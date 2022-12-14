  • 16°C
香港時間 : 20221215日 (週四) 14:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

定期存款 ─ 5厘篇︰10銀行達5厘或以上 花旗5.28厘搶美元 眾安5厘只限本周

收息攻略 16:58 2022/12/14

分享：

分享：

《定期邊間好》幫你找最5厘之選。銀行定期存款，5厘之選將陸續有來。至目前為止，有11間銀行加入這個「5厘俱樂部」。最新消息是花旗銀行、工銀亞洲及眾安銀行（ZA Bank）都加入，花旗5.28厘搶3個月美元定存；工銀的分階段存款最高年利率達6.1厘，平均都有5厘；眾安大派加息券，基本年利率連同加息券，存12個月最高5厘。

留意下圖列出的，不計算超短存期的高息優惠。

《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末點Click埋其他幾篇!

5厘或以上的港元定期（年利率由低至高排列）

    點擊圖片放大
    +7
    +6

5厘或以上的美元定期

    點擊圖片放大

花旗5.28厘 新客戶限定

花旗的5.28厘為3個月美元定期，屬花旗私人客戶業務 / Citigold 戶口新客戶的優惠，起存額為1萬美元，優惠期至12月24日。新客戶並需同時持有指定產品結存，例如保險、基金等，才可享此高息優惠。上周這優惠是4.6厘，花旗本周意外地大幅加至5.28厘。

工銀亞洲兩項優惠  其中一項起存額要8位數字

工銀亞洲分兩項優惠，兩項都有5厘，第一項優惠是分階段年利率遞增，首60日有4.1厘年利率，其後60日有5.1厘年利率，最後60多日有6.1厘年利率，全期共188天，平均年利率都有約5.1厘，而且起存額只10萬元，但需為新資金並於分行開立。

另一優惠是12個月年利率有5厘，但起存額達1000萬元，雖然不論新舊資金，但可謂全城最高的起存門檻。

眾安大派加息券 最高有5厘

虛銀眾安的定期存款基本年利率一向不高，12個月為3.31厘，但該行不時向客戶派加息券，因此不同客戶會獲得不同優惠。但眾安今日則表示，已向 2022 年 12 月 11 日或之前成功開戶的所有用戶發放了 3 張港幣新資金定存加息券。用戶只需於 2022 年 12 月 17 日或之前存入指定新資金，並使用加息券開立定期存款戶口，便有最高5厘，為12個月存期。6個月及3個月存期連同加息券後，分別有4.7厘及4.6厘。

南商特選客戶5.3厘

南洋商業銀行把3、6及12個月年息一舉升至5厘水平，特選客戶更有最高5.3厘，越超富邦及建行的5.1厘，成為目前全城最高的港元定期年利率。

特選客戶除12個月有5.3厘外，6個月及3個月也分別有5.2厘及5.1厘，均為上述存期的全城最高。以上特選客戶優惠的起存額要500萬元，且要在分行開立。特選客戶的條件包括全新「南商理財」客戶/ 發薪客戶/ 港漂客群/ 醫生/ 教聯會員/ 親臨啟德分行的客戶。

若非特選客戶，一般個人客戶的12個月、6個月及3個月港元定期年利率，早前也有5厘，但本周減至4.9厘。這優惠起存額只50萬元，但條件是在分行開立。

恒生特選客戶最高5厘

恒生銀行的特選客戶，6個月有5厘，3個月也有4.8厘，為大型銀行之中最高息的。詳見【4大銀行定期邊間好？滙豐加至4.6厘 發鈔行最高 恒生5厘破頂 冠絕4大行（12月9日更新）

大新銀行美元定存5.3厘  港元5.1厘

在平安壹賬通的5.5厘年息下架後，大新銀行的5.3厘成為目前最高長息之選，不過只限200萬港元等值的美元定期存款。但如果起存額為50萬或20萬港元等值，其6個月、9個月及12個月美元定期，全都有5厘水平，可謂豐儉由人。

如果是港元定期存款，大新銀行最新也加至5厘以上，最高5.1厘，起存額要100萬元。若起存額20萬元，則為5厘。

上述美元及港元優惠只限該行VIP銀行服務客戶以全新資金於分行開立。要成為大新「VIP銀行」客戶，須在該行維持每日100萬港元的結餘。

另外須注意，大新銀行的定期利息幾乎每日都有變動，數星期前該行也曾有5.2厘，其後又減至不足5厘，最近又重新加至5厘以上，每天都有不同。

建行港元定期5.1厘  3個月5厘

如果論港元定期，目前最高是建行亞洲及富邦銀行的5.1厘。建行是最新於近日加入「5厘俱樂部」，該行把新客戶優惠加至5.1厘，適用於全新開立「貴賓晉裕」、「貴賓理財」的客戶並以港元新資金敍造，起存額要100萬元，即1年賺息5.1萬元。如果存3個月，也有5厘，是3個月存期當中、全城最高年息。

富邦港元定期5.1厘  9個月5厘

最早突破5厘水平的是富邦銀行，該行最先是把美元定存加至5.1厘，後來再把港元定期存款也加至最高5.1厘，存期同樣為12個月，入場費都是100萬港元。同時，富邦的9個月港元存息也有5厘。

以12個月5.1厘計，100萬元存款額，1年賺息5.1萬元。9個月5厘，存期內也賺息3.75萬元。

創興5.05厘   新舊資金皆可

創興銀行把12個月存期加至最高5厘，起存額為100萬元新資金。但原來該行的雲利率（網上/手機銀行）的12個月存期高達5.05厘，起存額50萬元，而且不論新舊資金皆可，似乎更抵玩。

華僑永亨5厘  要指定理財戶口

華僑永亨最新把3個月存期加至5厘，而12個月5厘的優惠仍然維持。上述優惠起存額為20萬元，優惠適用於「華僑永亨宏富理財」現有客戶或現有客戶升級至「華僑永亨宏富理財」。要成為該理財戶口的客戶，需維持100萬元的存款及投資。以20萬元存款額計，5厘定期1年賺息1萬元。

 

本文最後更新日期︰2022年12月15日

撰文︰廖毅然

 

重溫《定期邊間好》︰

10萬元做定期 2間銀行有5厘 12間最少4.6厘 低門檻賺息$5,000（12月9日更新）

50萬元做定期存款 5間銀行達5厘水平 賺息$25,000 10間最少4.8厘（12月9日更新）

3個月港元定期 最高5.2厘 3銀行有5厘 本周9銀行加息（12月15日更新）

盤點6個月港元定期 最高5.3厘 低門檻5厘 存50萬賺息1.25萬

美元定期存款 ─ 3間銀行有10厘 12個月最高5.3厘 近20銀行 長中短存期一文看清（2022年12月更新）

人民幣重返6水平 人民幣定期存款長息升穿3厘 短息最高15厘 18銀行最齊全比較（2022年12月更新）

《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險

 

＝＝＝＝＝

【石Sir一周前瞻及異動股】九毛九、君實生物、中銀香港

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【高息定期存款】盤點6個月港元定期 最高5.2厘 低門檻5厘 存50萬賺息1.25萬
今日
【高息定期存款】盤點6個月港元定期 最高5.2厘 低門檻5厘 存50萬賺息1.25萬
盤點3個月港元定期 最高5.2厘 3銀行有5厘 本周9銀行加息（12月15日更新）
今日
盤點3個月港元定期 最高5.2厘 3銀行有5厘 本周9銀行加息（12月15日更新）
定期存款每日更新 交銀撤走6個月5厘 南商創興大新全面減息 銀行續減長息加短息
今日
定期存款每日更新 交銀撤走6個月5厘 南商創興大新全面減息 銀行續減長息加短息
人民幣重返6水平 人民幣定期存款長息升穿3厘 短息最高15厘 18銀行最齊全比較（2022年12月更新）
2022/12/14
人民幣重返6水平 人民幣定期存款長息升穿3厘 短息最高15厘 18銀行最齊全比較（2022年12月更新）
美元定期存款 ─ 3間銀行有10厘 3個月最高5.28厘 出現「短加長減」現象（2022年12月更新）
2022/12/14
美元定期存款 ─ 3間銀行有10厘 3個月最高5.28厘 出現「短加長減」現象（2022年12月更新）
交銀香港 眾安銀行 花旗銀行 南洋商業銀行 創興銀行（01111） 建行亞洲 工銀亞洲 WeLab 中國平安（02318） 議息

上一篇文章

定期存款每日更新 交銀撤走6個月5厘 南商創興大新全面減息 銀行續減長息加短息

下一篇文章

人民幣重返6水平 人民幣定期存款長息升穿3厘 短息最高15厘 18銀行最齊全比較（2022年12月更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

定期存款每日更新 交銀撤走6個月5厘 南商創興大新全面減息 銀行續減長息加短息
定期存款每日更新 交銀撤走6個月5厘 南商創興大新全面減息 銀行續減長息加短息
【高息定期存款】盤點6個月港元定期 最高5.2厘 低門檻5厘 存50萬賺息1.25萬
【高息定期存款】盤點6個月港元定期 最高5.2厘 低門檻5厘 存50萬賺息1.25萬
定期存款邊間好 ─ 10萬元做定期 2間銀行有5厘 12間最少4.6厘 低門檻賺息$5,000（12月9日更新）
定期存款邊間好 ─ 10萬元做定期 2間銀行有5厘 12間最少4.6厘 低門檻賺息$5,000（12月9日更新）
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
定期存款 ─ 5厘篇︰10銀行達5厘或以上 花旗5.28厘搶美元 眾安5厘只限本周
定期存款 ─ 5厘篇︰10銀行達5厘或以上 花旗5.28厘搶美元 眾安5厘只限本周
人民幣重返6水平 人民幣定期存款長息升穿3厘 短息最高15厘 18銀行最齊全比較（2022年12月更新）
人民幣重返6水平 人民幣定期存款長息升穿3厘 短息最高15厘 18銀行最齊全比較（2022年12月更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款