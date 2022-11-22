定期存款邊間好 ─ 5厘篇︰創興5.05厘 匯立5厘 最少6銀行達5厘或以上

《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末點Click埋其他幾篇!

《定期存款邊間好》幫你找最5厘之選。銀行定期存款，5厘之選將陸續有來。至目前為止，有6間銀行加入這個「5厘俱樂部」，最新有創興銀行及匯立銀行（WeLab Bank）加入5厘大軍，其匯立銀行新增15個月存期，年利率為5厘，該行的定期起存額只10元，是目前5厘之選中、門檻最低的。

留意下圖列出的，不計算超短存期的高息優惠。

5厘或以上的港元定期

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5厘或以上的美元定期

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創興、WeLab Bank 5厘

要達到5厘水平，存期普遍較長，畢竟銀行要向客戶付出5厘的利息，也想確保能鎖住一定存期的資金。WeLab Bank新增15個月存期，年利率5厘，其GoSave 2.0存款產品的起存額為10元。假設存入20萬元，15個月後賺息約12,500元。

創興銀行把12個月存期加至最高5厘，起存額為100萬元新資金。但原來該行的雲利率（網上/手機銀行）的12個月存期高達5.05厘，起存額50萬元，而且不論新舊資金皆可，似乎更抵玩。

PAOB最高5.5厘 定期結束後4-6星期存入戶口

平安壹賬通銀行（PAOB）則以5.5厘年利率吸新客，由即日起至2022年11月30日，全新個人客戶成功開立PAOB個人儲蓄戶口，並敍造4個月、7個月或12個月港幣定期存款，除可獲3.5%﹑4.2%或4.5%基本年利率外，更可獲額外1.0%年利率。

不過大家要留意這項優惠的條款，額外的1%利息是以獎賞形式發放，將於定期存款到期後4至6星期內存入客戶的儲蓄賬戶，客戶之儲蓄賬戶及其合資格定期存款戶口於利息獎賞存入時必須為有效並活躍，否則該行有權取消利息獎賞的資格。

建行加至5.1厘 大新不加反減

本周還有建行亞洲加入「5厘俱樂部」，該行把新客戶優惠加至5厘，適用於全新開立「貴賓晉裕」、「貴賓理財」的客戶並以港元新資金敍造，起存額要100萬元，即1年賺息5萬元。

另一邊廂，大新銀行不加反減，上周連續兩日減息，原本4至12個月美元定期全都在5厘水平，但連續兩日各減0.2厘後，最新連12個月美元定期都跌破5厘，最高4.8厘，跌出5厘的行列。

富邦港元加至5.1厘 9個月也有5厘

最早突破5厘水平的是富邦銀行，早前把美元定存加至5.1厘後，最新在今日把港元定期存款，也加至5.1厘，超越華僑永亨的5厘，重奪港元的存息王。存期同樣為12個月，入場費都是100萬港元。同時，富邦也把9個月港元存息加至5厘，為首次有1年期以下的存息達到5厘水平，起存額也是100萬港元。

以12個月5.1厘計，100萬元存款額，1年賺息5.1萬元。9個月5厘，存期內也賺息3.75萬元。

華僑永亨5厘 要指定理財戶口

華僑永亨上週把港元定期加至5厘，存期為12個月，起存額20萬元，雖然較富邦低，但華僑永亨的優惠只適用於「華僑永亨宏富理財」現有客戶 或 現有客戶升級至「華僑永亨宏富理財」。要成為該理財戶口的客戶，需維持100萬元的存款及投資。以20萬元存款額計，5厘定期1年賺息1萬元。這項優惠原於上周到期，最新消息是華僑永亨會繼續提供同樣息口，推廣期至另行公布。

撰文︰廖毅然

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