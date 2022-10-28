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【Disney+日劇】《五個相撲的少年》熱血重生　竹中直人相隔30年再度登場

博客 18:50 2022/10/28

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《五個相撲的少年》經典重生。

1992年日本電影《五個相撲的少年》，勇奪5項日本電影學院獎項，在香港上映了近一年，票房達600多萬，成為一時佳話。時隔30年，當年電影版導演周防正行，將此代表作重拍成同名日劇，並於Disney+上架，再展相撲與青春相撞的魅力！

日劇《五個相撲的少年》延續1992年的電影故事，導演周防正行出任劇集總監製，再次將日本國技—相撲運動，放到30年後的當今社會。

《五個相撲的少年》再將日本國技放入故事中。

劇集講述終日沉迷電動遊戲的森山亮太（葉山獎之飾），因為學分不足夠未能畢業，被迫加入相撲部，穿上傳統相撲腰帶，與隊長兼當時唯一隊員大庭穗香（伊原六花飾）一同接受訓練，成為比賽選手！

伊原六花飾對相撲充滿熱誠的女大學生。

加入男女混合戰

森山亮太多次與大庭穗香產生摩擦，處於退會邊緣。在距離畢業尚有幾個月的情況下，他們為了參加團體比賽換取學分，需要招攬更多成員。因此加入了隱青電玩迷加藤俊（佐藤緋美飾）、芭蕾舞大叔野口廉（高橋里央飾），以及自戀健美運動員伊藤悠真（森篤嗣 飾）。

竹中直人再在日劇版現身。

這部改變主角人生的戲劇，以日本國技相撲作為背景。5個在外人眼中邊緣和古怪的青年，在訓練過程中難免烏龍百出，鬧出不少笑話，但卻藉著相撲此運動，重燃鬥志和目標向，最後為人生創造關鍵時刻，無論劇集或電影同樣充滿勵志。

對資深的影迷，亦可在劇中看到原版電影的演員登場，包括竹中直人、清水美沙、田口浩正、六平直政以及柄本明，可說極有親切感。

1992年電影版本成為日本電影經典。

劇中男主角葉山獎之表示，電視版會安排原版電影角色，以大學相撲部成員陸續加入故事，相信會更加熱鬧，而女主角伊原六花亦透露，隨著相撲部的前成員出現參與，讓觀眾也能感覺似校友的身份觀賞劇集，而劇集跟電影最大分別，是會有一場男女混合比賽，為相撲運動提供了嶄新的視角。

記者：陳家昌
 

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欄名 : 型男玩物誌

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