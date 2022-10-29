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【萬聖節2022】黃埔天地萬聖節 尋蛛蠍秘Halloween 　展出全球稀有蜘蛛蠍子+DIY工作坊

精明消費 10:00 2022/10/29

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今個萬聖節，紅磡黃埔天地將於10月22至30日周末期間推出《尋「蛛」「蠍」秘Halloween》，展出多款來自世界各地不同稀有品種的蜘蛛及蠍子，同時為大小朋友準備萬聖DIY工作坊，親手製作嘩鬼手偶及南瓜燈籠，一班萬聖嘩鬼更遊走商場大派糖果，齊齊歡度熱鬧萬聖節。

於黃埔天地時尚坊MTR層舉行的稀有蜘蛛蠍子活體展，會展出12種來自全球的活體蜘蛛及蠍子，款款稀有珍奇，香港難得一見。當中有「世界十大毒王」之稱、擁有世界上最昂貴毒液的以色列金蠍，其毒液毒性比山埃強12倍，鑑於含藥用價值，毒液每公升價錢可高達數千萬港元，吸金能力絕對是蠍子界的「世一」。

同場亦會展出亞洲蠍子界中的巨無霸一哥及二哥，分別是於印度及斯里蘭卡熱帶雨林的紅爪雨林蠍，是目前健力士紀錄中全球最大的蠍子品種之一，性格兇悍且常發出嘶嘶聲。而原產於馬來西亞的世界第二大蠍子品種馬來雨林蠍，身長達15厘米。在暗黑環境中利用紫外光燈照射，身體會呈現出紫藍熒光，份外神秘吸引。

另外，遊客前往萬聖工作坊可製作可愛嘩鬼造型手偶或造型趣致的南瓜燈籠，只需憑黃埔天地任何商舖的電子貨幣消費滿$200或以上的電子貨幣付款存根/交易紀錄頁面，以及對應商戶同日之單一機印發票，即可換領指定工作坊名額一個，數量有限，換完即止。

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作者：副刊組

責任編輯：周美好

【節錄：黃埔天地萬聖節 尋蛛蠍秘Halloween 展出全球稀有蜘蛛蠍子+DIY工作坊

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