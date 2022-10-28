未知疾病威脅升級 保險業界如何積極革新？

新冠疫情影響香港超過兩年，大眾的生活及經濟環境均受到前所未有的衝擊。近日港府逐步放寬社交距離措施，更實施「0+3」訪港安排，社會各界期望香港能夠儘快恢復正常運作。然而，新冠病毒不時變異，加上各種未知疾病及傳染病來襲，面對健康威脅升級，港人應該如何應對？

今年8月，宏利進行了一項名為「疫下生活質素及抗疫態度」的調查，結果顯示61%受訪者擔心家中長者及幼童受2019冠狀病毒病感染，62%擔心該病毒的長遠健康影響。另外，疫情更推動市民對健康保障的需求，調查反映自2020年初爆發疫情後，約有三分一的受訪者曾為自己或家人搜尋或購買保險產品。面對市民對健康保障需求的轉變，保險業界應如何革新以滿足新興需求？

新產品保障涵蓋未列明疾病

其實，早在疫情爆發初期，不少保險公司已先後為合資格受保人提供不同免費額外保障，例如「接種疫苗副作用特別保障」、「2019冠狀病毒病」測試費用保障等。然而，疫情更引發市民對未知疾病及傳染病的關注和憂慮。是次調查發現，近8成半受訪者擔心有另一種未知疾病會在香港蔓延。

針對未知疾病的威脅可能升級的憂慮，市場上有保險公司把個別計劃的保障範圍擴大至未知疾病，一旦不幸因未列明疾病（如感染新冠肺炎）而需要連續若干日入住醫院深切治療部，受保人同樣可以獲得保障。

索賠數碼化 「零接觸」減低傳播風險

為減低病毒傳播風險，保險業界加快將各項產品服務進一步電子化，務求達致「零接觸」。如客戶可以透過「虛擬會面」遙距投保平台與保險顧問進行視像交流，以購買保險產品；同樣地，索賠亦進一步數碼化，只需將相關文件提交至網上平台，簡單步驟即可完成申請。

另外，疫下醫院人手及服務供應緊張，市民憂慮進出醫院有機會增加感染風險，有保險公司亦加快步伐擴大旗下日間醫療中心網絡，為客戶提供另一個安心治療的好選擇。

對「長新冠」後遺症認知不足

值得一提的是，不少確診患者指康復後受到「長新冠」後遺症的影響。據世界衛生組織定義，「長新冠」出現於可能感染過或被確診患上新冠肺炎的人身上，通常是在新冠肺炎發病後3個月內出現，而症狀會持續至少2個月，常見的症狀包括疲倦、呼吸急促、認知功能障礙、以及其他對日常功能有影響的症狀。是次調查顯示，逾8成受訪者表示擔心「長新冠」後遺症，卻只有27%認識有關症狀，反映市民在這方面的認知有待加強。

新冠疫情持續影響港人生活以及身心健康，面對未知危機，及早為自己及家人籌劃健康保障，確能防患未然。保險業界樂見市民對健康關注度有所提升，我們亦會密切留意市況，緊貼未知疾病發展的趨勢及風險，因應需要革新產品保障與服務，為港人提供更周全的健康保障選擇。

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】強積金2023年有機會回升？GUM王玉麟教你MPF攻守策略

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經