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3.5厘月月派息？高息定期存款邊間好　一個懶人包睇晒

收息攻略 18:10 2024/03/15

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高息定期存款邊間好？一個懶人包，睇晒各大銀行年利率，涵蓋不同存款期、不同金額、不同貨幣。

HKET理財組每日更新定期存款，高中低入場門檻、長中短存期，一個懶人包睇晒！

  • 最新消息

高息活期存款｜月月派息3.5厘毋需登記、無任務6.88厘、中銀加入戰團

善用「100法則」 10厘高息股、5厘活期存款全捕捉

定期存款利率邊間好？現有資金4.35、新資金6厘

【定期存款2024】搶存戰略降溫　逾6銀行本周減息｜1000元起存重返4厘

  • 不同起存門檻

50萬港元定期存款｜收息$21,000、推介4款收息2萬元！被動收入最佳之選

10萬港元定期存款｜收息高達$4,200、10大銀行現有資金4厘

  • 不同存款期

定期存款｜3個月4.4厘收息$5,500　保本不二之選｜3款低門檻4.2厘

定期存款｜6個月4.45厘收息逾$22,000！8款低門檻4厘推介｜美元5.05厘

定期存款｜美長債息升　12個月港元定存4.2厘、5銀行有4厘｜20萬被動收入抗通脹

ET至高息
善用「100法則」　10厘高息股、5厘活期存款全捕捉
  • 外幣定期存款

5厘美元定期存款｜低門檻5.1厘！減息前夕　鎖定15銀行5厘高息

【外幣定期】最高18.8厘！財息兼收的日子重臨｜1年期4.5厘　高過港元、追貼美元

【跨行轉帳】想轉美金去另一間銀行做定期？比較跨行轉帳費用

【外幣定存】英鎊定存息最高13.88厘真的划算？高息短期定存有3大細節要留意

  • 定期存款有無風險？

【定期存款計算方法】自製計算機無難度　2大風險新手要知　隨時令你倒蝕

借錢做定期 一年賺息差逾4萬元 5大風險要注意

【高息定存】面對熊市 應該All In 定存嗎？專家︰鎖住大筆資金有風險（附定存5大注意事項）

  • 存息格價

《香港經濟日報》App「存息格價」，一次過輕鬆比較全港各大銀行港元存款利率及優惠。《香港經濟日報》專人親自搜羅，慳時間兼最穩健的賺息攻略。

《香港經濟日報》APP內的「存息格價」功能，有專人更新最新港元定存年利率。

責任編輯︰廖毅然

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欄名 : 存款收息

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