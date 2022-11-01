Adidas官網雙重折扣 兩對6折 三對5折 Aeon打邊爐必備商品 低至75折優惠

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.Adidas：官網雙重折扣 兩對6折 三對5折

即日起至11月2日，Asdidas官網指定減價鞋款，購買兩對額外6折，購買三對或以上額外5折，購買滿1500元再減100元。

優惠碼：SAVE100

網址：按此

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2. Aeon：打邊爐必備商品 低至75折優惠

最近幾日又打風，最適合買料回家打邊爐。即日起至11月9日，AEON推出優惠折扣，低至75折，包括各款滋味可口的火鍋湯底、火鍋配料及鍋具等。

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3.聖誕市集：赤柱美利樓聖誕市集 免費換領限定禮品

11月5日至12月26日，將在赤柱舉辦以《Xmas Wonder Market》為名的聖誕市集，將會有很多香港本地品牌擺檔，售賣各式各樣的產品，如聖誕飾品、花藝陶瓷及特色精品等。

《Xmas Wonder Market》聖誕市集

日期：11月5日- 12月26日

時間：12:00pm – 7:00pm (11月) 、12:00pm – 8:00pm (12月)

地點：赤柱美利樓地下市集場地（赤柱赤柱大街96號）



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撰文：hket小編

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