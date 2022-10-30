【品味投資】富藝斯「珠寶和翡翠」秋季拍賣11月舉行　逾2卡粉鑽戒指成亮點　最高估價200萬元

富藝斯「珠寶和翡翠」香港秋季拍賣將於11月27日在金鐘萬豪酒店舉行，當中共展出122件璀璨珠寶拍品，囊括無暇白鑽、耀眼彩鑽和稀有寶石，並將呈現各大品牌包括卡地亞、寶格麗、蕭邦、蒂芙尼、格拉夫、香奈兒等一眾知名品牌簽名珠寶。另外，富藝斯亦將在香港秋拍期間，於11月23日至12月1日舉行一場珠寶網上拍賣。

領銜拍品為逾26克拉Type IIa鑽石

富藝斯指，是次領銜拍品為一顆重達26克拉的完美無瑕Type IIa鑽石，這顆鑽石不僅具備最高無色鑽石等級「D色」及「完美無瑕」的最高淨度，而且亦被歸類為「Type IIa」，即化學純度最高的鑽石，在晶體結構中幾乎或完全不含氮元素，並具有最剔透的光學透明度。富藝斯亦指，它們絕對是最稀有的，在所有天然鑽石產量中不到2%，歷史上著名的光明之山鑽石、攝政王鑽石、非洲之星鑽石，都具有Type IIa血統。而且，超過20克拉、圓形明亮式切割，不論成色、淨度、切割及打磨，皆獲美國寶石學院（GIA）評定為最高等級。這一顆鑽石估價為1,800萬至2,400萬港元 。

緬甸天然紅寶石、彩色鑽石同為拍賣焦點

另外，是次「珠寶和翡翠」秋季拍賣中亦有多件寶石首飾，其中有緬甸天然紅寶石，亮點之一為一枚未經加熱處理的緬甸紅寶石配鑽石戒指，其紅寶石重達4.95克拉，周圍環繞點綴以不同形狀切割的鑽石，寶石散發出高飽和度的紅色和緬甸紅寶石特有的色澤。此紅寶石戒指估價為380萬至480萬港元。

其他亮點包含一組「緬甸鴿血紅」紅寶石首飾套裝，當中囊括以橢圓形紅寶石配上耀眼奪目鑽石所組成的一條天然紅寶石配鑽石項鍊，估價為140萬至220萬港元；一條天然紅寶石配鑽石手鏈，估價為200萬至280萬港元；及一對天然紅寶石配鑽石吊耳環，估價為50萬65萬港元。

在百多件拍品中，亦有彩色鑽石首飾，它的特別之處是即使在淺色調、色度弱的情況下，正面朝上方仍呈現色彩的天然鑽石。彩鑽舉世罕有、色調豐富，其中最珍貴的品種為藍鑽、綠鑽、粉紅鑽和紅鑽。彩鑽的價值一般根據其成色的濃度及淨度而增加。而本季拍賣將呈現一枚璀璨奪目的7.18克拉黃鑽戒指和2.04克拉粉紅色鑽石戒指，不僅適配日常著裝，亦能點綴任何造型。

■富藝斯「珠寶和翡翠」香港秋季拍賣焦點拍品■

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責任編輯：區祖飛

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