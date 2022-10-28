電動車專屬新底盤+刀片電池　28.8萬抵玩比亞迪ATTO 3

電動車在香港百花齊放已是預料中事，歐、美、英、韓等國的大小車廠都紛紛推出新車應市，車價豐儉由人，而近月備受矚目的相信非來自國內車廠比亞迪BYD的ATTO 3莫屬。

這款純電動SUV配備了刀片電池及專門為電動車研發的全新e平台底盤，在一換一計劃下入門價僅25.8萬，大電版亦只需28.8萬，的確非常吸引。

▲ 比亞迪BYD全新電動車ATTO 3設有細電的Advanced尊貴版及大電的Superior旗艦版，一換一售價分別為$258,000及$288,000。

現時比亞迪在國內推出「王朝」及「海洋」兩大系列車款，前者是以漢、唐、宋等歷代王朝命名的房車或SUV車系，後者則是以海豹、驅逐艦及海豚等為名的房車款，相當有氣勢。而這次在港推出的全新電動SUV ATTO 3，其實即國內版的元Plus，預售短短數月隨即收到過千張訂單，似乎人氣不俗。

▲ 比亞迪BYD全新電動車ATTO 3設有細電的Advanced尊貴版及大電的Superior旗艦版，一換一售價分別為$258,000及$288,000。

一式兩款大細電版

攻港版的ATTO 3有一式兩款型號，分別是Advanced尊貴版及這次試駕的Superior旗艦版，亦即是搭載49.92kWh鋰電的細電版及60.48kWh鋰電的大電版，外形上兩者完全一樣。驟眼看ATTO 3的車身及骨綫設計等，確實有點Audi的影子，無他，原來比亞迪的德籍設計總監正正是曾於Audi、Alfa Romeo、SEAT等任職過的Wolfgang Egger，有30多年汽車設計經驗，難怪予人煥然一新的感覺。

▲ 車尾採用近年流行的「弓」字形一條式LED尾燈，上方更飾有廠方「 Build Your Dreams」口號，有白、綠、藍、紅及灰5色選擇。

新車外觀採用廠方最新的Dragon Face 3.0龍顏設計，「龍頭」車頭由銀色鍍邊的迷你鬼面罩加上「倒八字」LED頭燈組成，下方有一個密封型的黑色假進氣口，簡約前衞，甚有「龍」的霸氣。車身則以流綫型設計，車側上明顯的骨綫令全車立體感更強烈及瀟灑。車頂左右兩方綴有銀色鍍邊裝飾，一直微微向下延伸至車尾。C柱位亦有特別設計，是一塊模仿「龍鱗」的銀色裝飾板，貫徹主題之餘，也令全車由頭至尾也滲着濃濃的中國風。

▲ C柱位有模仿「龍鱗」的銀色裝飾板，搭配5幅式 18 吋輪圈，時尚前衞。

內裝新穎反傳統

反之，車廂就有較跳脫前衞的感覺，以「律動空間」為設計理念，滲入不少流行反傳統元素。不過車迷評語好壞參半，例如以深藍及白色為主調的中控台，非一般的四四方方平面設計，而是換上波浪型兼有條紋的一幅式立體控台，猶如反轉了的藍鯨腹部般。冷氣出風口則是以垂直平排半圓式設計，這設計甚具創意，不其然讓人聯想起Marvel中尚氣的十環。

▲ 中控台設計新穎，整體感覺簡潔新潮，惟偏向多用塑膠料，奢華度就大打折扣。

▲ T形波棍是仿飛機控制桿設計，後方有無綫充電板，下方的按鍵擺放清晰。

車門同樣搞搞新意思，門柄與喇叭二合為一，要開車門的話就要以類似推滑鼠的方法打開，並裝設了氣氛燈，燈光更會隨音樂閃動。門壁下方的另一個喇叭，就有3條仿結他弦綫的紅色橡筋繩連住，別以為只是裝飾效果，試彈過是真的可發聲。

至於其餘設備就包括有仿飛機控制杆的T形波棍、可一鍵控制90度變換橫直向的12.8吋觸控屏幕等，雖然設計上有點天馬行空，或許就是要呼應車尾飾着的一句：Build Your Dreams，提醒大家偶爾也要發發夢。

▲ 門壁的喇叭連把手、下方的仿結他弦喇叭，都是較新穎的車廂設計。

▲ 藍加白色並綴以紅邊的 PU 人造皮座椅甚有電競椅feel，舒適度不俗，頭頂空間也十足

續航力高刀片電池

性能方面，ATTO 3是採用廠方專為電動車而全新開發的「e平台3.0」底盤，加上搭載專利的新一代扁平刀片電池（Blade Battery），這種配搭，廠方稱之為擁有「7個超級」，分別在安全、壽命、續航、強度、動力、低溫性能及性價比都達致超級。如安全性上，刀片電池成功通過針刺測試，即使受極端刺激下仍可無明火、無煙、無爆炸，表面溫度維持攝氏30至60度。

▲ 兩款型號均設有全景天窗，令車廂景觀更開揚及寬敞。

其壽命及續航力也有提升，充電4,500次後衰減低於20%，是三元鋰電池3倍以上，令大細電版ATTO 3續航里程高達480及400公里，最大馬力及扭力則有210PS及310Nm，0至100km/h加速需7.3秒。設有Eco、Normal及Sport 3種駕駛模式，動力回收就有Standard及Larger兩種，而煞車腳踏及軚盤就可選標準及舒適兩款重量。

試駕走一圈西貢，ATTO 3所給予的操控感不俗，先以標準模式行走，踩油及煞車反應都夠綫性，接近汽油車的駕駛感覺，換上Sport模式後，就有明顯的推背感。雖然用上性能強勁的刀片電池，但動力回收感覺未致於難適應，仍有減速溜前的緩衝位。

惟略嫌軚盤相對較大，前方的儀錶板也僅得5吋，如行車時要調校模式需較留神。以一換一約26萬的車價來說，作為轉會的入門電動車或代步車也值得考慮。

▲ 尾箱空間有470 L，如將後座摺疊後，可增至1,330L，足夠放數個行李箱。

▲ 比亞迪的售後服務包括有全車6年或 15 萬公里保養、電芯終生保養、電池、電機及電控8年或 15 萬公里保養，讓車主更安心。

規格表

售價：$288,000（一換一計劃）

車型：5門5座位SUV

電池：60.48kWh 鋰電池

最大馬力：210ps

最大扭力：310Nm

驅動形式：前置永磁電馬達、前驅

懸掛：前～麥花臣／後～多連桿

制動：前～通風碟／後～實心碟

車身：4,455 X 1,875 X 1,615mm

輪軸距：2,720mm

輪胎：前/後～215/55 R18合金輪圈

0-100km/h加速：7.3秒

最高續航力：480km（NEDC）

查詢：聯大汽車（6928 6226）