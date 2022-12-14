定期存款 ─ 5厘篇︰10銀行達5厘或以上 花旗5.28厘搶美元 眾安5厘只限本周

《定期邊間好》幫你找最5厘之選。銀行定期存款，5厘之選將陸續有來。至目前為止，有11間銀行加入這個「5厘俱樂部」。最新消息是花旗銀行、工銀亞洲及眾安銀行（ZA Bank）都加入，花旗5.28厘搶3個月美元定存；工銀的分階段存款最高年利率達6.1厘，平均都有5厘；眾安大派加息券，基本年利率連同加息券，存12個月最高5厘。

留意下圖列出的，不計算超短存期的高息優惠。

《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末點Click埋其他幾篇!

5厘或以上的港元定期（年利率由低至高排列）

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5厘或以上的美元定期

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花旗5.28厘 新客戶限定

花旗的5.28厘為3個月美元定期，屬花旗私人客戶業務 / Citigold 戶口新客戶的優惠，起存額為1萬美元，優惠期至12月24日。新客戶並需同時持有指定產品結存，例如保險、基金等，才可享此高息優惠。上周這優惠是4.6厘，花旗本周意外地大幅加至5.28厘。

工銀亞洲兩項優惠 其中一項起存額要8位數字

工銀亞洲分兩項優惠，兩項都有5厘，第一項優惠是分階段年利率遞增，首60日有4.1厘年利率，其後60日有5.1厘年利率，最後60多日有6.1厘年利率，全期共188天，平均年利率都有約5.1厘，而且起存額只10萬元，但需為新資金並於分行開立。

另一優惠是12個月年利率有5厘，但起存額達1000萬元，雖然不論新舊資金，但可謂全城最高的起存門檻。

眾安大派加息券 最高有5厘

虛銀眾安的定期存款基本年利率一向不高，12個月為3.31厘，但該行不時向客戶派加息券，因此不同客戶會獲得不同優惠。但眾安今日則表示，已向 2022 年 12 月 11 日或之前成功開戶的所有用戶發放了 3 張港幣新資金定存加息券。用戶只需於 2022 年 12 月 17 日或之前存入指定新資金，並使用加息券開立定期存款戶口，便有最高5厘，為12個月存期。6個月及3個月存期連同加息券後，分別有4.7厘及4.6厘。

南商特選客戶5.3厘

南洋商業銀行把3、6及12個月年息一舉升至5厘水平，特選客戶更有最高5.3厘，越超富邦及建行的5.1厘，成為目前全城最高的港元定期年利率。

特選客戶除12個月有5.3厘外，6個月及3個月也分別有5.2厘及5.1厘，均為上述存期的全城最高。以上特選客戶優惠的起存額要500萬元，且要在分行開立。特選客戶的條件包括全新「南商理財」客戶/ 發薪客戶/ 港漂客群/ 醫生/ 教聯會員/ 親臨啟德分行的客戶。

若非特選客戶，一般個人客戶的12個月、6個月及3個月港元定期年利率，早前也有5厘，但本周減至4.9厘。這優惠起存額只50萬元，但條件是在分行開立。

恒生特選客戶最高5厘

恒生銀行的特選客戶，6個月有5厘，3個月也有4.8厘，為大型銀行之中最高息的。詳見【4大銀行定期邊間好？滙豐加至4.6厘 發鈔行最高 恒生5厘破頂 冠絕4大行（12月9日更新）】

大新銀行美元定存5.3厘 港元5.1厘

在平安壹賬通的5.5厘年息下架後，大新銀行的5.3厘成為目前最高長息之選，不過只限200萬港元等值的美元定期存款。但如果起存額為50萬或20萬港元等值，其6個月、9個月及12個月美元定期，全都有5厘水平，可謂豐儉由人。

如果是港元定期存款，大新銀行最新也加至5厘以上，最高5.1厘，起存額要100萬元。若起存額20萬元，則為5厘。

上述美元及港元優惠只限該行VIP銀行服務客戶以全新資金於分行開立。要成為大新「VIP銀行」客戶，須在該行維持每日100萬港元的結餘。

另外須注意，大新銀行的定期利息幾乎每日都有變動，數星期前該行也曾有5.2厘，其後又減至不足5厘，最近又重新加至5厘以上，每天都有不同。

建行港元定期5.1厘 3個月5厘

如果論港元定期，目前最高是建行亞洲及富邦銀行的5.1厘。建行是最新於近日加入「5厘俱樂部」，該行把新客戶優惠加至5.1厘，適用於全新開立「貴賓晉裕」、「貴賓理財」的客戶並以港元新資金敍造，起存額要100萬元，即1年賺息5.1萬元。如果存3個月，也有5厘，是3個月存期當中、全城最高年息。

富邦港元定期5.1厘 9個月5厘

最早突破5厘水平的是富邦銀行，該行最先是把美元定存加至5.1厘，後來再把港元定期存款也加至最高5.1厘，存期同樣為12個月，入場費都是100萬港元。同時，富邦的9個月港元存息也有5厘。

以12個月5.1厘計，100萬元存款額，1年賺息5.1萬元。9個月5厘，存期內也賺息3.75萬元。

創興5.05厘 新舊資金皆可

創興銀行把12個月存期加至最高5厘，起存額為100萬元新資金。但原來該行的雲利率（網上/手機銀行）的12個月存期高達5.05厘，起存額50萬元，而且不論新舊資金皆可，似乎更抵玩。

華僑永亨5厘 要指定理財戶口

華僑永亨最新把3個月存期加至5厘，而12個月5厘的優惠仍然維持。上述優惠起存額為20萬元，優惠適用於「華僑永亨宏富理財」現有客戶或現有客戶升級至「華僑永亨宏富理財」。要成為該理財戶口的客戶，需維持100萬元的存款及投資。以20萬元存款額計，5厘定期1年賺息1萬元。

本文最後更新日期︰2022年12月15日

撰文︰廖毅然

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