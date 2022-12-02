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定期存款 ─ 5厘篇︰恒生續期都有5厘 大新銀行最高5.3厘 6銀行達5厘或以上

收息攻略 17:30 2022/12/02

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《定期邊間好》幫你找最5厘之選。銀行定期存款，5厘之選將陸續有來。至目前為止，有6間銀行加入這個「5厘俱樂部」。最新消息是匯立銀行（WeLab Bank）及平安壹賬通（PAOB）都撤走5厘高息。但有出必有入，恒生銀行加至最高5厘，大新銀行亦重投5厘大軍，其美元定期存款加至最高5.3厘。

留意下圖列出的，不計算超短存期的高息優惠。

《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末點Click埋其他幾篇!

5厘或以上的港元定期

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5厘或以上的美元定期

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大新銀行美元定存5.3厘  港元5.1厘

在平安壹賬通的5.5厘年息下架後，大新銀行的5.3厘成為目前最高長息之選，不過只限200萬港元等值的美元定期存款。但如果起存額為50萬或20萬港元等值，其6個月、9個月及12個月美元定期，全都有5厘水平，可謂豐儉由人。

如果是港元定期存款，大新銀行最新也加至5厘以上，最高5.1厘，起存額要100萬元。若起存額20萬元，則為5厘。

上述美元及港元優惠只限該行VIP銀行服務客戶以全新資金於分行開立。要成為大新「VIP銀行」客戶，須在該行維持每日100萬港元的結餘。

另外須注意，大新銀行的定期利息幾乎每日都有變動，數星期前該行也曾有5.2厘，其後又減至不足5厘，最近又重新加至5厘以上，每天都有不同。

建行港元定期5.1厘  3個月5厘

如果論港元定期，目前最高是建行亞洲及富邦銀行的5.1厘。建行是最新於近日加入「5厘俱樂部」，該行把新客戶優惠加至5.1厘，適用於全新開立「貴賓晉裕」、「貴賓理財」的客戶並以港元新資金敍造，起存額要100萬元，即1年賺息5.1萬元。如果存3個月，也有5厘，是3個月存期當中、全城最高年息。

富邦港元定期5.1厘  9個月5厘

最早突破5厘水平的是富邦銀行，該行最先是把美元定存加至5.1厘，後來再把港元定期存款也加至最高5.1厘，存期同樣為12個月，入場費都是100萬港元。同時，富邦的9個月港元存息也有5厘。

以12個月5.1厘計，100萬元存款額，1年賺息5.1萬元。9個月5厘，存期內也賺息3.75萬元。

創興5.05厘   新舊資金皆可

創興銀行把12個月存期加至最高5厘，起存額為100萬元新資金。但原來該行的雲利率（網上/手機銀行）的12個月存期高達5.05厘，起存額50萬元，而且不論新舊資金皆可，似乎更抵玩。

華僑永亨5厘  要指定理財戶口

華僑永亨的港元定期最高5厘，存期為12個月，起存額20萬元，優惠適用於「華僑永亨宏富理財」現有客戶或現有客戶升級至「華僑永亨宏富理財」。要成為該理財戶口的客戶，需維持100萬元的存款及投資。以20萬元存款額計，5厘定期1年賺息1萬元。

 

本文最後更新日期︰2022年12月2日

撰文︰廖毅然

 

重溫《定期邊間好》︰

10萬元做定期 2間銀行有5厘 9間最少4.6厘（11月24日更新）

50萬元做定期存款 3間5厘或以上 4間最少4.8厘（11月25日更新）

港元定期3個月最高5厘 6間銀行4.5厘以上 低門檻最高4.75厘（11月30日更新）

美元定期最高10厘 12個月最高5.1厘 近20銀行 長中短存期一文看清

人民幣定期最高15厘 1個月最高7厘 18銀行最齊全比較（2022年11月更新）

《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險

 

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【ET財智Talk】剖析資產調配 鴻鵠陸庭龍透視2023年股債入市策略 ！

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