存額20萬元，雖然較富邦低，但華僑永亨的優惠只適用於「華僑永亨宏富理財」現有客戶 或 現有客戶升級至「華僑永亨宏富理財」。要成為該理財戶口的客戶，需維持100萬元的存款及投資。以20萬元存款額計，5厘定期1年賺息1萬元。

大新銀行5厘 入場費最高

大新銀行近日發力追上，最新12個月美元定期存款加至5厘，不過入場費在上述3間銀行中最高，要200萬港元等值。如果你有200萬港元可以放銀行一年，轉做美元做5厘，一年賺息10萬港元。

重溫《定期邊間好》︰

第一篇【有10萬港元放邊間銀行好】

第二篇【有50萬手頭鬆動啲 選擇多好多】

第三篇【短打3個月 最高4.5厘】

第四篇【10萬港紙換美金 最高4.68厘】

《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險】

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【開市追揸沽】美股議息前買賣策略 港股跌穿萬五見底未

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