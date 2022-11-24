定期存款 ─ 5厘篇︰大新銀行最高5.2厘 6銀行達5厘或以上

《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末點Click埋其他幾篇!

《定期存款邊間好》幫你找最5厘之選。銀行定期存款，5厘之選將陸續有來。至目前為止，有6間銀行加入這個「5厘俱樂部」。最新消息是平安壹賬通的5.5厘已經額滿，提早完結。但有出必有入，大新銀行重投5厘大軍，其美元定期存款加至最高5.2厘。

近一周則有創興銀行及匯立銀行（WeLab Bank）加入5厘大軍，其中匯立銀行新增15個月存期，年利率為5厘，該行的定期起存額只10元，是目前5厘之選中、門檻最低的。

留意下圖列出的，不計算超短存期的高息優惠。

5厘或以上的港元定期

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5厘或以上的美元定期

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大新銀行美元定存5.2厘

在平安壹賬通的5.5厘年息下架後，大新銀行的5.2厘成為目前最高長息之選，不過只限200萬港元等值的美元定期存款。如果起存額為50萬港元等值，其6個月、9個月及12個月美元定期，全都有5厘水平。若只存20萬港元等值，則要12個月美元定期才有5厘。

上述優惠只限該行VIP銀行服務客戶以全新資金於分行開立。要成為大新「VIP銀行」客戶，須在該行維持每日100萬港元的結餘。

另外須注意，大新銀行的定期利息幾乎每日都有變動，數星期前該行曾有5.2厘，其後又減至不足5厘，最近又重新加至5厘以上，每天都有不同。

建行港元定期5.1厘 3個月5厘

如果論港元定期，目前最高是建行亞洲及富邦銀行的5.1厘。建行是最新於近日加入「5厘俱樂部」，該行把新客戶優惠加至5.1厘，適用於全新開立「貴賓晉裕」、「貴賓理財」的客戶並以港元新資金敍造，起存額要100萬元，即1年賺息5.1萬元。如果存3個月，也有5厘，是3個月存期當中、全城最高年息。

富邦港元定期5.1厘 9個月5厘

最早突破5厘水平的是富邦銀行，該行最先是把美元定存加至5.1厘，後來再把港元定期存款也加至最高5.1厘，存期同樣為12個月，入場費都是100萬港元。同時，富邦的9個月港元存息也有5厘。

以12個月5.1厘計，100萬元存款額，1年賺息5.1萬元。9個月5厘，存期內也賺息3.75萬元。

創興5.05厘 WeLab Bank 5厘

要達到5厘水平，存期普遍較長，畢竟銀行要向客戶付出5厘的利息，也想確保能鎖住一定存期的資金。WeLab Bank近日新增15個月存期，年利率5厘，其GoSave 2.0存款產品的起存額為10元。假設存入20萬元，15個月後賺息約12,500元。

創興銀行把12個月存期加至最高5厘，起存額為100萬元新資金。但原來該行的雲利率（網上/手機銀行）的12個月存期高達5.05厘，起存額50萬元，而且不論新舊資金皆可，似乎更抵玩。

華僑永亨5厘 要指定理財戶口

華僑永亨的港元定期最高5厘，存期為12個月，起存額20萬元，優惠適用於「華僑永亨宏富理財」現有客戶或現有客戶升級至「華僑永亨宏富理財」。要成為該理財戶口的客戶，需維持100萬元的存款及投資。以20萬元存款額計，5厘定期1年賺息1萬元。

撰文︰廖毅然

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