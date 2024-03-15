3.5厘月月派息？高息定期存款邊間好　一個懶人包睇晒

▲ 高息定期存款邊間好？一個懶人包，睇晒各大銀行年利率，涵蓋不同存款期、不同金額、不同貨幣。

HKET理財組每日更新定期存款，高中低入場門檻、長中短存期，一個懶人包睇晒！

最新消息

高息活期存款｜月月派息3.5厘毋需登記、無任務6.88厘、中銀加入戰團

善用「100法則」 10厘高息股、5厘活期存款全捕捉

定期存款利率邊間好？現有資金4.35、新資金6厘

【定期存款2024】搶存戰略降溫 逾6銀行本周減息｜1000元起存重返4厘

不同起存門檻

50萬港元定期存款｜收息$21,000、推介4款收息2萬元！被動收入最佳之選

10萬港元定期存款｜收息高達$4,200、10大銀行現有資金4厘

不同存款期

定期存款｜3個月4.4厘收息$5,500 保本不二之選｜3款低門檻4.2厘

定期存款｜6個月4.45厘收息逾$22,000！8款低門檻4厘推介｜美元5.05厘

定期存款｜美長債息升 12個月港元定存4.2厘、5銀行有4厘｜20萬被動收入抗通脹

外幣定期存款

5厘美元定期存款｜低門檻5.1厘！減息前夕 鎖定15銀行5厘高息

【外幣定期】最高18.8厘！財息兼收的日子重臨｜1年期4.5厘 高過港元、追貼美元

【跨行轉帳】想轉美金去另一間銀行做定期？比較跨行轉帳費用

【外幣定存】英鎊定存息最高13.88厘真的划算？高息短期定存有3大細節要留意

定期存款有無風險？

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借錢做定期 一年賺息差逾4萬元 5大風險要注意

【高息定存】面對熊市 應該All In 定存嗎？專家︰鎖住大筆資金有風險（附定存5大注意事項）

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責任編輯︰廖毅然

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